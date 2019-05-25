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Все про:армия РФ (5754) Венесуэла (160) США (14995)

 Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский

Российские войска на территории Венесуэлы помогают режиму Николаса Мадуро подготовиться к возможным угрозам со стороны США.

Об этом заявил посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

"Правительство Венесуэлы пребывает в состоянии тревожного ожидания, поскольку США неоднократно угрожали применить силу против страны", - заявил Заемский, отметив, что именно из-за этого венесуэльские силовики должны быть уверены, что их оружие - в рабочем состоянии.

По словам Заемского, российские военные эксперты обучают венесуэльцев "поддержанию боеготовности своей техники и учат их, как ее лучше использовать".

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Он также отметил, что по закону российским военным разрешено находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением, подписанным между странами в 2001 году.

Российский дипломат подчеркнул, что несмотря на всю подготовку, он верит в мирный путь урегулирования кризиса посредством "диалога и поиска компромисса".

Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический, а также социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным венесуэльским президентом.

Напомним, 30 апреля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия поддерживает режим Мадуро в Венесуэле из-за жадности и желания вернуть свои деньги, а также из-за солидарности между недемократическими режимами. В то же время, по его словам, ряд высокопоставленных чиновников Мадуро готовы от него отречься.

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Помпео также добавил, что США не снимают с повестки дня возможность применения военной силы для разрешения кризиса в Венесуэле, если такая потребность появится.

Источник: https://censor.net.ua/n3128856
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё в Венесуэле казламордые не получали по своему казлиному пи(даку... Ничё, отхватают и там тоже... Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 3732
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Прекрасно! Хуйло влез ещё в одну войну.
Совок не 100% а 200%! Не тропинка Рашки на свалку истории, а автобан!
А Штатам надо грохнуть какими-нибудь Томагавками по угрожающим военным объектам Мадуры. Предупредив за полчасика перед ударом.
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Там, где лайно,там и кацапье. В любой точке мира унюхивают и туда свои ряхальники суют.
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Не ври!!! Они с лета 2014-го, базируются, на постоянной основе, в речках Лопань и Харьков... Думаешь, куда воду дели, которую должны были в Крым качать? Уровень воды, в этих речках, поднимали! "Рассеяне" об этом написали ещё в июле 2014-го... (Правда, когда я спросил о ширине русла глубинах в этих речках, и о том, какова высота ракетной шахты в американской АПЛ, обозвали "бендерой"...).
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По ютуб можно посмотреть, как венесуэльцы меняют рыбу (рыбаки) на подачки круп другим людям от мадуро. На рынках - бартер сплошной. Денег нет.
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И электричества нет. Поэтому рыбу хранить негде, рыбаки меняют ее 1 кг на 1 кг крупы.
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Там, где лайно,там и кацапье. В любой точке мира унюхивают и туда свои ряхальники суют.
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Наоборот. Где появится кацапье - наступает лайно.
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Скоро все мировые агенства будут сообщать о руцких потерях в Венесуэле, а ***** будет блеять как тупой баран - ИхТамНет.
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Есть только доллары. Других денег там нет.
Что касается статьи, то посол бредит.
США покупали 80% венесуэльской нефти на протяжении десятилетий.
Режим мадуро до сих пор существует только благодаря деньгам из США
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Що зовсім не дивно, зважаючи що
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Моська плешиво-ботоксный пытается нагадить по всему миру.
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Прекрасно! ***** влез ещё в одну войну.
Совок не 100% а 200%! Не тропинка Рашки на свалку истории, а автобан!
А Штатам надо грохнуть какими-нибудь Томагавками по угрожающим военным объектам Мадуры. Предупредив за полчасика перед ударом.
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Та не надо никого предупреждать: гахнули и всё... Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 3020
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Надо. Так в Сербии делали, и в Сирии. И долетало, и громило. И людишки целы, ненависти к США нет. Психология.
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І в Лівії зараз своїм маріонетковим хенералом та спонсорованою америкосами армією, всупереч законному уряду, намагаються підрегулювати світовий нафторинок.
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Роз'ясни, чия маріонетка хенерал і т.д.
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Та може ЦРУ прочитає, та занесе тебе у чорний чи білий список. Як сказав Хомчак, ми повинні знати тих, хто хотів би вистрілити нам в спину.
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О, вже лікар... А вчора казав, що Наполеон...
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Коли заперечити по ділу нічого - ти миттєво злився на обговорення особистості опонента. Обтікай Військові РФ перебувають у Венесуелі, щоб допомогти Мадуро захиститися від США, - посол Заємський - Цензор.НЕТ 7020
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Уззкие военные уже помогли асадистам под заводом Коноко, ждем новых увлекательных событий про утилизацию уззких Ванек...
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_Так и знал, что найдутся глупцы, что так напишут. Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 1069 Только того министра обороны рыжий холуй путлера после того боя с должности выжил.
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Себя там Трамп не выжил с должности после удара по узко/сирийской базе Шайрат?
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Они туда дыныровских и лыныровских пошлют, не зря же им сруцкие паспорта выдавать начали.
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Ещё в Венесуэле казламордые не получали по своему казлиному пи(даку... Ничё, отхватают и там тоже... Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 3732
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не ну разве можно так напрчямую угрожать Трампу - жду с нетерпением действий ПРЕЗИДЕНТА США - на такой можно сказать прямой вызов - доктрину Монро еще не кто не отменил - а фюрер очевидно забыл - мало было из истории с Никарагуа - как все повтораеться
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фюрер в Рашке?

