Путину доверяют 31,7% россиян, это исторический минимум, - опрос.

Об этом свидетельствуют данный опроса, проведенного Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".
Показатель 31,7% - наименьший с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.
При этом президенту россияне по-прежнему доверяют больше, чем другим политикам. Второе место в рейтинге доверия россиян занял министр обороны РФ Сергей Шойгу (14,8%), третье - министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (13%).
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Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.
Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.
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Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году директор социологического центра Валерий Федоров рассказал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45%. Он был зафиксирован в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями.
І, порахувати відсотки.
спасти на время рейтинг путлера могут либо большая война, либо аншлюсс Беларуси
других опций нет
отстранение (уход) путлера от власти приведёт к смене лидеров, но не к смене империалистического курса страны - поэтому мы должны готовиться к большой войне
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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В денежном эквиваленте?
Не то, чтобы мышебратья вызывали у меня хоть крупицу сочувствия (я им за веру в биндер и распятого мальчика до 90 пенсионный возрас подняла бы), но все таки хочется увидеть "неообходимость", то есть экономическую выгоду данного Ипохального решения.
P.S. Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, чтобы Вас оперировал хирург с катарактой, а ассистировала ему операционная сестра с Паркинсоном (прекрасно известно, что вероятность подобных заболеваний растет с возрастом).
А если что и случится, то Рос Гвардия и Кадыров с абреками наведут порядок.
Ах да, еще казачки. казачки рязанские, казачки мурманские, и "особые" казачки - кенигсбергские.
В суботу у Михайлівському Золотоверхому монастирі відбулась урочиста літургія на честь тезоіменитства (день ангела) предстоятеля ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія.Серед її учасників був почесний патріарх ПЦУ Філарет - повідомив представник прес-служби ПЦУ священик Іван Сидор на сторінці у Facebook."Під покровом Божої Матері зібралися всі: український єпископат, духовенство, почесні гості з Константинополя і святої гори Афон, студенти духовної академії, віруючі. Прийшов привітати митрополита Епіфанія і разом помолитися патріарх Філарет", - написав Іван Сидор.
Эта всьо наглая ложь Госдепа и Гейропы! Валодиньку Владимравича паддержуют не 31% а 131%. Так что, хватит врать, гаспада праклятые буржуины
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