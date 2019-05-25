 Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.
"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.
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Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.
Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".
Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.
У Валерича стратегические планы покрупнее, чем торговля креслами. Поэтому тут дал Шмаркле прикурить - чем бы дите не тишилось, аби не плакало. Он щас на ЗУ поедет типо на потоп смотреть, заодно и перетрет с местными претендентами - не Валеричу же этой ****** заниматься!
И сл-но отказав в одном иске- другие иски автоматически не отклоняются, надо рассматривать все
Это скорее всего делается просто для затягивания времени
Главное НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО АДВОКАТЫ ВСЕ ПРОДАЖНЫ. Контролировать при помощи других теневых адвокатов
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.
А ЗЕ их пустил на разгон Рады. Зебилы рады?
В общем, полный даун из США, даже не знающий, что Гройсман подал в отставку.
А Зєля хоче научати-як кацапні країну здати-
та клята Рада не дає!!
Зіц-президент України Засцика І
Я так понимаю, всю эту аферу ИгорьВалерич хотел блицкригом провернуть, пока ажиотаж не стих, поэтому и газовали так. А народ начинает трезветь, хер с ними, с дураками, их опять дурануть можно, а вот как быть с дорогими шлюхами, они второй раз на это не поведутся, уже морозятся...Где набрать столько шлюх, чтоб и при бабках были, и с головой дружили, и репутации порядочной? Чтоб забить ключевые посты по регионам, да еще в ВР посадить? Кадровый вопрос губит молодую команду - ЗЕбилов много, а керовать нема кому! Вот он, ваш вакуум власти, идет сверху вниз )
Делается просто: каждому пенсионеру выдать опросный листок, и счёт к оплате. В листке - единственный вопрос: "голосовали ли вы за Зеленского или нет" ? Если нет - налог аннулируется. Если да - платить.
Интересно, сколько останется из 73%.
Но, окно возможностей сужается - армия-асвабадительница уже пять лет топчется на границе; она очень устала ждать.