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 Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США

Диппредставительство Соединенных Штатов призывает Россию немедленно освободить моряков, вернуть украинские судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом заявили в посольстве США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу диппредставительства в Twitter.

"В течение шести месяцев Россия несправедливо удерживает 24 членов экипажа и судна Украины. Россия должна немедленно освободить моряков, вернуть украинские суда и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметили в посольстве.

Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая огласит решение о требовании освободить украинских военнопленных моряков

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также читайте: Помпео призвал Россию освободить пленных украинских моряков

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

Также читайте: Выздоровление военнопленного моряка Сороки, прооперированного в Москве, идет трудно и медленно, - адвокат Бадамшин

Источник: https://censor.net.ua/n3128854
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было Порошенко выбирать! Тогда бы моряков выпустили прямо в день его инаугурации! Проклятые зебилы - из-за вас наши моряки в тюрьмах московии!
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Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...

Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
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Надо было Порошенко выбирать! Тогда бы моряков выпустили прямо в день его инаугурации! Проклятые зебилы - из-за вас наши моряки в тюрьмах московии!
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Там зверху новина про будівництво 6 портів. Навіщо їх будувати, якщо ви не збираєтеся ними користатися? А полонені моремани якраз і доводили світу, що то можливо, але ***** і тут проковтнув. А ви зараз, як кацап намагаєтеся ***** відмити
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У Порошенко ещё полгода было, но моряков освобождать он не хотел.
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Да я порохососов троллю, да они какие-то ленивый, видимо выходной у них сегодня.
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раніше ***** виправдовувався тим, що не хоче звільняти моряків і тим самим приймати участь у виборчій кампанії Порошенка. Вибори позаду. Що тепер, яка відмазка?
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///
Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...

Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
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погано, шо хлопці у ***** сидять...
відомо вже хто наказ віддавав? чи це було зроблено телефоном?
крім папа і пастора, повинні бути козли на яких це все повісять?
чи політика?!
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Так проблема саме в агресії Рашки,її кріпосних та фюрері Пуйло!Хто може щось спростувати?
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ФРАЗА ИЗ РАШИСТСКОГО СМИ Форбс.Ру, где ********** барыги в панике умоляют мир превратить рубль в свободно конвертируемую валюту:
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Фактором в пользу свободной конвертации рубля является отсутствие ограничения на движение капиталов. Этот показатель отражается совокупной цифрой оттока капитала. В 2016-2017 годах он составил $30 млрд, для сравнения: за 2014-2015 годы из страны утекло $190 млрд. Что говорит о его стабилизации, а следовательно, и привлекательности для инвесторов.
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Перевод: утекли все иностранные капиталы, убегают остатки, поэтому умоляем мир сделать рубль свободно-конвертируемым, чтобы мы могли поменять, продать вам деревянные, хоть 1 доллар за 1000 рублей, и тоже убежать!
: ))))))))
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А шо робили в команді судна 2 представника кантори?Були "загрядотрядом"?
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Объясняю тупой овечке: на каждом судне выходящем в нейтральные воды есть представитьель СБУ.
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По каналам ФСБ есть предложение кстати.
Моряков можно обменять, на одного мааленького, шоколадного поросенка Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США - Цензор.НЕТ 5857
Для последующего следствия и приговора в басманом суде.
Ну как, меняем? Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США - Цензор.НЕТ 5857
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Петя, так где же твои самые страшные санкции за украинских моряков которые ты нам с пеной под носом анонсировал?
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У німецькому місті Гамбург почалося засідання Міжнародного трибуналу з морського права, на якому планують оголосити рішення у справі українських моряків, повідомляє УНН.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова.
Представників російської сторони немає.
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Представників російської сторони немає.

А им оно надо? Их это перчИт, или пЕрчит? И призывы - требования США, ООН, да хоть самой Украины, им по барабану.
Кстати ГПУ сейчас проводит проверку по трем заявлениям Портнова, пожалуй самого сильного юриста Украины. Среди обвинений - измена родине, выразившаяся в отправке моряков в явно провокационный поход.
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в одном я с Вами точно согласен - раше скорее всего на это решение будет наплевать..
а на счет провокационного похода...не могу спорить - не знаю всех деталей, но и не могу согласиться - Украина имеет право ходить в свои порты в Азовском море...и так как там одно горлышко, через которое можно пройти, Украина при нормальных соседях, могла бы это делать свободно...или не очень свободно а в сопровождении пограничного корабля (или двух-трех-пяти) как это делается в цивилизованных странах (Дарданеллы тому пример, там военные корабли шастают как дельфины)... другое дело раша с раздутым самомнением и уверенностью в своем праве на мир...на весь мир...
повторюсь - это мое мнение и спорить не буду, если у Вас оно другое (это Ваше право)
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Почему до этого корабли прошли свободно? Потому что соблюдали правила. О проходе через пролив, надо предупреждать за 48 часов, дублировать за 24, потом стать в очередь, принять на борт лоцмана, который знает фарватер и осуществляет проход. Все движение по команде диспетчеров двух станций "Керчь" и "Кавказ".. Это как движение самолетов. без управления процессом, суда биться будут каждый день. Это понимают все. Санкции за это задержание, ввела только Литва, естественно смешные.
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не имею всей информации (в руцких говорят, то что выгодно раше...) (им нет веры!)
"Во время планового перехода, из постоянного пункта базирования в Одессе в Мариуполь, 24-го числа (за сутки до...) получили сообщение о срочном закрытии зоны прохождения в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было"

"25-го числа в 4:58 и 5:25 старший прохода сделал два запроса на диспетчерский пункт в Керчи относительно возможности прохождения и уточнения графика прохождения в зоне керченского моста. Информации не получили. Ответа не получили. Продолжали движение. В дальнейшем, в 8:10 получили сообщение о том, чтобы вышли в район ожидания, где будет определен порядок прохождения под аркой крымского моста"
"25-го числа в 11:00 воскресенья появилось сообщение о полном закрытии прохода, и соответствующая информация теперь уже появилась в международном центре контроля"
"25-го числа, не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу"

"При выходе кораблей, при проходе из зоны ожидания к пункту постоянного базирования, на расстоянии 13 миль от берега Крыма, в районе 40 километров на юго-восток от Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы…вооружение применялось на поражение" .............................................
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США
 
 
 
 
 
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