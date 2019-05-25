 Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский

Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил Заемский, отметив, что именно из-за этого венесуэльские силовики должны быть уверены, что их оружие - в рабочем состоянии.
По словам Заемского, российские военные эксперты обучают венесуэльцев "поддержанию боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".
Он также отметил, что по закону российским военным разрешено находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2001 году.
Российский дипломат подчеркнул, что несмотря на всю подготовку, он верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".
Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.
Напомним, 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия поддерживает режим Мадуро в Венесуэле из-за жадности и желания вернуть свои деньги, а также из-за солидарности между недемократическими режимами. В то же время, по его словам, ряд высокопоставленных чиновников Мадуро готовы от него отречься.
Помпео также добавил, что США не снимают с повестки дня возможность применения военной силы для разрешения кризиса в Венесуэле, если такая потребность появится.
Что касается статьи, то посол бредит.
США покупали 80% венесуэльской нефти на протяжении десятилетий.
Режим мадуро до сих пор существует только благодаря деньгам из США
Совок не 100% а 200%! Не тропинка Рашки на свалку истории, а автобан!
А Штатам надо грохнуть какими-нибудь Томагавками по угрожающим военным объектам Мадуры. Предупредив за полчасика перед ударом.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-24/trump-libya-haftar-tripoli
не, вождь рабов. какой фюрер то? небо и земля(русская)
(по РаКоБородько)
А Трамп вперше зконфузився на воєнному блефі з Північною Корею. Щодалі його слова все більше знецінювалися. Останнє - Венесуела, з категоричними обіцянками Трампа недопустити кацапської присутності у Венесуелі. Дійшло вже до того, що каци ось відкрито заявляють, що їх вояки вже у Венесуелі, щоб допомагати Мадурі протистояти США. А що тепер США, Трамп?
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 30+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 2 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
ПОДРОБИЦІ ТУТ
"Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?" (с) Цой
_Больше не стану.