 Международный трибунал огласит решение по российской агрессии в Керченском проливе 25 мая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке.

"Все остается, как и планировали - в 12 часов (по киевскому времени 13:00 - ИФ) председатель суда зачитает решение, скорее всего, не целиком - только выдержки из него. Займет это 20-30 минут", - указал собеседник агентства.

Российской делегации на оглашении приговора не будет, указал Бениршке.

Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Слушания в трибунале прошли 10 мая. На них от Украины выступили Зеркаль, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен, юрист Марни Чик. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Россия уже 5 месяцев затягивает процесс над украинскими моряками, - Климкин

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.