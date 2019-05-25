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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (718) роспуск (183)

 Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады

В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба суда.

"Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления "судья выносит решение о следующих процессуальных действиях".

Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд получил второй иск о роспуске Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3128835
 
   
 Топ комментарии
 
Скажите кто-нить этим истцам что это не петиция, тут количество не поможет
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Зебіли, коли розчаруєтесь у своєму кумирі, не сваріть його, краще бийтесь головами об стіну. Це не він вибрав себе, а ви... Не він ідиот, а саме ви..😂
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Вечірня зіронька встає..
А Зєля хоче научати-як кацапні країну здати-
та клята Рада не дає!!
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Скажите кто-нить этим истцам что это не петиция, тут количество не поможет
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что им говорить), они знают что делают. Он Коломойский по 5шт строчит, на Порошенко уже три, как бы идея не нова
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 13 часов назад

У Валерича стратегические планы покрупнее, чем торговля креслами. Поэтому тут дал Шмаркле прикурить - чем бы дите не тишилось, аби не плакало. Он щас на ЗУ поедет типо на потоп смотреть, заодно и перетрет с местными претендентами - не Валеричу же этой ****** заниматься!
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Да там Балога уже во имя княжения на закарпатье под Бень ложиться.
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В качестве элемента информационной войны - поможет.
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Не против, а в качестве ежедневного напоминания зебилам что в ближайшее время из их и так пустых карманов будут вынуты 400 миллионов гривен - с целью чтобы Квартал-95 теперь развлекал их не со сцены, а из Рады.
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а тебе что никто не сказал- что в этих исках могут быть указаны разные причины почему истец считает противозаконными действия президента?
И сл-но отказав в одном иске- другие иски автоматически не отклоняются, надо рассматривать все
Это скорее всего делается просто для затягивания времени
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Здесь начинается война адвокатов со всеми их прибамбасами , протоколами, увертками, приемами.
Главное НЕ ЗАБЫВАТЬ ЧТО АДВОКАТЫ ВСЕ ПРОДАЖНЫ. Контролировать при помощи других теневых адвокатов
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Scorpman Y

НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.
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"Мародёры" напомнили зебам - как они деньги считали.
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А народ ждет 4000 уе зарплаты.
А ЗЕ их пустил на разгон Рады. Зебилы рады?
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Ну да, читала, дебил из Питтсбурга (США). Верит, что Гонтарева - лучший банкир Вселенной. Считает, что нужно занимать деньги на внешних рынках под 30% в валюте, но нельзя выпускать ОВГЗ для населения в валюте под 6-7% годовых.
В общем, полный даун из США, даже не знающий, что Гройсман подал в отставку.
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у и хорошо это все равно меньше чем ущерб он нынешней врады
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Бурбак за уничтоженный карпатский лес должен сесть в тюрьму - на пожизненно! И все причастные к этому государственному преступлению должны понести маскимально строгие наказния с полной конфискацией имущества. В противном случае леса Украины рано или поздно уничтожат окончтельно.
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А осенью кто будет оплачивать если что, ты? Или депутаты со своего кармана....? Не пиши ерунду, ........Все выборы за счет налогоплательщиков. А это небольшое смещение сроков, на несколько месяцев, а затраты те же. Так или иначе оплачивают люди своими налогами. А то что за деньги налогоплательщиков оплачивают расходы всех партий которые прошли в ВР каждый год, ты посчитал суммы? И это принятая норма депутатами...Учи матчасть, а потом царапай отзывы
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Во бедняг колбасит. БПП и НФ! Как боятся оказаться без депутатской неприкосновенности и вдали от власти,! Все равно им ничего не поможет, их больше не выберут и большинство депутатов посадят вместе с Петей, Яценюком и Аваковым.
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п.с... то - адмін, а ти туди ********** вазеліна, якщо знищуєшь пости про порушення Конституції України - вазеліном)
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Как же ригов и кацапов колбасит, живут в своей реальности
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Вечірня зіронька встає..
А Зєля хоче научати-як кацапні країну здати-
та клята Рада не дає!!
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це ці позови ще будуть розглядати ще 5 років. Це ж Україна. Пів Африки швидші за українські суди.
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Барыжное шобло все не угомонится что настала пора брать сандали в руки и с пляжа вон... Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады - Цензор.НЕТ 491
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Переименование БПП нам Европейскую Солидарность напоминает натягивание гандона на вялый член
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Кому как не вам об этом знать. Кацапы подготовились, день и ночь трудятся фотошопят.
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сексот тебе и не нужно ничего понимать -твое дело сою жевать
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Не обольщайтесь, я как и другие даже слышать не хотим про ваш опыт натягивания.
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Какие в Италии сексоты!? Видел я эту Италию - сапог сапогом....
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Бригада каломоев ,пересрали после петиции ,сегодня с тройным усердием ж рвут
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на зоне спросят: фамилия.. он оглядит в угол и скажет-вальцман
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а он скажет -петя-петушок
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Зебіли, коли розчаруєтесь у своєму кумирі, не сваріть його, краще бийтесь головами об стіну. Це не він вибрав себе, а ви... Не він ідиот, а саме ви..😂
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Скоріше за все це кацапи чи прихильники руського міра
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Чтож вас болезный так рвет? Уже новый президент. Порох не при делах.
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400 миллионов - неплохо. Но, эти деньги легко найдутся. Нужно просто на некоторое время прекратить платить пенсии всем тем кто голосовал за Зе.
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Вот это, интеллект !!! 40 миллионов не додумались.......Интересно а за чьи деньги ты тут разрываешься?
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Я хорошие идеи всегда раздаю беспатно ! Исключительно из любви к человечеству и прочих гуманитарных соображений ! Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады - Цензор.НЕТ 8627
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Во гамнюков набрали хрен выгонишь Это первый раз на мою память .Шоколадное лайно идите уже на х...... Что коты помойные Его выкинул с балкона оно падло в двери воет Верховный Суд получил третий иск о незаконности роспуска Рады - Цензор.НЕТ 4078
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"Кому подобається, коли президент призначає свого друга, або кума? Чому так відбувається вже на протязі 28 років?"
Зіц-президент України Засцика І
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А может повезло - все государственные деятели собрались в соседнем таксопарке,парикмахерской и в 95 квартале...
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ДЯКУЮ ПАРАШЕНКО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 14 часов назад

Я так понимаю, всю эту аферу ИгорьВалерич хотел блицкригом провернуть, пока ажиотаж не стих, поэтому и газовали так. А народ начинает трезветь, хер с ними, с дураками, их опять дурануть можно, а вот как быть с дорогими шлюхами, они второй раз на это не поведутся, уже морозятся...Где набрать столько шлюх, чтоб и при бабках были, и с головой дружили, и репутации порядочной? Чтоб забить ключевые посты по регионам, да еще в ВР посадить? Кадровый вопрос губит молодую команду - ЗЕбилов много, а керовать нема кому! Вот он, ваш вакуум власти, идет сверху вниз )
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Короче, предлагаю ввести единократный налог. С каждого пенсионера-голосователя за Зе взять соответствующую долю расходов на новые выборы.

Делается просто: каждому пенсионеру выдать опросный листок, и счёт к оплате. В листке - единственный вопрос: "голосовали ли вы за Зеленского или нет" ? Если нет - налог аннулируется. Если да - платить.

Интересно, сколько останется из 73%.
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Чем быстрее эту днепровскую банду удастся вышвырнуть с Банковой, тем больше шансов у Украины не стать юго-западным округом РФ.

Но, окно возможностей сужается - армия-асвабадительница уже пять лет топчется на границе; она очень устала ждать.
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