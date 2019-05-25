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 Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Канаду 2 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся ", - сообщил Ващук.

Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы умеют усложнять себе жизнь, - посол Канады Ващук о выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3128833
 
   
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Вальдемар уже бежит собирать чемоданы... Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук - Цензор.НЕТ 8042
Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук - Цензор.НЕТ 4880
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...а у 73-хпроцентных только одно на уме... Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук - Цензор.НЕТ 475
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Ты дебил? Все знают, что он был волонтёром и не пиарился как некоторые. А сколько ты денег на армию дал? В лучшем случае 5 грн по СМС
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У кого ти питаєш,це лахтинець стовідсотковий,що підсунули в методичці,те і висрав,а наші порохо-хоббіти лайкають їм
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А бывший президент Порошенко оказался экс-министром Януковича))
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А до чого тут твій возлюблєний ,є і відео з Богданом ,він це робив не для піару,як твій заднєприводний,до речі він відмовився від УБД,бо у чоловіка є совість,на відміну від прикоритних
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он не мой, поэтому и сравниваю этих 2 кадров. У ляшка тоже есть экшн-видео и про его убд не было слышно. И не надо рассказывать про совесть у портновско-бенинского адвоката.
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А в ето время великие комбинаторы рехворматоры Пэтро Бляхэр с Гнойсманом переименовывают свои партии чтобы их не узнали старушки на предстоящих выборах и набрать хотябы проходной барьер

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В Канаду можна було б і поїхати. Тільки я не знаю жодного президента, який би їздив за реформами за океан. Канадці дуже далекі від української реальності.
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Реформи України в Україні роблять, а не в Канаді, чи в Росії. Якщо вже такі прості речі незрозумілі, то треба б спробувати повчитися, чи що.
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Наш віртуоз-піаніст поїхав по гастролям...
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Соевые воют на Зеленского их можно понять голодный желудок давит на пустую черпную коробку... Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук - Цензор.НЕТ 8726
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Вася, кормите своих животных, и не показывайте им Зеленского...
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Смотрю после последних заявлений команды Зеленского о том, что Крым - Украина, что россия - агрессор и т.п. ольгинским дана команда травить Зеленского. Какой бы он ни был, но он законно избранный Президент Украины. В случае любых действий, направленных на импичмент и т.п. в ситуации, когда поддержка Зеленского у народа очень высока, ситуация может стать похожей на ту, что была в 2014 году. Лучше бы лидеры патриотических партий заявили бы, что несмотря на политические разногласия, они готовы оказать полную поддержку любым реальным действиям Зеленского, направленным против российской агрессии. Если бы они это сделали, за поребриком удавились бы со злости.
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друзья победители, давайте устроим флеш-моб и набьем порохоботам их тупые бошки Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук - Цензор.НЕТ 7392
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Gheorghe Bandu 🇪🇺‏ @BoSS_Modpe 12 часов назад

Даже Сталин знал: кадры решают все! Молодая команда это хорошо, вот только президента мы уже видели, можно всех посмотреть? Гройсман это старая команда мародеров, а кто новая? Не бабушка ли с косой, стесняюсь спросить, готовится подставить дряхлое плечо? Это что за на*уй такой?
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