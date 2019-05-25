Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос.

Об этом свидетельствуют данный опроса, проведенного Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Показатель 31,7% - наименьший с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.

При этом президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам. Второе место в рейтинге доверия россиян занял министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%), третье - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (13%).

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Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.

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Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году директор социологического центра Валерий Федоров рассказал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45%. Он был зафиксирован в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями.