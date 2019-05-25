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Все про:подтопление (48) ГСЧС (2063)

 Ситуация с подтоплением в Карпатском регионе стабилизировалась, - ГСЧС

Ситуация с подтоплением отдельных районов Закарпатской и Ивано-Франковской областей стабилизировалась.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"На 19.00 в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 48 дворов в семи населенных пунктах области. На Закарпатье остаются подтопленными 22 дома, 216 домохозяйств, 892 гектара сельскохозяйственных угодий и 52 гектара пастбищ. Ситуация в обеих областях стабилизировалась. Уровень воды постепенно спадает", – заявили в ведомстве.

За время работ по преодолению последствий стихии в Ивано-Франковской области спасатели совершили более 120 выездов для помощи населению, эвакуировав 76 человек. В Закарпатье спасатели совершили 23 выезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интенсивные осадки в западных областях Украины: подтопленными остаются 244 домохозяйства, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3128839
 
   
 Топ комментарии
 
Не встигло Зечорнило всохнути на папері, як все стабілізувалось!!! Оце зечмо видає!
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А перед тем как выделять туда деньги, давайте проведём исследование - как Вырубка леса повлияла на эти подтопления.... Ещё селей не было.
В Китае уже такое было.
На склоне горы для создания огородов и плантаций вырубили лес. Через 2 года сель снес 4 деревни нах-н.
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А перед тем как выделять туда деньги, давайте проведём исследование - как Вырубка леса повлияла на эти подтопления.... Ещё селей не было.
В Китае уже такое было.
На склоне горы для создания огородов и плантаций вырубили лес. Через 2 года сель снес 4 деревни нах-н.
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как и на снег - не дают быстро таять и испаряться, чтобы опять стат осадками
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хм. Підтоплення стабілізувалось, і настала стабільність. Пора звати інвесторів.
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Не встигло Зечорнило всохнути на папері, як все стабілізувалось!!! Оце зечмо видає!
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Все затоплено, все утонули - стабилизировалось
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и тучи развели руками...вчера президент владимир интересовался уровнем рек
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Как леса вырубывать и продавать, тут помощи не надо. И не делились ни с кем деньгами. А как начались проблемы после этих вырубок сразу визжат на всю Украину о помощи. Сами натворили - сами и расхлебывайте
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https://franz-maser.livejournal.com/42007.html
Наводнение Зе.
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