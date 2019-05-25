 Запрос о ходе и результатах медреформы от Зеленского пока не поступал, - Супрун

Об этом она сказала журналистам на презентации проекта целевых экологических инвестиций, направленных на термомодернизации клинических корпусов медицинских учреждений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Презентация состоялась 24 мая 2019 года в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. М. Амосова.
"Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хоть и меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты есть каждый день. Мы стабильно работаем, мы готовы сотрудничать, представить те изменения, которые уже сделаны, и которые запланированы новой командой. Если будет приглашение . Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем", - сказала и.о. министра здравоохранения.
Она подчеркнула: команда МЗ готова объяснить, что происходит в отрасли.
"Изменения, которые начались в системе здравоохранения, они неизбежны и будут проходить дальше. Могут меняться люди, которые возглавляют МЗ, но ведомство и дальше будет работать над тем, чтобы завершить трансформацию здравоохранения", - отметила руководительница министерства.
Она также выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.
"что если человек говорит в прямом эфире он высказывает свою позицию. А слушать и читать пересказывать мне как то не интересно."
дурником називати не можна.
Вот проведут перепись и все станет ясно
Вон Омелян написал
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Volodymyr Omelyan
🇺🇦
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла. І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/
🤗
так всегда бывает,когда не веришь в то,что своим клиентам впариваешь.
И сразу эпитет "нищие врачи" воспринимается по-другому.
Такой "народ" спрашивать - себе дороже.
🤗
http://ua24ua.net/os-rezultat-medreformi-u-gruzii-pilgoviki-vzagali-ni-za-shcho-ne-platyat-diti-do-5-rokiv-pensioneri-viyskovi-pedagogi-studenti-ta-lyudi-z-invalidnistyu/
🤗
Зачем им мешать ?
Гепариновая мазь,год тому 13,43,сейчас 73 грн.....Успехи супрунихи налицо!!!