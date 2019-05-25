 Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

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Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".

Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

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