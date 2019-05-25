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Все про:НАТО (6368) Россия (72866) Столтенберг (662)

 НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы

На этой неделе военные эксперты НАТО приняли решение о внедрении новой военной стратегии для Альянса.

Об этом в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Столтенберг объяснил важность принятия новой концепции обороны необходимостью реагировать на "растущую ядерную угрозу" со стороны России. По его словам, в 2014 году сложилась "новая ситуация в сфере безопасности", возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы.

Сила Альянса в том, что он может измениться в случае необходимости, сказал генсек.

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Он подтвердил, что обязательство партнеров довести расходы на оборону до 2% ВВП остается в силе, и это делается не для того, чтобы "успокоить президента Трампа".

Источник: https://censor.net.ua/n3128846
 
   
 Топ комментарии
 
"Люди, почему-то, уверены, что войны начинают правители... Нет... Войны разжигают миллионы пустых животов, миллионы завистливых глаз и миллионы жадных рук...". Это особенно характерно для народов, привыкших жить грабежом... К ним относятся и "рассеяне"... Сотни лет они занимаются только одним - захватом и грабежом чужих земель
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устранив царя и пару десятков приближенных - угроза будет ликвидирована.
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"Люди, почему-то, уверены, что войны начинают правители... Нет... Войны разжигают миллионы пустых животов, миллионы завистливых глаз и миллионы жадных рук...". Это особенно характерно для народов, привыкших жить грабежом... К ним относятся и "рассеяне"... Сотни лет они занимаются только одним - захватом и грабежом чужих земель
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НАТО нужно думать не об усилении вооружений, а о принятии Украины в НАТО.Иначе эта кацапская истерика никогда не прекратится.
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Турцию и Венгрию уже приняли... А теперь имеют "головную боль"... Когда-то знакомый, служивший в миротворческом контингенте, в Югославии, рассказал о разговоре с американским офицером, украинского происхождения. Когда спросил его, когда Украину примут в НАТО, тот ответил - "Не раньше, чем уйдёт на пенсию последний офицер, окончивший советское военное училище...". Вся "верхушка" ВСУ - ещё "совки"... И "головной боли" НАТО они могут прибавить побольше, чем турки и мадьяры...
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А ты, сначала, убеди Меркель и всех немцев, возместить многолетнюю задолженность по взносам в НАТО... Имеются сведения, что, например, до трети бронетехники бундесвера - небоеспособны... Ну, и первым подай пример, как "новый патриот Германии" - сними свои сбережения, и перечисли их на счёт бундесвера, как делали украинцы, в период с 2014-го, и продолжают это делать до сих пор, для ВСУ... И "свидомые" возьмут с тебя пример...
(Конечно, если твой "Эрфурт" и "Эссен", не расположены на "Лахте"...).
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Ракеты дешевле обойдутся. Опять же, деньги останутся в украинской экономике (ЮжМаш) НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи - Цензор.НЕТ 5509
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_Войны случаются по различным причинам. Часть из них начинают именно правители. В других случаях правители - это результирующий вектор страны - как путлер и имперская спесь. Чаще всего связь между народом и правителем двусторонняя, полагаю.
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Правители - воплощение "хотелок" народа, или лиц, его представляющих... Если украинский народ никогда не воспринимал абсолютную монархию, то ни один из руководителей восстаний и не думал именовать себя "королевичем", "королём, "царём" или "князем"... В России всё было наоборот... (Кстати, в Англии - тоже... Монмут, например...).
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_Результирующий вектор. Как я и сказал. Но не всегда. Это дорога с двусторонним движением. Влияние взаимно.
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"Виклики на Сході Європи" - це треба розуміти - президентство Зе?
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Розуміти треба було підручник з географії, а не курити його на перервах - став би людиною, а не порохоботом.
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Не курю і тобі не раджу. Але мене дивує, що тиярлики вішаєш. От ти, чий бот - Зєлі, Бєні чи путі? Бо вам всім на інтереси України начхати. А Порошенко вже сидить, або в Ростові, тому ботоферма вже вмерла. Ти проспав епохальну подію.
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а ты на "батьку" посмотри. газ по 180 баксов из росии, в росию морепродукты белорусские, там учёные, новый вид бульбы вывели, вместо бульбы мидии растут. НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 922 и уже ни кто не называет его последним диктатором европы.
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На жаль, у США не знають, що деякі українці вважають себе центром Європи. Не знають цього і жителі країн так званої Старої Європи. У жодних підручниках з географії цих країн ви не знайдете згадку про те, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Ви напевне ніколи не були за західним кордоном України. Бо знали б про це. Саме тому програми співпраці з Україною мають яскраво виражений географічний вказівник."Східне партнерство", наприклад. Уентрально-європейськими там вважають Австрію, деякі балканські країни. Ви надто звузили свою освіту, шановний. Її потрібно розширювати за межі ваших скромних знань. Бот від освіти. 😁
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Реакция офицеров на назначение Хомчака. Очень показательно
НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 7244
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Это кацапские тролли видят тут "назначение".
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"Положительные эмоции" "бьют через край"... Судя по его восхищению "Блазнем", единственное "умение", имеющееся у него - шаркать ножкой по паркету и вылизывать "начальствующий" зад...
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Генерал Хомчак предал своих солдат!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM

