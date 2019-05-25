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Все про:моряки (742) Россия (72866) трибунал (107) Зеркаль (169)

 Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что спор Украины против России по делу захваченных украинских моряков находится в его юрисдикции.

Соответствующее решение трибунал огласил в субботу, 25 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Решение о наличии предварительной юрисдикции объявил председатель трибунала, судья Чжин Хен Пак.

Это дает трибуналу право вынести решение об удовлетворении или отклонении требований Украины немедленно освободить украинских моряков.

Российская делегация на оглашении первого приговора суда отсутствовала. Российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы. "Отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения", - пояснил председатель трибунала.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Майдане состоялась акция в поддержку пленных моряков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Решение по существу будет объявлено в ближайшее время.

Напоминаем, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске подчеркивается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

Также на Цензор.НЕТ: Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США

10 мая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая представляет позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала применить временные меры и обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3128867
 
   
 Топ комментарии
 
Пока на авторитете Климкиных, Зеркалей и Порошенков выкатываем.... что будет потом.... наверное клоунада от клоуна...
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Парашу нужно уничтожить и делить на 10 - 12 государств
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Деёствительно, Россия страна гопник. Для всеобщего блага её нужно развалить!
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Пока на авторитете Климкиных, Зеркалей и Порошенков выкатываем.... что будет потом.... наверное клоунада от клоуна...
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Отож...

Украину убирают из мировой шахматной доски?! Алё Зеленский?!
https://youtube.com/watch?v=PpfnoiCOJxU
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Агов! Какая шахматная доска? - пойди свыню выпаси - хоть какой то толк от тебя будет!
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Это стёб или ты умом тронулся?
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Суд не признает авторитет , Суд рассматривая доказательства и противоправные действия выносит свое решение основанное на законах, хватит Пете медалей пусть отдохнет от корыта
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Давайте завывайте - зачем Петя их туда послал....
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і шо, кацапи звільнять Українських моряків? хтілося би вірити!!!
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Да им срать на все , они польский самолет не отдают уже сколько лет . Страна гопник .
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Деёствительно, Россия страна гопник. Для всеобщего блага её нужно развалить!
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сподіваюсь, що нема у тварин виходу..
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Параша- это только первый этап. Так сказать, прелюдия. Больно будет на следующих. Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков - Цензор.НЕТ 9363
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Парашу нужно уничтожить и делить на 10 - 12 государств
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їх там, здається 87 князів боярств), від слова бояришник)))
так шо 120 штук), це саме воно! Международный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков - Цензор.НЕТ 9800
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ніхто це гімно реально у новому часі не рвав..а треба..бо нам хана..
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Для пуйла все это херня. А самое интересное, что ему( пуйлу) за то, что он не выполнит решение Трибунала ничего не будет. РФ вернут в ПАСЕ и все забудут об этом решении. Возмущает то, что еще и Украину приплели к этой ситуации.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеждународный трибунал ООН признал, что имеет право рассматривать дело о захвате в плен Россией украинских моряков
 
 
 
 
 
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