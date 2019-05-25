 Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский

Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил Заемский, отметив, что именно из-за этого венесуэльские силовики должны быть уверены, что их оружие - в рабочем состоянии.

По словам Заемского, российские военные эксперты обучают венесуэльцев "поддержанию боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".

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Он также отметил, что по закону российским военным разрешено находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2001 году.

Российский дипломат подчеркнул, что несмотря на всю подготовку, он верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".

Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.

Напомним, 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия поддерживает режим Мадуро в Венесуэле из-за жадности и желания вернуть свои деньги, а также из-за солидарности между недемократическими режимами. В то же время, по его словам, ряд высокопоставленных чиновников Мадуро готовы от него отречься.

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Помпео также добавил, что США не снимают с повестки дня возможность применения военной силы для разрешения кризиса в Венесуэле, если такая потребность появится.