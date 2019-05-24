 На Днепропетровщине прошли тактические учения с боевыми стрельбами. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Накануне практических занятий в полевых условиях на базе одного из подразделений военнослужащие штатной прислуги провели боевое слаживание, а также усовершенствовали знания по мерам безопасности и материальной части вооружения, изучили требования руководящих документов и правил стрельбы.
Кроме того, зенитчики отработали переход из походного в боевое положение, закрепили навыки правильного прицеливания, практически оборудовали окоп для ЗУ-23-2.
На полигоне, после развертывания зенитных установок была проведена тренировка по управлению огнем расчетов. По сценарию боевых стрельб, воины-зенитчики выполнили огневые задачи по уничтожению воздушных и наземных целей, в частности, вертолетов и бронетанковой техники условного противника.
"Тактико-специальные занятия позволили результативно провести индивидуальную подготовку личного состава к борьбе с наземными целями, а также повысить уровень слаженности боевых расчетов непосредственного прикрытия в целом", - отметил руководитель учений.
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
Таое мнение тут всем до того места твоей бабушки что его нет у твоего дедушки!
Человек без флага это чедовек без страны!
Пшло вон...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
Путлер любить зрадників і злодіїв українських збирати до купи.