не, вождь рабов. какой фюрер то? небо и земля(русская)
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Кризис в Венесуэле создан искусственно, принесен извне, с целью переворота в этой стране.
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В цьому всьому винні штати з гейропою та МВФ!!! Це вони відключають в бідній венісуелі електрику, знецінили їх валюту, зробили з країни, яка має неабиякі нафтові запаси країну - злидня. І традиційно - насрали в кожному під'їзді та насцяли кожному венесуельцю в кишеню.
(по РаКоБородько)
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Венесуельські рахунки в банках по всьому світу заблокувались самі собою. Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 7260
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Ну нельзя так свою глупость демонстрировать. Кризис в Венесуэле - чисто самостоятельное решение водителя автобуса и махрового социализма
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А кто был основным экспортером? не США ли? А от туда бензин пластмассы и прочие продукты передела. А теперь США покупают у Курятника. Так кто виноват?
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По-перше що "тепер купляють", не вигадуйте. По-друге, вирізання з ринку важкої венесуельської деформує ціноутворення на різні сорти нафти і стимулюватиме світову переробку переобладнувати виробничі процеси на сировину з більшим API - саме легкої нафти дає все більше (в т.ч. на експорт) ростучий сланцевий видобуток в США, і подібні геополітичні втручання можуть прискорити це та зміцнити зрештою саме США коштом її противників - Ірану, Венесуели, рашки.
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Был бы президентом штатов Рейган или хотя бы Буш,то засрашкинские рты тихо бы помалкивали и не ерепенились,а при нынешнем спекулянте квартирками ******** позволяют себе любую наглость.
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Московитов поглубже нужно затягивать в любые конфликты.
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Согласен, чем больше их ликвидируют, тем меньше этих дебилов на свете останется.
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Американцы могут и не входит в Венесуэлу. Просто за голову каждого русского назначить награду в 10 тыс и жители с армией их сами порешат.
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Какой ужас уже несколько миллионов граждан уехало из страны из-за голода - страны где несметные запасы нефти. Везде где появляется путин начинается голод и разруха.
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Ещё при Брежневе анекдот ходил: "Если СССР поможет установить социалистический строй в одной из стран Северной Африки, в ней через полгода начнутся перебои с песком...".
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В Венесуэле путин делает то, что должен был делать сталин в Финляндии, когда хотел её сожрать. И )(уйло все ошибки Кобы тщательно изучил и учёл. В общем: не вышло "приинимай нас, Суоми-красавица" - всеобщие освободители человечества то же самое с Венесуэлой пробуют.
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побольше бы этих мразей в кАкошниках там пердохло
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Ну, да... Всё правильно... В Испании, в 1936-м, СССР тоже "защищал республику"...(Правда, сам же, и распалил там конфликт). А потом, когда "не выгорело", вывез её золотой запас, и вернуть "забыл"...
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Скорее отдал, поэтому Испания не стала участвовать во Второй Мировой на стороне Германии.
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Нет, не отдал... Поэтому Испания и участвовала в войне на стороне Германии, как войсками, так и поддерживая экономически. Правда, воевали только "добровольцы" - так называемая "Голубая дивизия", которую "перемололи" и "выморозили", под Сталинградом. Цинк, для противокоррозионного покрытия стали, вольфрам - для резцов и фрез, вытачивающих снаряды и детали военной техники, карбид-вольфрамовые сердечники для бронебойных снарядов: это всё - Испания...
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_Вот так вот. Идиоты и близорукие пустозвоны типа обамы спустили рашистам Грузию и убийство союзников по НАТЕ под смоленском. Дальше предали Украину и сирийцев. Теперь Израиль оказывается под ударом, раскол в НАТЕ (Турция). ЯО у СК и, очень может, быть у Ирана (от путлера подарочек). Но пустозвоны только языками трепались. И вот уже путлеровцы в Венесуэле... И интернационал людоедов всё больше ******** в атаке, видя какие ничтожества правят Западом, способные лишь на пустую болтовню.
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Обама хоч не розкидувався словами та не погрожував силою, то його бездіяльність хоч не так очевидна й ганебна була.
А Трамп вперше зконфузився на воєнному блефі з Північною Корею. Щодалі його слова все більше знецінювалися. Останнє - Венесуела, з категоричними обіцянками Трампа недопустити кацапської присутності у Венесуелі. Дійшло вже до того, що каци ось відкрито заявляють, що їх вояки вже у Венесуелі, щоб допомагати Мадурі протистояти США. А що тепер США, Трамп?
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_Не раскидывался словами? Не угрожал силой? Да неужели?! Вспомни Сирию, химоружие и красные линии пустозвона обамы.
Військові РФ перебувають у Венесуелі, щоб допомогти Мадуро захиститися від США, - посол Заємський - Цензор.НЕТ 3490
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та було. Вже підзабув. Все ж зброєю Обама не бряцав як Трамп, не направляв авіаносці до Кореї та не встановлював терміни.
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Жаль, что у руля штатов не Р. Рейган. Пуйло уже устал бы менять трусы.
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Там удмуртских войск на сутки спец. операции из 10 апачей
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_Требуется политическая воля для этого. Желание. При трампе это исключено! Потому путлер и борзеет.
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Пускай и дальше сша сопли жуют, гопник будет продолжать и не остановится, пока не получит по е...лу, другого варианта нет просто
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США сопли не жуют, они дают возможность ботоксу поглубже вляпаться.
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Это уже даже не наивность, это уже что-то психическое.
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Важливий ЗАКЛИК до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту.

