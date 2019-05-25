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 Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни

24 мая во время построения личного состава воинской части было обнаружено отсутствие военнослужащего, после чего командованием воинской части были организованы мероприятия по установлению его места пребывания.

Об этом сообщает пресс-служба 14 ОМБр, информирует Цензор.НЕТ.

После обеда поступила информация о том, что его тело было обнаружено за пределами воинской части, в помещении, которое он снимал - мужчина покончил с собой.

По данному факту правоохранителями Владимира-Волынского внесены данные в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства этого трагического события.

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"Военнослужащий проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно и служебных проблем не было. Никакой записки, которая могла указывать на причину такого поступка, не оставил. По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации издания "Район.Рожище", имя погибшего - Дмитрий Климюк. Он из села Духче Рожищенского района Волынской области.

Военный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128859
 
 
 Топ комментарии
 
у травматолога:

- шо случилось

- мене жінка кинула
- то нашо було з вікна п'ятого етажа пригати?
- кажу ж - кинула!
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а вдруг вона піде додому і в сєрцах шо нікому нє нужнА - даже тому пузатому старпьору - накладе на себе руки?
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хіба це ізмєна? Один раз. А, мо' й не получиця. Краще'п ти опозорився, та шоп женщина не страдала
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Вішаєшся, стріляєшся, стрибаєш з будинку - твоя особиста справа. Мало що там... Рак чи там щось інше... Я не знаю, як поступив би, якби отримав інформацію, що невиліковно хворий. Адже й мільярдерів в багатьох випадках не лікують. А віддати все до копійки, не залишивши дітям, і все одно вмерти? Це не для мене.
Все інше можна долати.

Для когось малоосвіченого, мабуть, і імпотенція - вже кінець життя, хочі лікарі вирішать будь-які подібні проблеми. Або якась там "подружня зрада"... Та класних дівчат повно... Тільки встигай відбиватися... Я старий, мені 50+, і то вони іноді навколо кружляють... Одна мені, вдвоє молодша колєга, працюємо разом, постійно на роботі мене зачіпає... Зустрів її випадково у супермаркеті, знову "намєкала", а я віджартовувався, щоб не образити. А вона все одно образилася, і сказала: "хочеш, я тобі квіточку подарую? Вона на польській мові називається сторчик. Нехай у тебе хоч щось у хаті стоїть." І пішла собі так гордо! : )))))))))) От змєйка мала! : ))))))))) Я там ржав до сліз.
Коротше, в кожного своя доля і свій світ широкий.
Але якщо все, край, і робиш останній крок - зроби все, щоб на 100% стало зрозуміло, що це зроблено власноручно. Навіщо паскудити людям?
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от ти падлєц - шо тобі стОЯло удовлєтворіть женщину? Ніззя уніжать жєнщину отказом!!! Миші поїдять!!!
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Я жонатий чєловєк і почті нікогда не ізмєнял! І тєлєфону і тєлєграфу!
Тєм болєє, шо за предидущих ще гріхів не позамолював...
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хіба це ізмєна? Один раз. А, мо' й не получиця. Краще'п ти опозорився, та шоп женщина не страдала
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Не вговорюй, їй срочно треба заміж сходить, тим більше, що можливостей повно. А не за чужими чоловіками всихати.
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то, мо', їй тра' на комусь потрініроватись? А то зразу, без опита, та й замуж...
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неувєрєна в собі, заніжена самооценка, etc.
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Вистачає там самооцінок, всього вистачає. Просто любов зла, полюбиш і ... І треба це розуміти. І мати клепку в голові, і вибудовувати в голові теоретичну ситуацію, що раптом завтра твій племінник/син/внук і т.д. приведе цю дівчину знайомитись і т.д. Коротше, клепки мають бути пропорційні до віку.
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о, а я рішив, шо ми тут поддєржуєм шуточний трьоп, а ти сірйозно
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а вдруг вона піде додому і в сєрцах шо нікому нє нужнА - даже тому пузатому старпьору - накладе на себе руки?
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...Хм.
Ні, не думаю. Красива, волосся рожеве. : ))) Навкруги повно хлопців пританцьовують.. Ні, не думаю. : )
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Сказав же, рожева! Не слідкуєш ти за трендами! Старпьор, зразу видно... : ))))))
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а хто ж в погожу суботу на форумі цензора сидить? тіко такі інваліди, як oqobo
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У нас молодий хлопець-20 років повісився. Жінка загуляла.
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100 пудов в этом виноват зепрезик, как в свое время Порох был виноват во всем.
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у травматолога:

- шо случилось

- мене жінка кинула
- то нашо було з вікна п'ятого етажа пригати?
- кажу ж - кинула!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенный 14 ОМБр Дмитрий Климюк найден мертвым за пределами воинской части на Волыни
 
 
 
 
 
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