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Все про:опрос (1675) Путин (24796) Россия (72866)

 Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос

Рейтинг доверия россиян президенту страны-агрессора Владимиру Путину обновил исторический минимум. При этом одобряют его деятельность 65,8% граждан РФ. Рейтинг доверия начал падать после повышения в России пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют данный опроса, проведенного Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Показатель 31,7% - наименьший с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.

При этом президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам. Второе место в рейтинге доверия россиян занял министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%), третье - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (13%).

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Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.

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Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году директор социологического центра Валерий Федоров рассказал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45%. Он был зафиксирован в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями.

Источник: https://censor.net.ua/n3128860
 
 
 Топ комментарии
 
Для нас це нічого не означає. Московити як були споконвічними, екзестенційними ворогами українців, так ними і залишаться.
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Да уж,мерзкая рожа и на старости лет все больше похож на сатану.
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Да уж,мерзкая рожа и на старости лет все больше похож на сатану.
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Скоріш би росіяни сплели лапті кремлівському фюрерові...
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А тепер хай проведуть у себе референдум: «Чи хочете, щоб замість *****, президентом росіі став Зеленський?».
І, порахувати відсотки.

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опубликование этих цифр свидетельствует о расколе в руководстве РФ
спасти на время рейтинг путлера могут либо большая война, либо аншлюсс Беларуси
других опций нет
отстранение (уход) путлера от власти приведёт к смене лидеров, но не к смене империалистического курса страны - поэтому мы должны готовиться к большой войне
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Для нас це нічого не означає. Московити як були споконвічними, екзестенційними ворогами українців, так ними і залишаться.
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Он проводит непопулярные, но необходимые реформы, неудивительно что рейтинг падает - пенсионный возраст на 5 лет поднять...
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И в чем же была необходимость поднятия пенсионного возраста за возраст дожития?
В денежном эквиваленте?
Не то, чтобы мышебратья вызывали у меня хоть крупицу сочувствия (я им за веру в биндер и распятого мальчика до 90 пенсионный возрас подняла бы), но все таки хочется увидеть "неообходимость", то есть экономическую выгоду данного Ипохального решения.

P.S. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, чтобы Вас оперировал хирург с катарактой, а ассистировала ему операционная сестра с Паркинсоном (прекрасно известно, что вероятность подобных заболеваний растет с возрастом).
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В том что бюджет паРашки уже с трудом справляется с выплатой пенсий, а в дальнейшем будет только хуже - стариков всё больше, молодёжи всё меньше.
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У них бюджет профицитный, просто надо было сверхдоходы кидать на восстановление Сибири и ДВ и крайнего севера, на восстановление промышленности до советского уровня, а не на Мадур с Асадами и Януковичами, тогда бы сами пришли проситься в ТС, ну и конечно имперскую политику поумнее вести, не строить "великую россию", а аналог ЕС на постсовке.
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А то, что ОН уже 20 лет завис на троне вципившись в него зубами в нарушение всех норм конституции московии тебя не смущает? Какие нахер реформы? сам изгой во всем мире и страну превратил в изгоя.
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Не знаток кацапской конституции, но вроде переизбрание ***** ничего в ней не нарушило. В остальном согласен.
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Ай как нехорошо! Даже в Украине ему доверяют больше одиотов чем на расии.
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В Украине благодаря минстецю, начисто профукавшему информвойну, ему верят не меньше, а то и побольше. Парадокс:жертва верит нападающему на неё больше, чем тот сам себе.
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По идее в РФ должен произойти теракт, или новый поход "Адмирала Кузи" ! 😂
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Ничего запоребриком не может произойти.
А если что и случится, то Рос Гвардия и Кадыров с абреками наведут порядок.
Ах да, еще казачки. казачки рязанские, казачки мурманские, и "особые" казачки - кенигсбергские.
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Кузя уже ни куда не пойдет, стоит кузя с дыркой в корпусе.
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Філарет прийшов на літургію з нагоди іменин митрополита Епіфанія