У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 30+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 2 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

ПОДРОБИЦІ ТУТ
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Представителю газподьпрома в Каракосе отрубили кисть руки с цепкой, перстнем и котлами Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 4599 Высунул из машины руку с сигарой...зенесуэлец на скутере срубил ее мачете и спетлял, несмотря на охрану.
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А в Україні вони щоб захистити нарот Думбаса від хунти.
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Шоумен унюханный США шатает...со всеми их системами политических противовесом и Конституции 250-ти летней. Со всеми аналогиями со вмешательством рашки и новых технологий манипулирования массами .А как у нас смешно будет Военные РФ находятся в Венесуэле, чтобы помочь Мадуро защититься от США, - посол Заемский - Цензор.НЕТ 1007
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А я думал они там цветочки сажают или хербарий собирают с бабачками - мне кажется такой вариант более правдоподобен, чем трактористы и шахтеры, нефть ведь в шахтах выкапывают?
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Под Хишамом они тоже учили сирийцев "как использовать свою технику". И когда свой Ил-20 сбили- тоже учили. С такой "учёбой" им и врагов не надо- сами себя замочат. Главное- им в этом не мешать.
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Главная задача россиян защитить местных аборигенов от света,туалетной бумаги,обилия жратвы на полках супермаркетов,и обратить безбожников в адептов гундяева и всехпобедителей.
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_Задача рашистов - уничтожить конкурента, взвинтить цены на углеводороды, прибрать к рукам месторождения. Во-вторых, продемонстрировать, что США - бессильные пустозвоны, ничтожества и расия об них ноги вытирает.
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Політика рашки застрягла в уявленнях 19-20ст. Зараз могутність дає хайтек. США клацнули пальцем і найбільший виробник телеком-обладнання Китаю опинився в повній дупі, а на кацапії тим часом вирішили що навіть безконтрольні можливості попилу не виправдання настільки сміховинного ідіотизму та вирішили припинити опупею з випуском процесора "buyкалл".
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Рим превосходил варваров экономически и технологически. И толку, если они пали перед варварами?
"Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?" (с) Цой
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Это история! Которая ничему не учит дураков.
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Розкажіть це вагнеровцам які асвабаждали Сирію.
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_Глупо было с моей стороны вести дискуссию с дураком. К тому же оторванным от реальности.
_Больше не стану.
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Ну в адептов гундяевской секты венесуэльцев обратить вряд ли им удастся - в Венесуэле католицизм в почете, а вот превратить самую богатую страну мира по запасам нефти в нищую провинцию их орды у московитов уже получилось.
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одна й та ж сама пісня вже сто років.. "защитить" от "піндосав".. Навіть, якщо про це не просять ті, кого мохнорилі кацапи "защищают" ))
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В афган тоже вперлись по просьбе, а потом уносили оттуда ноги так, что аж пятки сверкали, оставив там кучу трупов.
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А РадБез ОНН вже відчуває занепокоєння з цього приводу???
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********* кацапська! Вже і туди свій ніс впхали! Їх потрібно піздити по всьому світі!
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Так їх і *******, вони в Сирії вже три рази заявляли, що очистили країну від ІГІЛ, а ІГІЛ їм все увалює і увалює.
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Пока Трамп воюет с "врагами" США Китаем и Ираном, то настоящий враг потихоньку распространяет раковую опухоль срускага мира по всей планете Земля.
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Если американцы захотят снять маДуру, никакие рашисты его не защитят - им самим защита потребуется.
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