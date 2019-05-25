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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Зеленский (1483) медицина (1801) реформы (3310) Супрун Ульяна (501)

 Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности представить президенту Владимиру Зеленскому свидетельства успешных изменений в системе здравоохранения, однако от главы государства пока не было такого запроса.

Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Презентация состоялась 24 мая 2019 года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.

"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой командой. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - сказала и.о. министра здравоохранения.

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Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.

"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.

Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.

Источник: https://censor.net.ua/n3128875
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, особенно Супрун берет на себя ответственность, когда работает уже 3 года с приставкой и.о.
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я просил списки...а не пересказывания речей скабеевой
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Уляна, а вы напишите ему письмо. как вылечить шизофрению.
Вон Омелян написал

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Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
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Я что то не слышал, что бы он поддерживал эту дурочку.
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Ищи в сети...По его словам, он не со всем согласен, но это самая продвинутая команда в плане реформ в минздраве за все время и движется в правильном направлении...
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Мне не нужно лазить по сети. Он в прямом эфире заявил, что она дура. И то что она делает к медицине не имеет отношения в принципе....
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Еге ж. Дурникам типу тебе телевізор заміняє фсьо.
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Особо одарённым, тупым и недоразвитый поясняю, что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно.
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Ага, особенно Супрун берет на себя ответственность, когда работает уже 3 года с приставкой и.о.
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И является параллельно гражданкой США!А как там с наличием докторов в больницах?Семейные в счет не берутся.А эффективность реформированной скорой?А сельские амбулатории?Кроме 3 из обещаных 30, что-то ещё открылось по её реформе?Или ждут,когда 4G в сёла проведут?Как там онко центры и кардио центры поживают?Супруноиды напишите статистику с ссылочками и видео фактами.А сыворотка от бутулизма появилась в стране где нибудь кроме Харькова?А то таранки хочется,а покупать даже в супер маркетах страшно.
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А результаты как то налицо. Печальные результаты. Закрытые больницы и поликлиники превращение в амбулатории. Единственный типа положительный результат это уменьшение бюджетного финансирования. Цель типа реформ достигнута, только результат печальный ный.
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а шо случилось то?где чего позакрывали?есть список?
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Конечно есть. Десятки тысяч "оптимизированного персонала. Сокращение десятков тысяч койку мест.Педалик не так давно заявил, что в Киеве смертность в реанимации повысилась с каждого шестого до каждого второго. К сожалению, мой племянник заплатил жизнью за эти реформы. Скорая к нему с температурой в 39 просто не приехала, сказали обращаться к врачу. На следующий день он умер. Ему было 37....
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я просил списки...а не пересказывания речей скабеевой
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При чем здесь скабаеваа????? Ты просил списки, открывай статистику и читай. Или у соевый совсем с извилина и напряг.?
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Та ти шо - у цьому дурника телевізор єдине джерело інформації (див. його пост вище), причому явно не Дискавері, а 1+1 чи Інтер. Які списки? На гай свій час на нього.
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Ты как то недоразвитый с какого перепугу про меня гадости пишешь? Я достаточно много читаю. В отличие от тебя. В том числе и статистику.
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Якісь у вас подвійні стандарти - назвати єдиного міністра, який не бере хабарів і хоч щось робить в цьому болоті "дурочкою" можна, а людину, яка пише, дослівно,
"что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно."
дурником називати не можна.
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в Польше скорая тоже на "температура 39" не выезжает. Должны быть угрожающие жизни симптомы, высокая температура к таким не относится - вызывай обычного врача.
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Вот он и вызвал. Пока ждал, встретился не с врачей, а с Богом.
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А смертность от инсультов как повысилась!Про бутулизм и корь писать надо?Ща ещё клещи хернёй заражать и от этого тоже ни чего в стране нет.Зато ваши органы теперь могут быть отправлены в любую часть мира и спасти очередному богатею жизнь.Гордитесь!
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нахрена улянкина брехня ему нужна？
Вот проведут перепись и все станет ясно
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Уляна, а вы напишите ему письмо. как вылечить шизофрению.
Вон Омелян написал

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Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
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Это тупое создание уверено, что она настолько высокопрофессиональна и незаменима, что её никто никогда никуда не пошлет с поста "И.О.", хотя кажется никто к ней даже не обращался по этому поводу. Дура - она и в Африке дура! Самоуверенная, самовлюбленная дура.
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Тупое создание - это "существо, находящееся на самой низшей ступени человеческого развития, берется судить о вещах космического масштаба с космической глупостью". Типа тебя.
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За те бабки,которые она поимела и поимеет от своих спонсоров,ей пофиг кем быть.Дура?Да фуй с ним.
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Директор Института сердца Борис Тодуров угодил в реанимацию и назвал недореформаторов из Минздрава Украины настоящими убийцами
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/

