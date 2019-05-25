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Все про:Аргентина (63) документ (293) Киршнер (2) похищение (1292) Путин (24796)

 "Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ

На вилле экс-президента Аргентины Кристины Киршнер обнаружили уникальные исторические документы, похищенные в семидесятых годах. Бывшая глава государства утверждает, что их подарил ей Путин.

Документы нашли на вилле экс-президента, расположенной на юге страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Во время обыска, проходившего в рамках расследования дела о коррупции, из дома изъяли 94 коробки с документами. В одной из них обнаружили письмо национального героя Аргентины Хосе де Сан-Мартина, написанное в 1835 году, и записную книжку президента Аргентины в 1916-1922 и 1928-1930 годах Иполито Иригойена.

Оба этих документа были похищены в прошлом веке. Письмо украли в 1976, а записную книгу - в 1979 году.

Судья считает, что даже если Киршнер не знала о нелегальном источнике происхождения документов, она не могла не понимать их национальной и исторической ценности и обязана была передать государству.

Читайте на Цензор.НЕТ:"ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука": в оккупированном Крыму на мурале с изображением Путина появилось "послание". ФОТО

Сама экс-президент утверждает, что получила документы в подарок от президента РФ Путина. В своей книге она описала, как это произошло во время ее визита в Москву в марте 2015 года.

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Также на Цензор.НЕТ: Меркель и Макрон в ходе переговоров с Путиным раскритиковали его "паспортные указы" и обсудили реализацию минских соглашений

Кристина Киршнер возглавляла Аргентину с 2007 по 2015 год. Долгое время ее считали образом "новой страны". В 2010 Кристина Фернандес де Киршнер оказалась на четвертом месте в составленном журналом Time списке десяти лучших женщин-лидеров мира.

Сейчас ее обвиняют в коррупции и преступном сговоре с целью отмывания денег.

Сама Кристина Киршнер, не так давно заявившая о решении баллотироваться на пост вице-президента Аргентины на выборах в этом году, постоянно отвергает обвинения и утверждает, что все уголовные дела и суды над ней организованы ее противниками как внутри страны, так и за границей, чтобы помешать ее предвыборной кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3128857
 
   
 Топ комментарии
 
Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
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кацапи все викрадають а потім дарують своїм прихвостням "Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 9515
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а я ей верю))))
х.ло могло подарить краденное))))
а что ему еще дарить? не свое же))))
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кацапи все викрадають а потім дарують своїм прихвостням
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Вальцмана час потрусити, що йому х-ло подарувало
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***
- вау! вофка...какой чудный экибана...у английской королефы точно такой был
- был...уже нету! бери спокойно Анжелка..она тебе ничего предъявить не сможет
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Это ты мне типа " носолил " в отместку за фотографию пети с )(уйлом? "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ - Цензор.НЕТ 8973
Вынуждена разочаровать, "фрау пиджак" не являлась моим кумиром. А после Северного потока 2 и подавно.

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Наверное много передал, за выход из зоны свободной торговли с Засрахой, кратное уменьшение торгового оборота, санкции, отказ от продаж силовых установок на самолеты, корабли и ветолеты, на спец пошлины, макание в говно на каждой мировой конференции или Генасамблеи ООН и ЗСТ с ЕС.
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зеПрез все состояние заработал стоя на коленях работая ротом перед ***** и яныком (рашей и рыгами) ...но зебилы этого не видят ,почему ? либо тупые ,либо такие же как рашкалюбы каленные
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А Зельцмана когда трусить за офшоры будут ?
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Кацап всегда врёт, всегда, потому что кацап...
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рабочий ротик, могла исессиным путём заработать, а не обязательно коррупцией
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а я ей верю))))
х.ло могло подарить краденное))))
а что ему еще дарить? не свое же))))
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
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интересно, а Ху..ло же очень популярен в Южной Америке, но похоже, что не в Бразилии по ходу прартнера РФ по БРИКС
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Могло, але ж і вона не могла не розуміти цінності цих речей і не могла не знати того, що вони були свого часу вкрадені.
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поделилась тварь с наворованного
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КОРРУПЦИЯ- один из видов оружия, который применяет раша
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Если КАКИЕТО АНАЛИТИКИ возьмут ищучать коррупционные скандала, то в конце тоннеля они обнаружить некого " баширова" из сибирского села
Мораль сей басни такова - коррупцию надо уничтожать во всем мире , и рашка развалится
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Кстати, Вы правы... Нужно уничтожать не "последствия", то есть, "коррупцию, как таковую, а "причину", её вызывающую...". Когда-то Екатерина Вторая недоумевала, почему её "добропорядочные немцы", становясь сановниками в Российской империи, очень быстро становились ворами и взяточниками... Просто она не понимала, что это само российское общество их развращало и делало их такими, пробуждая в них низменные страсти...
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какая же тогда мерзость была эта амперия то.... и мы конечно же влезли на столетия в этот гнилой сортир.(
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вот так и у нас будет с зелей - но он убежит - куда - вот это для меня главный вопрос - ваши версии уважаемый)))))))
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так, питання складне, зате ******* ліпецкого точно з радістю прихистять по сусідству з його папєрєдніком-співпартійцем
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Дал ворованные документы,приложил к ним пару миллионов - и готова проститутка из приличной женщины.Нет непродаваемых,есть мало денег для покупки.
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Бойтесь данайцев, дары приносящих! Дура,не знала с кем связалась?
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Та тут і не таке крадуть! Хтось продав права зе-кварталістів, а вони навіть не знають.
"Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 502

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вот и не верь в рептилоидов - ну и рожи "Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 8324
воблоглазый узкогляд и губастая лгунья. неудивительно
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Посмотрите на ее лоб - зато какая она умная
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Ах Лариса, ах Лариса, белый лобб,
всё смотрел бы, и смотрел бы на неё б.
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***** попало пенісом по лбу, -
Зато какой красівий он в гробу.


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Ну не везет Путину: то кокаин, то в Крыму чужую бутылку раритетного портвейна выпил, то вот письма краденные дарит (и эти люди запрещают нам ковырять в носу (с)).
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гэбня отдала из своих архивов то,что показалось ей незначительным...весь 20 век рыскали по южной америке,готовя бунты с кастро и че гварами и попутно подметая все,что плохо лежало
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Почему только 20 век. Путлер и сейчас по Латинке шастает .

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Москаль тоді красти перестане, як чорт молиться Богу стане.
українська народна приказка (с)


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Беларуская - Увага, увага, на вагзале русский злодзий, хавайце усё у кишеню. (Так, как бабушка сказал, так и записал)
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Да чего вы пристали к Нему, к сЦарью - что притаранили то и подарил, с общака же
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Теперь все урки будут отвечать: где взял-где взял - путин подарил.
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Пора зелемойшу принимать "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ - Цензор.НЕТ 7087 С виллами и оффшорами...с бизнесом в РФ.
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А возможно и такой расклад: Хутин сознательно дарит краденные вещи, чтобы повязать компроматом, например, экс-президента Аргентины. Гебня в любой инетрвенции всегда ставит многозадачные цели- это их стиль, вот типа и подарок сделать уникальный, и расположить и повязать насколько это возможно. Не побежала же аргентинская принцесса сдавать артефакты в Нац. Музей, а притаила, на радость гебне.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ
 
 
 
 
 
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