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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Филарет (432) Епифаний (168) ПЦУ (372)

 Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним. ФОТО

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет пришел в Михайловский Златоверхий монастырь на общую молитву к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в день его тезоименитства.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПЦУ Иван Сидор, передает Цензор.НЕТ.

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить митрополита Епифания и совместно помолиться патриарх Филарет", - сообщил священник.

Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 01
Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 02
Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 03
Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 04
Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 05

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним 06

Источник: https://censor.net.ua/n3128872
 
 
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і дуже добре!
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
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Что то я не помню, что Иисус Христос справлял свои днюхи..)
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най буде, вони такі смішні. ) - ну не з Президента ж сміятись, вна самім ділі то? Филарет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним - Цензор.НЕТ 6417)
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прищемили фаберже двєрью, голки під нігті загнали - от дєнісєнко і притих. На врємя
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говорящим кустам слава!
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і дуже добре!
як можно сподіватися на мир, коли пастирі між собою його не мають
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тезоименитство\\\\\\\\\


чем больше непонятных слов и заклинаний, тем больше понтов, авторитета и паствы у жадных попов.
золотища то там сколько! они читают заклинания чтобы в детдомах было хорошо - а десятину своих сокровищ отдать - не лохи. хотя за такое бабло можно было бы не унижать и не травмировать тех детей, которые потом пополнят зоны, храмы и улицы.
до чего же они циничные..... прямо как их еще недавно высокопоставленная "крыша" - ПОП))
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Что то я не помню, что Иисус Христос справлял свои днюхи..)
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как и Вицли-Поцли, Артемида и прочие сорта божков. что написали шамані - так и "жил" бох)
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Федеральный ядерный центр научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Саров Нижегородской области решил закупить иконы, книги и картины на сумму более 2,3 миллиона рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.
В документе сообщается, что центр собирается закупить 76 икон Серафима Саровского со стразами. Также центр хочет купить 90 триптихов Саровский пустыни. В госзакупках еще указаны книги «Серафим Саровский» и «Ф. Ушаков».
«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», - сказано в описании тендера.

Россияне что то знают.....
Иконы со стразами в ядерном центре.....
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США могут согласиться-Венесуэла лидер а мире по залежам нефти.
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Ну хорощо когда хорощо,мирно аж радует,ну и для чего коныки було выкидывать,от учитесь политики как надо дружно працюваты для людей,страны в которой вы живёте,а не на свой глечик или своих амбиций.
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ты когда напишешь - проверяешь ЧТО получилось? глаза то ведь невозможно пересадить.
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Когда один человек одержим иллюзиями - это называют умопомешательством. Когда много людей одержимо иллюзиями - это называют религией.
😇
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Братья и сестры.
Под покровом Божией Матери были все.
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Пора уже тезоименникам-патриархам зафиксироваться пред СМИ в благодатном поцелуе! Все ж таки в прошлом учитель и воспитанник , или как там правильно: Наставник и Послушник, дядя и племянник, муж и жена и т.д. А то Филарет со своим деменциальным властолюбием рискует к концу жизни из полусвятого Страца превратиться обратно в совдеповского попенка Денисенко.
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нарешті, гординя завжди псувала українцям життя. Це завдякі гордині ми втрачали свою державність і ідентичність
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет прибыл на тезоименитство Епифания и помолился вместе с ним. ФОТО
 
 
 
 
 
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