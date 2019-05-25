 В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров

Об этом сообщила служба вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Климпуш-Цинцадзе на встрече с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства, в том числе стран Восточного партнерства, является реализация проектов в рамках Трансъевропейской транспортной сети TEN-T (Trans-European Transport Network TEN-T).

"Все проекты, указанные в плане, требуют почти 13 млрд евро инвестиций. Планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров", - сказано в сообщении.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на поддержку ЕС, а также на скорейшее подписание Соглашения об общей авиационной зоне, которое даст толчок развитию украинской авиационной промышленности, так как увеличит количество рейсов и пассажирские перевозки.