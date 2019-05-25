 Зеленского пригласили в Канаду 2 июля - посол Ващук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в интервью Радио Свобода.
"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефоном передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся ", - сообщил Ващук.
Он уточнил, что дата 2 июля совпадает с проведением в Канаде этого дня конференции по поддержке реформ в Украине.
"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет происходить избирательная кампания", - отметил Роман Ващук.
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Даже Сталин знал: кадры решают все! Молодая команда это хорошо, вот только президента мы уже видели, можно всех посмотреть? Гройсман это старая команда мародеров, а кто новая? Не бабушка ли с косой, стесняюсь спросить, готовится подставить дряхлое плечо? Это что за на*уй такой?