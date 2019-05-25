 Автомобиль с 8 солдатами заехал к террористам в результате "ошибки в ориентировании", - официальная позиция 53-й ОМБ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 53-й бригады в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Как было сказано ранее, восемь военнослужащих на грузовом автомобиле следовали в направлении Константиновки. Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. Военнослужащие следовали без оружия и в трезвом состоянии.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС
По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе н.п. Новотроицкое и попал на временно оккупированную территорию. В результате военнослужащие были задержаны боевиками незаконных вооруженных формирований.
Обстоятельства пересечения линии разграничения выясняются. Проводится служебное расследование. Органами военной прокуратуры начаты следственные действия, внесены соответствующие сведения в единый государственный реестр досудебных расследований.
Руководство государства и Вооруженных Сил Украины на всех уровнях принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения наших ребят.
Любые спекуляции относительно причин и обстоятельств происшествия к возвращению ребят домой и завершения следствия - это работа на вражескую пропаганду.
Выражаем поддержку родным и близким пленных военнослужащих. Убеждены в их быстром возвращении домой!"
нормальная отмазка...
Ты беспамятный или наивный, а может...?
ФСБ РФ: 438 украинских военных попросили убежища в России
Более 400 украинских военнослужащих перешли на территорию РФ. После того как они обратились к российским пограничникам с просьбой об убежище, их пропустили в страну через гуманитарный коридор. Среди военных оказались и сотрудники погранслужбы Украины.
https://russian.rt.com/article/43779
Ты даже менее десятка слов не понял на русском языке:
Отмазка, Ты, беспамятный, наивный и может...
И ложь бывает на пользу...