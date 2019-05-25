 Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни

Об этом сообщает пресс-служба 14 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.
После обеда поступила информация о том, что его тело было обнаружено за пределами воинской части, в помещении, которое он снимал - мужчина покончил с собой.
По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства этого трагического события.
"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации издания "Район.Рожище", имя погибшего - Дмитрий Климюк. Он из села Духче Рожищенского района Волынской области.
Все інше можна долати.
Для когось малоосвіченого, мабуть, і імпотенція - вже кінець життя, хочі лікарі вирішать будь-які подібні проблеми. Або якась там "подружня зрада"... Та класних дівчат повно... Тільки встигай відбиватися... Я старий, мені 50+, і то вони іноді навколо кружляють... Одна мені, вдвоє молодша колєга, працюємо разом, постійно на роботі мене зачіпає... Зустрів її випадково у супермаркеті, знову "намєкала", а я віджартовувався, щоб не образити. А вона все одно образилася, і сказала: "хочеш, я тобі квіточку подарую? Вона на польській мові називається сторчик. Нехай у тебе хоч щось у хаті стоїть." І пішла собі так гордо! : )))))))))) От змєйка мала! : ))))))))) Я там ржав до сліз.
Коротше, в кожного своя доля і свій світ широкий.
Але якщо все, край, і робиш останній крок - зроби все, щоб на 100% стало зрозуміло, що це зроблено власноручно. Навіщо паскудити людям?
Тєм болєє, шо за предидущих ще гріхів не позамолював...
Ні, не думаю. Красива, волосся рожеве. : ))) Навкруги повно хлопців пританцьовують.. Ні, не думаю. : )
- шо случилось
- мене жінка кинула
- то нашо було з вікна п'ятого етажа пригати?
- кажу ж - кинула!