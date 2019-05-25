 Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни

Об этом сообщает пресс-служба 14 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

После обеда поступила информация о том, что его тело было обнаружено за пределами воинской части, в помещении, которое он снимал - мужчина покончил с собой.

По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства этого трагического события.

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"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации издания "Район.Рожище", имя погибшего - Дмитрий Климюк. Он из села Духче Рожищенского района Волынской области.