 Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся ", - сообщил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

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