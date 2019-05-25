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 Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Facebook.

"Благодарен профессиональной команде украинских дипломатов, в этот сложный период остаются на защите настоящих национальных интересов. Это решение - очередная красная линия для Кремля, как и подтверждение правильности выбранной нами стратегии", - написал он, подчернув, что гордится украинскими моряками, которые остаются верными своей военной присяге.

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Кроме того Порошенко отметил, что новому руководству государства следует начать формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий.

"Уже не до шуток - время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину - не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности. Под кажды ее обещанием скрывается единственная цель - разрушить успех европейской Украины", - подчеркнул политик, добавив, что гарантия "нашей победы - это сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности!"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128870
 
   
 Топ комментарии
 
Все ж таки при всіх недоліках Пороха наразі чітко приходить розуміння того як нам пощастило що в найтяжчий для країни час саме він був президентом. Особливо це відчутно у порівнянні з сьогоднішнім дешевим опереточним клоуном..
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Шо на это скажет прохфесиАнал портнов и наши "неподкупные" суды? Ещё хочется тут визг мацкальских троллей понаблюдать
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Трюхана знаете ???? Ну тот что на ртр со скабеевой тусит?? Так вот он создал петиции против отставки зе. Как же его плющит - фсб-агента))) Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3080Решение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 567
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Ви знаєте, цькували багатьох державників України, з багатьох робили антигероїв, оббріхували, застосовували міць усієї пропагандиської машини. Та, як я вже казав, історії на все це начхати. І рано чи пізно все стане на свої місця.
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Колись совєти і про Степана Андрійовича так казали. А воно он як вийшло Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2054
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Соєвий йди жуй рошенку
В КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ НЕ МОЖНА БУЛО ПОСИЛАТИ МОРЯКІВ - новий глава Генерального штабу ЗС України Руслан Хомчак
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Це той що дезертирував під Іловайськком і котрий три доби вештався невідомо де, може навіть проходив інструктаж в РФ?
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Реакція на рішення Трибуналу ООН, що до звільнення наших моряків. В порядку оприлюднення:
Спочатку соцмережі, твіттер, фейсбук.
Потім повідомлення від Зеркаль,
далі Президент Порошенко,
за ним Міністерство зовнішніх справ рашки
і останнім, чинний ЗЕдент.
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Порошенко багато чого доброго зробив для України....загнав РФ в кут та ще й обгородив вовка червоними прапорцями
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РЕСПЕКТ, Петро Олексійович!
Порошенко був і залишається найкращим Президентом України!
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Это не свинарчук. Это новое молодое лицо. Представитель Узеленского по борьбе со свинарчуками Стефанчук. Смотрите, не перепутайте.

Рішення морського трибуналу ООН на користь України - чергова червона лінія для Кремля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8742
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Для Зебілів Зельцман він же й нарік
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Ще одна лінія на яку вони чхати хотіли, і стане такою ж перешкодою як намальована на асфальті
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Я на петю не злюсь Нельзя злиться на больного человека.Петя за гранью добра и зла эти критерии ему не ведомы Он таким родился,выродком его лечить надо.
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Параллельный президент объявился и дальше комментирует.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРешение морского трибунала ООН в пользу Украины - очередная красная линия для Кремля, - Порошенко
 
 
 
 
 
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