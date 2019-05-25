 Россия должна освободить 24 удерживаемых в плену украинских моряка, - Международный трибунал ООН

"Освободить три украинские корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Однако суд не счел необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел против них.
Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от действий, которые могут углубить этот спор.
"За" такое решение суда проголосовали 19 членов суда. Против - один.
Россия не принимала участия в заседании.
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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
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шото суд ООН нє разабрался
Все это ООН мало помогает без атомного оружия.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
По конституции России - договор между Украиной и Россией, который на 2014 год был действующим, не позволяет России присоединять Крым. Без антиконституционного переворота. Который был совершен ******. И сейчас он опять будет попирать свой главный закон страны которому он является гарантом, так как нормы международных законов и трибуналов - являются по конституции России - приоритетными над внутренними законами, указами президента и Совбеза и основопологающими.
Боевая Задача не выполнена, моряки не освобождены, захваченные корабли не возвращены.
Победа будет лишь тогда, когда ВСЕ моряки на ВСЕХ кораблях прибудут в запланированный пункт назначения. Иначе для чего все это было нужно, для срыва выборов?