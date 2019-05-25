 Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США

Об этом заявили в посольстве США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу диппредставительства в Twitter.
"В течение шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.
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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.
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Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...
Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
відомо вже хто наказ віддавав? чи це було зроблено телефоном?
крім папа і пастора, повинні бути козли на яких це все повісять?
чи політика?!
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Фактором в пользу свободной конвертации рубля является отсутствие ограничения на движение капиталов. Этот показатель отражается совокупной цифрой оттока капитала. В 2016-2017 годах он составил $30 млрд, для сравнения: за 2014-2015 годы из страны утекло $190 млрд. Что говорит о его стабилизации, а следовательно, и привлекательности для инвесторов.
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Перевод: утекли все иностранные капиталы, убегают остатки, поэтому умоляем мир сделать рубль свободно-конвертируемым, чтобы мы могли поменять, продать вам деревянные, хоть 1 доллар за 1000 рублей, и тоже убежать!
: ))))))))
Моряков можно обменять, на одного мааленького, шоколадного поросенка
Для последующего следствия и приговора в басманом суде.
Ну как, меняем?
У німецькому місті Гамбург почалося засідання Міжнародного трибуналу з морського права, на якому планують оголосити рішення у справі українських моряків, повідомляє УНН.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова.
Представників російської сторони немає.
А им оно надо? Их это перчИт, или пЕрчит? И призывы - требования США, ООН, да хоть самой Украины, им по барабану.
Кстати ГПУ сейчас проводит проверку по трем заявлениям Портнова, пожалуй самого сильного юриста Украины. Среди обвинений - измена родине, выразившаяся в отправке моряков в явно провокационный поход.
а на счет провокационного похода...не могу спорить - не знаю всех деталей, но и не могу согласиться - Украина имеет право ходить в свои порты в Азовском море...и так как там одно горлышко, через которое можно пройти, Украина при нормальных соседях, могла бы это делать свободно...или не очень свободно а в сопровождении пограничного корабля (или двух-трех-пяти) как это делается в цивилизованных странах (Дарданеллы тому пример, там военные корабли шастают как дельфины)... другое дело раша с раздутым самомнением и уверенностью в своем праве на мир...на весь мир...
повторюсь - это мое мнение и спорить не буду, если у Вас оно другое (это Ваше право)
"Во время планового перехода, из постоянного пункта базирования в Одессе в Мариуполь, 24-го числа (за сутки до...) получили сообщение о срочном закрытии зоны прохождения в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было"
"25-го числа в 4:58 и 5:25 старший прохода сделал два запроса на диспетчерский пункт в Керчи относительно возможности прохождения и уточнения графика прохождения в зоне керченского моста. Информации не получили. Ответа не получили. Продолжали движение. В дальнейшем, в 8:10 получили сообщение о том, чтобы вышли в район ожидания, где будет определен порядок прохождения под аркой крымского моста"
"25-го числа в 11:00 воскресенья появилось сообщение о полном закрытии прохода, и соответствующая информация теперь уже появилась в международном центре контроля"
"25-го числа, не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу"
"При выходе кораблей, при проходе из зоны ожидания к пункту постоянного базирования, на расстоянии 13 миль от берега Крыма, в районе 40 километров на юго-восток от Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы…вооружение применялось на поражение" .............................................