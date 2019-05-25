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Все про:МИД РФ (1225) моряки (742) Россия (72866) трибунал (107)

 Россия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков

МИД РФ заявляет, что трибунал не имеет юрисдикции в вопросе того, что случилось в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Речь об этом идет в заявлении, опубликованным российским внешнеполитическим ведомством, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - заявляет МИД РФ.

При этом само решение трибунала, согласно которому Москва должна немедленно освободить украинских моряков, в ведомстве Лаврова не прокомментировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы ожидаем, что Россия быстро исполнит приказ Трибунала, - Зеркаль

Российские дипломаты, не участвовавшие в заседании трибунала, обещают в дальнейшем отстаивать свою позицию.

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - сказано в сообщении МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

"За" такое решение проголосовали 19 из 20 судей. Против высказался 1.

Источник: https://censor.net.ua/n3128874
 
 
 Топ комментарии
 
Реакція на рішення Трибуналу ООН, що до звільнення наших моряків. В порядку оприлюднення:
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
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Российских окупантов заставят отпустить пленных украинских моряков https://www.youtube.com/watch?v=UaAfe1dCnvQ
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.....а БАНДИТ разве признает какие то ЗАКОНЫ ????? он ДОЛЖЕН признать только ПРИГОВОР !!! ООН для начала, должно ИСКЛЮЧИТЬ росию !!!! следующий шаг : УШАТАТЬ всю их ЭКОНОМИКУ !!! третий шаг : РАСЧЛЕНИТЬ ее до ОБЛАСТЕЙ !!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков
 
 
 
 
 
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