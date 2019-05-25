 В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров

Об этом сообщила служба вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Климпуш-Цинцадзе на встрече с генеральным директором директората Европейской комиссии по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем отметила, что одним из приоритетных направлений деятельности украинского правительства, в том числе стран Восточного партнерства, является реализация проектов в рамках Трансъевропейской транспортной сети TEN-T (Trans-European Transport Network TEN-T).
"Все проекты, указанные в плане, требуют почти 13 млрд евро инвестиций. Планируется строительство 4800 километров дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров", - сказано в сообщении.
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По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на поддержку ЕС, а также на скорейшее подписание Соглашения об общей авиационной зоне, которое даст толчок развитию украинской авиационной промышленности, так как увеличит количество рейсов и пассажирские перевозки.
Можно больше никого и не дописывать
Раду еще сократить втрое и можно двигать дальше.
А по дорогам, нужно дать нормальные правила для бизнеса. И он сам их построит в Украине.
17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.
29.06.2016 "Воровство, коррупция и круговая порука", - Сакварелидзе о Генпрокуратуре
В Генеральной прокуратуре процветает коррупция и круговая порука.
Не бывает так плохо, чтобы не было ещё хуже. Впереди смена прокурора на Луценко. авт.
18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.
Чем проще морем в Констанцу? Поставка сразу в ЕС, без таможенной волокиты с ввозом/вывозом в транзитную страну.
рафинированный пиар был.
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 30+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 2 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
ПОДРОБИЦІ ТУТ
Или у нас уже кризис перепроизводства и порты/логистика с потоками экспорта не справляются?
Но таки повторю свой вопрос: у нас уже кризис перепроизводства и порты/логистика с потоками экспорта не справляются?
14 ч. ·
Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.
Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!
Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.
Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.
Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?
Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.
Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.
Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.
І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла.
І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну.
Співробітник Міністерства інфраструктури Степан Маркович Бубенець, який попросив називати його анонімним джерелом, розповів журналістам про найближчі плани виходу гіперлуп в Україну.
«Орієнтовна вартість проекту Львів-Жовква становить 5 мільярдів доларів, вартість квитків - від 5000 грн. за половину місця в плацкарті, - ділиться інформацією з журналістами Степан. - При такій вартості квитків проект окупиться всього за 80 років. Гроші в бюджеті для цього є, щоправда для їх виділення потрібно буде заморозити на 5 років будівництво та ремонт доріг в Луцькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, але то таке.»
Якщо проект буде успішним, то будуть збудовані гіперлупи і за іншими маршрутами. Наприклад, з Борисполя до Броварів можна буде доїхати за 5 секунд, а з Ірпіня в Ірпінь - лише за 0 секунд.
«Всі деталі для гіперлупу виготовлятимуться в Україні, - повідомило журналістам інше анонімне джерело, яке попросило називати його Миколою Гіперлуповичем. - Ілон Маск надасть нам тільки креслення, а все інше буде нашим. Рухомі деталі постачатиме завод Богдан, труби виготовлятимуться на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі, а сам гіперлуп збиратиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.»
До речі, квитки на прес-конференцію міністра інфраструктури, на якій буде оголошено про Hyperloop, продаються - від 500 грн в останньому ряду. Можливість поставити питання коштує 2000 грн, а заспівати з міністром про гіперлуп можна всього за 5000 грн. Усі зібрані кошти підуть у фонд будівництва гіперлупу Львів-Жовква.
обещали шо будем жить як у Хранции
тридцать лет ничего не делали с дорогами
кроме конче - заспи
мир меняется гораздо быстрее. по дорогам
ездят фуры тонажностью 30_40 тон. и более
дороги не рассчитаны нужно строить на десятилетия
посмотрите тротуарная плитка в городах
пролежала лет десять и нужно менять /деньги на ветер/
а так газ летит из дупла
Евросоюз срочно засобирался подержать 13 миллиардов денег пока вице-правительство Гройсмана будет пилить их на строительстве 4800 км всяких дорог, портов и логистических центров.