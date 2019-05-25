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 Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта "фанатки Путина" Темниковой. ФОТО

Вопреки позиции проукраинских общественных организаций города Одесса Государственная пограничная служба и СБУ не запретили въезд в Украину российской певицы Елены Темниковой, экс-участницы поп-группы Serebro, которая ранее посещала с гастролями оккупированный Крым и открыто называла себя "фанаткой Путина".

Запретить ее выступление официально просил глава одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую".

Кроме того, активисты провели разъяснительную работу с администрацией ночного клуба Ibiza Beach Club, который и пригласил исполнительницу к себе на открытие на вечер пятницы, 24 мая.

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 01

В свою очередь, Ibiza тоже обратилась в СБУ и там в письменной форме заверили, что проблем с въездом Темниковой не будет, пишет одесский сайт "Наблюдатель".

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 02

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Вчера "Уличный фронт" допоздна пикетировал ночной клуб - активисты раздавали листовки и сожгли государственный флаг Российской Федерации - и около 22:00 разошлись. На тот момент, по данным Ганула, Темникова уже была в Одессе, а ее выступление, как пишут местные СМИ, было запланировано после 24:00.

Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 03
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 04
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 05
Активисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта фанатки Путина Темниковой 06

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Как сообщает издание "Факты" Елена Темникова неоднократно хвасталась, что является ярой фанаткой Путина и Медведева, а также обожает правительство РФ.

В 2017 году певица участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея оккупации Крыма и заявила тогда со сцены: "Я обожаю своих президентов, я фанат Путина и Медведева, обожаю наше правительство".

Источник: https://censor.net.ua/n3128841
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленський був зайнятий. Він продавав права показу серіалу ;слуга народа; російській компанії ;Яндекс;.
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вопрос - почему зеленский допускает такой беспредел?он шо собирается сдаваться - простой вопрос? в сбу другана поставил - а тот даже мышей не ловит - позор
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он командует всеми сбу и армией - так шо он прямо и виноват - зеленский не выполняет свои обязанности - позор ему
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Сжигать надо не тряпку!Сжигать надо пригласивших эту суку,сжигать надо тех кто заплатит ей.Это неоходимо делать сейчас,обходясь малой кровью иначе потом мы утонем в этой крови,спасибо зедебилам.
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Потрох не пожелал ввести визовый режим с засрашкой,хотел что бы его хитрый сынок свободно мотался в питер к своей тёще на блины - вот результат.
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Все обвиняют кого угодно: новобраного, СБУ, пограничников, полицию...
Но никто не предъявляет претензий к фуфелам, которые организовывают подобные концерты, кто даёт согласие на приезд таких зашквареных сук.
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Сепарское одесское СБУ разрешило местным сепарам культурно оттянуться под сепарский музон.
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зеленский по сути не справляется с ролью президента - вот факт шо говориться налицо - печально
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Так чи інакше концерт відбудеться. Часи Порошенка минули. Тепер правлять молоді ініціативні люди з дніпропетровщини, котрі розуміють що для мистецтва нема кордонів.
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Ибица доиграицца, если не перестанет приглашать эти поющие трусы из раськи федераськи.
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Зеленского надо гнать в три шея. Тогда ватники не будут делать попытки. Это пробный шар.
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Порошенко надо судить, за то, что в Одессе оставил после себя такие кадры. За решетку. Здесь только его вина и только его проделки и больше ничьи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты в Одессе сожгли флаг РФ, выступая против концерта "фанатки Путина" Темниковой. ФОТО
 
 
 
 
 
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