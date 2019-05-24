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 На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области на общевойсковом полигоне прошли тактико-специальные занятия с учебными и боевыми стрельбами из вооружения зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов ДШК.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 01

Накануне практических занятий в полевых условиях на базе одного из подразделений военнослужащие штатной прислуги провели боевое слаживание, а также усовершенствовали знания по мерам безопасности и материальной части вооружения, изучили требования руководящих документов и правил стрельбы.

Кроме того, зенитчики отработали переход из походного в боевое положение, закрепили навыки правильного прицеливания, практически оборудовали окоп для ЗУ-23-2.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 02
На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 03

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На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 04

На полигоне, после развертывания зенитных установок была проведена тренировка по управлению огнем расчетов. По сценарию боевых стрельб, воины-зенитчики выполнили огневые задачи по уничтожению воздушных и наземных целей, в частности, вертолетов и бронетанковой техники условного противника.

На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 05
На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 06

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На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами 07

"Тактико-специальные занятия позволили результативно провести индивидуальную подготовку личного состава к борьбе с наземными целями, а также повысить уровень слаженности боевых расчетов непосредственного прикрытия в целом", - отметил руководитель учений.

Источник: https://censor.net.ua/n3128832
 
   
 Топ комментарии
 
У меня друзья в ВСУ на контракте)
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
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Человек без флага...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
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Где современное оружие или барыга как обычно лапшу на уши клеил...
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Как где? Конечно в совместном с лишнехромосомными офшоре на Кипре.
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У меня друзья в ВСУ на контракте)
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
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Те долбню соевому еще долго придется хвастаться кавалерийскими полками и царскими шашками ....
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Ты постишь без флага!!! С цифрами в нике...
Таое мнение тут всем до того места твоей бабушки что его нет у твоего дедушки!
Человек без флага это чедовек без страны!
Пшло вон...
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крупный ты специалист по манифестам мовзолейной мумии...
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Человек без флага...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
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Так він в Ростові вже давно, не в курсі?
Путлер любить зрадників і злодіїв українських збирати до купи.
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спи здил... и ракетное тоже... ВСЕ! А ЗСУ 23-2 оставил для команды ЗЕ! В рулетку скоро поиграют на 95 анале.
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то не "современное оружие", а "надлишкове майно ЗСУ". Уже запаковано и готовится к продаже.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажНа Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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