 Сигналов от Зеленского и его команды по разговору с Меджлисом об оккупированном Крыме пока не было, - Чубаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью проекту Радио Свобода Крим.Реалии председатель Меджлиса Рефат Чубаров.
"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, было еще сделано, что делается и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим о Крыме, такого не было ", - сказал Чубаров.
Он заявил, что Меджлис готов поделиться с президентом и его командой всей информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, находящихся по политическим мотивам в России и аннексирована ней Крыму.
"Президент, который поставит себе целью восстановить территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму, не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", - сказал Чубаров.
Председатель Меджлиса предположил, что новая администрация президента, "судя по всему, пока изучает, с чего начать".
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.
По кількости важливих законів та реформ. Але у г+г про це будуть брехати
Але факти про це скликання ВР - безаперечні: навіть на безліч їхніх недолік - це найдієвіша ВР.
но вы то кипятком писаете из-за пары месяцев ))))
так есть разница??? )))
лучшую раду вы все равно не выберете, судя по зеленке ))))
как же хорошо, при соловьях.
Чубаров - лизун
"Сигналов от Зеленского и его команды по разговора с Меджлисом о Крыме пока не было, - Чубаров"
Смысл понятен и норм...
Вон наш президент Зю, вообще по этому поводу не парится..
-а уж про те що ту заворуху в криму оті меджліси почали коли майдан устроїли у сімферополі з лозунгом всє наше...і ось через недільку після того собранія почалось вторженіє..
-і чомусь ніяк уже ніхто не напоминає про той -майдан у криму?
Они нужное дело делают.... - рассказывают нон-стоп во всех международных инстанциях, какое раше дерьмо....
когда вуйки с гор спустятся и пойдут ему Крым освободят
другие сидят в Киеве ждут, когда вуйки Донбасс освободят
52486
голосів з 25000
необхідних
Они поди ещё на свою «борьбу» деньги просят и получают
Под каждым соевым каментом
фото реальное. провисел портрет не долго, но ....