🤗
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"врачу,исцелися сам".
так всегда бывает,когда не веришь в то,что своим клиентам впариваешь.
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достаточно посмотреть на машины на которых приезжают "низшие врачи" на работу, и на конкурс в медуниверситет. И на то сколько стоят операции в том самом "Институте Сердца".
И сразу эпитет "нищие врачи" воспринимается по-другому.
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Вы там лечились или ваши родственники?А вы попадали с сердечным приступом за последний год в обычную городскую больницу?А как быстро к вам приехала"скорая"?А сколько стоит поставить и купить одну бесполезную капельницу теперь в больницах?И как часто вас осматривал кардиолог?А сколько времени вы лежали без оказания помощи в приемном покое,после того,как вас привезли с сердечным приступом и ни чего не делали,потому,что кроме медсестры докторов нет!Твари ****!Вас и вашу падлу Ульяну расстрелять надо!
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усе ******* , тепер навіть замість слова " індик " можемо написати " индик " , так курс правильний Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун - Цензор.НЕТ 4576 !
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Объясните это сектантке, что о результатах реформ спрашивают народ, а не тех, что пилил на этих реформах имея гражданство и полную медстраховку США.
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"народ" - это та биомасса которая ни на одних выборах не смогла выбрать нормальных кандидатов и вечно скулит "нас опять обманули!"?
Такой "народ" спрашивать - себе дороже.
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Теперь же эта дамочка городит такое, что самые сердобольные граждане тянутся к пистолету, чтобы добить больное животное, избавив его от мучений. Большая часть остальной публики просто сочувственно смотрит на то, что она делает и говорит.
🤗
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Какая нафиг медицина,когда вова не всех друзей-юмористов ,сценаристов и людей от Бени приставил к корыту.
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РЕЗУЛЬТАТОМ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ У ГРУЗІЇ! Пільговики взагалі ні за що НЕ ПЛАТЯТЬ - діти до 5-и років, пенсіонери, військові, педагоги, студенти та інваліди.
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/

🤗
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Попробуйте сделать бесплатную прививку ребенку в Украине начиная с роддома.А раньше делали в обязательном порядке!
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Трём четвертям населения эта реформа не нужна. Им не нужен выбор семейного врача, не нужен пакет обязательных бесплатных услуг, не нужна программа "Доступные лекарства". Они хотят, как и раньшем ходить в больницу со своей зелёнкой и своими бинтами.
Зачем им мешать ?
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так пусть бы и ходили, но они хотят чтобы к ним приезжала скорая на каждый чих, причем не с парамедиками как в Европе а с полноценными врачами. Еще они хотят чтобы можно было будучи на пенсии, от недостатка общения шляться по врачам "поговорить". А платить за все это недешевое удовольствие должны те кто работает и платит налоги.
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Список ваших лекарств ни чем особым не отличается от ранее существующего.А бесплатные лекарства диабетикам и так раздавали до прихода во власть Порошенко.Потом перестали и возобновили.А то шо вы спидозных наркоманов по американской программе поддерживаете,как страусов Витя,дЫк это и до Супрунихи было.
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Тебя никто не заставляет пользоваться гос.медициной.
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Просто Зеленский боится туда и обращаться, ведь могут отправить на анализы.
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Ульяна, по-моему, он ясно сказал: " Какая на хрен это реформа!"
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Медреформа удалась на100%, я в этом абсолютно уверен!
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Рожениц возят за 60 км.....Двое уже рожали в машине.Чем закончится?
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Это они ещё не сталкивались с вакцинизацией платной!
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности представить президенту Владимиру Зеленскому свидетельства успешных изменений в системе здравоохраненияИсточник:https://censor.net.ua/n3128875

Гепариновая мазь,год тому 13,43,сейчас 73 грн.....Успехи супрунихи налицо!!! Запит щодо перебігу та результатів медреформи від Зеленського досі не надходив, - Супрун - Цензор.НЕТ 4551
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Одно то, что происходит с вакцинами, это уже преступление, за которые эту шмоклю нужно в тюрьму садить!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун
 
 
 
 
 
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