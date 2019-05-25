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 Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену украинских моряка, - Международный трибунал ООН

Международный трибунал ООН принял решение обязать РФ освободить захваченные военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу", а также 24 военных моряка - членов их экипажей.

"Освободить три украинские корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Однако суд не счел необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел против них.

Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от действий, которые могут углубить этот спор.

"За" такое решение суда проголосовали 19 членов суда. Против - один.

Россия не принимала участия в заседании.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128868
 
   
 Топ комментарии
 
Це перемога Порошенко, панове.
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Порошенко з самого початку говорив про суд і обіцяв, що суд буде на стороні України. А чи Росія буде виконувати рішення суду - це друге питання
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...с монголами лучше не шутить, не то может получиться интересный юридический казус... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 7636 Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 4555
Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 8445
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Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену российских моряков
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шото суд ООН нє разабрался
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Каких российских моряков? Может так и в решении Трибунала так записано?
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А с чего бы это суд по морскому праву отменял дела, которые подлежат юрисдикции уголовного (криминальный) суда? Наши дебильные юристы могли бы заранее предполагать такое решение...То что мог в пределах своих полномочий принять Морской трибунал, он принял в пользу Украины...
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Это будет победой тогда...когда борт с украинскими моряками приземлится в Киеве.
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"Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в ноябре прошлого года инциденте в Керченском проливе, в результате которого были задержаны 24 украинских моряка и три корабля. Об этом заявили в МИД России в ответ на решение Международного трибунала ООНпо морскому праву"

Все это ООН мало помогает без атомного оружия.
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просто как Израиль отрицать все.На ядерное оружия Израиля закрывают глаза,потому что государство существует в агресивной среде под угрозой уничтожения,а Украина ,что нет?
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Израиль никогда не имел и не имеет ядерного оружия, но при этом постоянно "загадочно намекает" на то что обладает этим оружием с целью устрашения соседей. Это хуцпа на государственном уровне. Блеф.
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Степан Хмара: Через переговори з Москвою можна досягти лише одного - капітуляції на умовах ворога!!! Про переговори з ворогом, агресором, який вдерся на нашу землю, захопив наші території, нав'язав нам війну, не може бути і мови. Це аксіома.
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Головой надо думать было ворюгам, так за мародерством не было времени. Горела земля под ногами и горит. Приказ есть приказ, хоть и дебильный, жаль ребят. Надо бы этих горе-командиров и фракции продажные да и обменять на моряков и других наших несчастных. Украина очистилась бы перед обществом. Покажи мордатый и толстожопый "европейскую солидарность" на деле, а не на сборище своих жополизов типа Херащенко, Херасимов, Сцеголко, заторможкнная Марина и прочая шваль. И еще это животное что-то советует сегодня. Где посадки, господин Президент?
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...твой презедент к гастролям готовится, некогда ему, так что не плачь... Росія має звільнити 24 полонених російських моряків, - Міжнародний трибунал ООН - Цензор.НЕТ 193
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никто никого не освободит конечно, ложили они с прибором на этот трибунал...
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Именно так они уже и заявили. Не зря же они ни на одном заседании трибунала так и не появились. У рядовых москалей бабала дохера, будут всей страной штрафы оплачивать.
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Это чревато...они-то ложили, а вот другие страны - нет...россиянам ведь тоже нужно по проливам корабли проводить...
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Любопытно, а Зеленский в этом конфликте на чьей сторон?
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на чьей стороне Хозяин скажет, на той и будет.
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***** срал и будет срать на свою конституцию где в главе 1. Основы конституционного строя. Четко сказано в Статье 15.

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

По конституции России - договор между Украиной и Россией, который на 2014 год был действующим, не позволяет России присоединять Крым. Без антиконституционного переворота. Который был совершен ******. И сейчас он опять будет попирать свой главный закон страны которому он является гарантом, так как нормы международных законов и трибуналов - являются по конституции России - приоритетными над внутренними законами, указами президента и Совбеза и основопологающими.
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Ты видать проспал несколько лет. Уже давно в РФ приняли закон о верховенстве закона РФ над всеми международными решениями. Кстати тоже самое есть и в США, ну почти тоже самое.
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Что теперь будет делать величайший "профессионал" юриспруденции Портнов?! Завтра потащит очередной иск на трибунал ?
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Ага, ага. Не исключено, что в иск будет "О недопустимости подачи Украиной иска в Международный трибунал ООН, с целью освобождения украинских моряков".
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Иск о том, что трибунал был подкуплен коррупционером Порошенко
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Перемога попередників.Подивимося як команда вже нового президента буде підсилювати позиції України в міжнародних судах та організаціях ,або зіллє все на користь росії, будемо бачити.
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В общем как всегда этот суд не выносит однозначных решений, и нашим и вашим, с какого хрена если росия должна вернуть моряков уголовные дела на них могут быть все еще открыты? Каким образом суд трактует их задержание тогда? Как нарушение мирового судоходства или все таки как задержание в территориальных водах?
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Право не подкрепление силой мёртво. Кацапы просто положат на это решение и все. И будут плевать с высокой горки и на суд и на его решение.
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Велика подяка українським дипломатам за суперпрофесійну та принципову позицію, а особливо пані Зеркаль та пану Клімкіну!!!
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Вот так "перемога"! Вначале набокопорили, а потом частично исправили.
Боевая Задача не выполнена, моряки не освобождены, захваченные корабли не возвращены.
Победа будет лишь тогда, когда ВСЕ моряки на ВСЕХ кораблях прибудут в запланированный пункт назначения. Иначе для чего все это было нужно, для срыва выборов?
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Зато у нас есть 57 спецназов которые теоретически могут выполнять любые задачи по "принуждению к миру" козломордых, но они, увы, заняты усиленной подготовкой к освобождению оккупированных территорий от захватчиков уже пять лет. Некогда им...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна освободить 24 удерживаемых в плену украинских моряка, - Международный трибунал ООН
 
 
 
 
 
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