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 Автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании", - официальная позиция 53-й ОМБ

53-я отдельная механизированная бригада выразила официальную позицию относительно относительно обстоятельств попадания в плен военнослужащих нашей бригады 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 53-й бригады в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Как было сказано ранее, восемь военнослужащих на грузовом автомобиле следовали в направлении Константиновки. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе н.п. Новотроицкое и попал на временно оккупированную территорию. В результате военнослужащие были задержаны боевиками незаконных вооруженных формирований.

Обстоятельства пересечения линии разграничения выясняются. Проводится служебное расследование. Органами военной прокуратуры начаты следственные действия, внесены соответствующие сведения в единый государственный реестр досудебных расследований.

Также читайте: Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Руководство государства и Вооруженных Сил Украины на всех уровнях принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения наших ребят.

Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия к возвращению ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду.

Выражаем поддержку родным и близким пленных военнослужащих. Убеждены в их быстром возвращении домой!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

Источник: https://censor.net.ua/n3128836
 
 
 Топ комментарии
 
Надо провести референдум!
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Упс! Проснулись! А что думает по этому поводу верховный главнокомандующий?
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Раньше сколько угодно было таких случаев, в том же Афганистане. В 21 веке с GPS это конечно сложнее, но тоже возможно.
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Без оружия и в трезвом состоянии вот отчитался....командир этих военнослужащих должен уже давно разжалован до рядового и арестованным.
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Может вообще и всех тех командиров сажать, при которых гибнут солдаты в бою?
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мокшанские провокаторы здесь гуляют вальсом давай досвидос
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Что значит - досвидос? У тебя на Лахте смена не закончилась. :D
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Упс! Проснулись! А что думает по этому поводу верховный главнокомандующий?
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Уважаемый, особо острый, примените свою остроту по назначению!
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Надо всех диджитализировать и выдать по смартфону!
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Вот уж - нет, теперь необходимо закупить чуть более 13 миллионов президентских булав и править и править...
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Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия к возвращению ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду. Источник: https://censor.net.ua/n3128836
нормальная отмазка... Автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании", - официальная позиция 53-й ОМБ - Цензор.НЕТ 3944
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Отмазка?
Ты беспамятный или наивный, а может...?

ФСБ РФ: 438 украинских военных попросили убежища в России

Более 400 украинских военнослужащих перешли на территорию РФ. После того как они обратились к российским пограничникам с просьбой об убежище, их пропустили в страну через гуманитарный коридор. Среди военных оказались и сотрудники погранслужбы Украины.

https://russian.rt.com/article/43779
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Гнусная ложь в лучших традициях путлеровской пропаганды. Не будь таким наивым, беларусик.
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Ты, как и все лишнехромосомные не понимаешь - что написано на русском языке, а только на российском.
Ты даже менее десятка слов не понял на русском языке:
Отмазка, Ты, беспамятный, наивный и может...
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(по инфо в цензоре) и когда начали на пропускном пункте стрелять, то так потерял ориентацию, что погнал к сепарам и полежали лицом в землю, за то ориентация вернулась, вот только не ясно, все ли были задержаны или таки водилу на награждение в дыре выдвинули.
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вопрос не в том было ли предательство,вопрос в том сколько из них было предателей... в руки русских ублюдков попали документы лич состава ,в том числе военнослужащих с донбасса у которых родня в недореспубликах,состав азовцев...как людям теперь воевать???
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Как можно было заехать по дороге на сторону врага и не заметить? Там что открытый большой шелковый путь или Ротердам+++? Там что нет лаграждения и минных полей? Может к нам тоже разейские машины и танки заедут под Киев а мы не заметим
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Похоже у нас все тоже. Очковтирательство и вешанье лапши на уши так же как и с двумя офицерами-пограничниками которые оказались вдвоем без личного состава и охраны на границе а потом на разейской территории. То не перебежчики а заблудившиеся. Их вернуть за любую цену обменять и наградить по 100тыс. каждому.
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дело ясное, шо дело темное. Шо ж они тогда рванули от Украинского блокпоста?
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А нужно ли тогда раскручивать?
И ложь бывает на пользу...
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Эх, нет на вас дебилов Эраста Петровича Фандорина... Он бы вашу убогую "позицию 53й бригады" разделал бы, как Бог черепаху.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАвтомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании", - официальная позиция 53-й ОМБ
 
 
 
 
 
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