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 Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант

24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибров 120 и 82 мм и автоматических станковых гранатометов;
- у города Красногоровки - из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи города Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у населенного пункта Каменка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды у населенных пунктов Новотроицкое, Красногоровка и Новоселовка Вторая - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

- вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 82 мм;
- у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов;
- в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 24 мая один оккупант был уничтожен, еще трое - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант 01
Враг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант 02

Источник: https://censor.net.ua/n3128840
 
 
 Топ комментарии
 
знов ще один скорботний день.
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования
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зеленский и его слуга народа продались яндексу рунета за российские рубли
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#ЦейДень 25.5.1709 - Петро I зруйнував Чортомлинську Січ за дружбу зі шведами та за підтримку самостійницької політики гетьмана Івана Мазепи
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Вона взагалі була Чортомликська, з Вашого дозволу. Т9 не знає дуже багатьох українських слів і назв.
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знов біда постукала в двері..
важко навіть підібрать слова співчуття осиротілій родині
ще один Янгол-Воїн відлетів у небесне Військо ...
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования
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МИР для Украины это : СВАЛИТЬ росии с КРЫМА и ДОНБАССА !!! ЗАПЛАТИТЬ за РАЗРУХУ которая она принесла УКРАИНЕ и ее ЖИТЕЛЯМ и РЕПАРАЦИЯ НА ВЕКА чтоб ЗАПОМНИЛИ ГАДЫ как ЧУЖОЕ БРАТЬ и РАЗРУШАТЬ !!!
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(поправка) читать не репарация на века , а КОНТРИБУЦИЯ !!!
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Вічна пам'ять загиблому сьогодні і всім загиблим на цій війні...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 17 раз атаковал позиции ОС: погиб украинский воин, уничтожен российский оккупант
 
 
 
 
 
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