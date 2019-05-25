 Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор, передает Цензор.НЕТ.
"Литургия в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил священник.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
чем больше непонятных слов и заклинаний, тем больше понтов, авторитета и паствы у жадных попов.
золотища то там сколько! они читают заклинания чтобы в детдомах было хорошо - а десятину своих сокровищ отдать - не лохи. хотя за такое бабло можно было бы не унижать и не травмировать тех детей, которые потом пополнят зоны, храмы и улицы.
до чего же они циничные..... прямо как их еще недавно высокопоставленная "крыша" - ПОП))
В документе сообщается, что центр собирается закупить 76 икон Серафима Саровского со стразами. Также центр хочет купить 90 триптихов Саровский пустыни. В госзакупках еще указаны книги «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков».
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», - сказано в описании тендера.
Россияне что то знают.....
Иконы со стразами в ядерном центре.....
ты когда напишешь - проверяешь ЧТО получилось? глаза то ведь невозможно пересадить.
😇
Под покровом Божией Матери были все.