Фильма 2015 года, поэтому зебаки не спешите рвать пуканы -дескать гнусная инсинуация соевых.
Хамча действительно обогатил военное искусство боя новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется -крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданка осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
.
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых

https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
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Но это лучше, чем "зеленый широкий коридор" Пэдрячины, где расстреляли как в тире не одну тысячу людей.Не Хомчак засылал людей в Иловайск и не он не дал подмогу,обещая ее 10 дней.
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Правда о том - что затеял Коломойский под Иловайском - ещё лучше...
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Еще и Коломойского приплетаете? А чего не Гонтареву или Тимошенко? Вы же беспредельщики. Вам абы врать.
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ты бы уважаемая хоть чего то почитала или накрайняк ролик глянула из моей мессаги, повторяю 2015 года Ну разве приятно быть базарной бабой. Я этого не понимаю
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А Гонтареву или Тимошенко Г+Г обвиняли?
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Гавно + гавно ща мочат адвокаты Пороха, там астрономическая сумма иска. Похоже пошли на рекорд Гинеса. Би Би Ссу и они уже приземлили и не сомневаюсь, что и этот гныднык пустят по миру с котомками
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Так я, когда искал - откуда идёт зрада, то всё упиралось в Коломойского, паРаша СМИ и манипуляции Тимошенко...
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Это манипуляторы, которые взяли за уши наших простофиль и управляют, как лошадью натягивая поводья в нужную сторону. Эта некая номерная Лариса, есмь продукт селективного отбора. Скорей всего, дедушка работал пупкарём в тюрьме и мочил порохоботов. А она ща злобствует, как фурия из за отсутствия нагана и возможностей
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почему вы здесь со всеми скандалите ? как вам не стыдно ?
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А все это кто? Боты? Не стыдно с ними скандалить.Они наглые скотыняки.
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в зеркало - там все и увидите - однозначно ))))
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Я всегда пишу по делу и не ангажированно. От меня идет критика любой власти и любого президента, если есть повод, конечно.А от тебя льется дерьмо только на ЗЕ.
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Подтверждаю,критика у тебя в десятку и взвешенная
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Боты это кто? Те, кто затрагивает интересы Коломойского? Не хочется поискать - чьи интересы защищал #истинныйборецзанародноесчастье с Роттердам+ - Герус?
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Cсмешно, боты - это компьютерная программа она писать не умеют, а только выполняет команды внешнего управления Реально, усвойте хоть базовые понятия, чтоб не быть посмешищем. Возраст и всё такое........
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Вот ты и пишешь как робот. Только услышишь малейшую возможность критики новой власти и волаешь как сирена. Прямо смех и грех.)
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Я боевой тролль и был призван сюда под выборы. Кроме того, здесь я уже давно, поскольку имею ник в одно слова. Такие давали когда была открыта прямая регистрация на Цензоре Сторжил с вашего позволения и ведил много и всякого.
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С ботами разговаривать бесполезно, у них кумир брехло и мародер
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......росию УСПОКОЯТ когда МИР ПОЙМЕТ , что эта страна -- ИЩАДИЕ АДА !!!
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И уничтожат путлера ,как усаму бен Ладена
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Тормоза! Реакция столь же быстрая, как у забора. Расслабленные идиоты.
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та шо вони собі думають?!
з ****** краще торгувати !
бородатий) карло-маркс)) перевертається в могилі від таких пруфів пані меркельши...
а тут нова стратегія - добре хоч так, 2% - хай ті мериканці)) не филюються)! НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 1338
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Лучше оставить предприятия без оборотных средств (конечно можно производить на склад до определённого момента), а украинцев без зарплаты, ради того, чтобы придти с лозунгами "Торговля на крови" и...продолжать торговать
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НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 2154шо ти мелеш?! іди допомагай чистити нафтопровід)- ***** і бацьку! НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 2154 НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 5900
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Я просто цитирую из книги "Основы политики. Для чайников", прости из книги "Основы экономики предприятий. Для чайников"
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на тобі ще 11-80 і займись чимось корисним у себе в Білорусі!
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NATO - OTAN. Так писали на самолетах разведки (чтобы в зеркала заднего обзора видели).
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OTAN это NATO по французски, испански и португальски
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А я написал о чем? В перископе (*истребитель) в зеркале обзора , ты видишь зеркалку. Кстати и ФКП на зеркало ставили.
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Да Ви шо. North Atlantic Treaty OrganizatioN/ Это на инглише. С португальским - в Анголу.
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Так может переименуем Украину на юг и восток Европы?
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Лучшее оружие-нефтяное и газовое эмбарго,и чем раньше тем лучше
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ПРОСТО ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ 1024 ЯДЕРНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БОЕГОЛОВКИ И РАКЕТОНОСИТЕЛИ К НИМ !)
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