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 Офицер воинской части в Запорожской области задержан за взятку от матери военнослужащего, - ОК "Юг"

В Запорожской области, представителями военной прокуратуры и Национальной полиции, по подозрению в получении взятки от матери военнослужащего за выдачу удостоверения УБД задержан офицер воинской части из состава войск оперативного командования "Юг".

Об этом сообщает пресс-центр ОК "Юг", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по данному факту начато служебное расследование. Ведется следствие, по результатам которого виновные будут привлечены к уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины.

"Личный состав оперативного командования "Юг" осуждает подобные позорные поступки. Следует отметить, что в подчиненных воинских частях и подразделениях войск оперативного командования "Юг" с личным составом постоянно проводится предупредительная и профилактическая работа по надлежащему поддержанию воинской дисциплины и правопорядку", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Офицер воинской части в Запорожской области задержан за взятку от матери военнослужащего, - ОК Юг 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128852
 
 
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Хотела сына забрать домой на пару дней на блины - больше дело,потроховские сынки вообще не служат,не служили и служить не собираются,но их военкомов никто не арестовывает.
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ну вот куда только зеленский смотрит? - запустил,вот запустил - стыдоба(в наше время на такси за хлебом не ездили - как то так)
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ці всі посвідчення - відрижка СССРу. Встановіть людям додаткові виплати щорічно або одноразово.
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