В суботу у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулась урочиста літургія на честь тезоіменитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Серед її учасників був почесний патріарх ПЦУ Філарет - повідомив представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор на сторінці у Facebook."Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віруючі. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і разом помолитися патріарх Філарет", - написав Іван Сидор.
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Ничего, на вборах этот ****** Кремлевский Карлик нарисует сколько ему надо.
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Итак, треть населения - паразиты: всякие ФСОшники, росгвардейцы и проч. нечисть.
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Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 9206
Эта всьо наглая ложь Госдепа и Гейропы! Валодиньку Владимравича паддержуют не 31% а 131%. Так что, хватит врать, гаспада праклятые буржуины
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До речі, ходять чутки, що пан Борис має намір балотуватись на наступних виборах президента РФ. І в нього непогані шанси.
Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 2656
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Еще еще немного, и он сможет выйти на все 25%!
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Согласен... пуйлу нужна военная победа... я думаю Лука у бульбашей не зря напрягся... да и нам *********** нельзя. Но тут проблемка у нас зеклован!
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Верить опросам придворной, полностью кремлёвской соцслужбы, в тоталитарном государстве - себя не уважать. Реальный рейтинг ещё ниже, а цифры спущены из администрации президента.
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MИPOВЫЕ AВТ0РИТЕТНЫЕ СМИ о пeдoфилии TPУПИНа-- https://uploads.disquscdn.com/images/85bac8a6cb6f1b92807d8fb854cf07bbb6a4994c9dbfcb57b54e1d92b159031b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/02eec44550bfcffb2fab3b4031da8cb3f67775a512e03f4cd33957314dfd5384.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d8663d8b4ff194b06fd596566125515e6a8ab9ead172df453bdf277b46841027.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/915e006f3de95340e88360e0418e76e0dc6152044f3f7ac79c43a4d371793b7a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/60589***********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c80151307930610e568e2968b2ab0ca203c710331ba863b828d9058263872f88.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1e12b4f1e9c375b8bb66c7ab1185cca6651ce926e3a493c5334c1920176afb04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c69b7be2ebfc363d3dba8f8db515f903194e1148fb98b79082c7d1b929cacb46.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5599463c96a06d0a8d0c0b08ca6f923751ce755f0cdf4cb275a8a69a9cc45554.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4ce3f984e804891315437d118e541c87306ac53e2a76d400dba8c635a902ffbf.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/17c0dbaacbe542ef0e563eafd0ec9d5b29e72aaeb15a40c81216d4d39ceb6646.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2f4a5b55150bcf778995b05b4e9370e438aa3d7c9e964ffde564cf432108e6a9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/709c6dd5417657fbcffdf92cc7adee9781ea0c027f07f21212eb67378c72ac82.jpg

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Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос.

Путіну довіряють 31,7% росіян, це історичний мінімум, - опитування - Цензор.НЕТ 1268
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"Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос" - да если бес путлер захочет, то он быстро поднимет свой рейтинг у недочеловеков, захватит где нибудь шмат чьей то территории, или захватит судно, но конечно, у стран слабее орды, и достаточно, чтобы биомасса москалей почувствовала вяличие русского мира, они от рождения неприхотливы, остальное второстепенно, даже если туалет на улице.
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Путин - *****. Для иностранцев это надо объяснять так: a small withered dirty dick.
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31,7% это наверное те которые находятся у корыта или у которых за место мозгов наср... .
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Какой Путин??? Жена говорит что это не он... Еще Дудаев и Павел Глоба говорили что Россией управляет тайная канцеллярия, а все правительство зомбированно.И мы помним секретаря ЦК.КПСС Кручину,который знал где было спрятанно золото партии. После звонка ему домой Кручина,который завтракал со своей семьей , пошел к окну и САМ ВЫПРЫГНУЛ из окна многоэтажки.ТКК-тайная канцеллярия Кремля,где арабы(эр мэн?-ворованное слово) отняли власть у евреев с 1927года. Еслиб Путин был главой, то он не развелсябы.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос
 
 
 
 
 
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