EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1640  95
Материалы по теме:
Все про:Крым (21478) Чубаров (758) крымские татары (2062)

 Сигналов от Зеленского и его команды по разговору с Меджлисом об оккупированном Крыме пока не было, - Чубаров

Меджлис крымскотатарского народа пока не получал от президента Украины Владимира Зеленского и его администрации предложений встречи по обсуждению темы аннексированного Россией Крыма,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью проекту Радио Свобода Крим.Реалии председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, было еще сделано, что делается и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим о Крыме, такого не было ", - сказал Чубаров.

Он заявил, что Меджлис готов поделиться с президентом и его командой всей информацией, которая может помочь освободить украинских граждан, находящихся по политическим мотивам в России и аннексирована ней Крыму.

"Президент, который поставит себе целью восстановить территориальную целостность Украины, президент, чьи действия будут направлены на обеспечение прав во временно оккупированном Крыму, не может обойти Крым и крымскотатарскую проблему", - сказал Чубаров.

Председатель Меджлиса предположил, что новая администрация президента, "судя по всему, пока изучает, с чего начать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотелось бы услышать конкретные пути освобождения Крыма, - Чубаров о речи Зеленского на инаугурации

Источник: https://censor.net.ua/n3128831
 
 
 Топ комментарии
 
А що з вами розмовляти? Кримський півострів - це область України. Треба звільняти. Тільки у чурабова чогось до педрика ніяких питань про стратегію не було.
 показать весь комментарий
 
Чем этот Меджлис реально там занимается кроме того что ждёт
 показать весь комментарий
 
вистачить брехати - скоро вибори, - нічого не коштуватиме, навіть в плюсі лишимось через те, що не вкрадуть того, що вкрали б до осені
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook.
 показать весь комментарий
 
 
вистачить брехати - скоро вибори, - нічого не коштуватиме, навіть в плюсі лишимось через те, що не вкрадуть того, що вкрали б до осені
 показать весь комментарий
 
 
жаль лише, що то мало що дасть - бо мирним шляхом контингент ради не зміниться.
 показать весь комментарий
 
Та за всю історію України може 2-3 закони від тої Ради й було.. Користі з неї й так не буде, але то приємно, що пляжний сезон за бюджетний кошт у трутнів буде зірвано. Якщо Неконституційний Суд не піде війною проти президента.
 показать весь комментарий
 
 
що ти мелешь! Саме це скликання - найсильніше з 1991 року.
По кількости важливих законів та реформ. Але у г+г про це будуть брехати
 показать весь комментарий
 
 
знаєш, найповільнішому верблюду здається, що він найшвидший і найсильніший, бо за ним плететься весь караван.
 показать весь комментарий
 
 
гарно сказано - саме про вазеліна в точку! Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8161
Але факти про це скликання ВР - безаперечні: навіть на безліч їхніх недолік - це найдієвіша ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Он считался лучшим вратарем, потому что все остальные стояли еще хуже))
 показать весь комментарий
 
А де кошти, які були заплановані на чергові вибори? Яка різниця в кілька місяців?
 показать весь комментарий
 
 
gor Zolotovskiy

но вы то кипятком писаете из-за пары месяцев ))))
так есть разница??? )))
лучшую раду вы все равно не выберете, судя по зеленке ))))
 показать весь комментарий
 
Какая разница? Большая разница) Если план по наполнению бюджета и по нему выдаются деньги на разные расходы. Там зависит от уплаты налогов и других поступлений в бюджет. Подробнее вам могут рассказать бухгалтера, я в этом не силен.
 показать весь комментарий
 
а сколько те вкрадут, если не распустят? Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1499
 показать весь комментарий
 
 
И куда подевались деньги, что были заложены бюджетом на очередные парламентские выборы в октябре? А не посадить ли этого заместителя Нац банка на несколько лет в тюрьму за навешивание лапши на уши?
 показать весь комментарий
 
 
сядем и поговорим о Крыме,
как же хорошо, при соловьях.
Чубаров - лизун
 показать весь комментарий
 
 
опять грамотей заглавие писал.

"Сигналов от Зеленского и его команды по разговора с Меджлисом о Крыме пока не было, - Чубаров"
 показать весь комментарий
 
ViktorXP - а вы что, борец за руський изык?

Смысл понятен и норм...
Вон наш президент Зю, вообще по этому поводу не парится..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кловуну ніколи, він шляється по книжковим базарам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сигналов жди от Турчинова,он скоро все расскажет.
 показать весь комментарий
 
 
А що з вами розмовляти? Кримський півострів - це область України. Треба звільняти. Тільки у чурабова чогось до ******* ніяких питань про стратегію не було.
 показать весь комментарий
 
 
меджліс якийсь цікавий...нічого ніде не роблять а лексуси все на новіші міняють...
-а уж про те що ту заворуху в криму оті меджліси почали коли майдан устроїли у сімферополі з лозунгом всє наше...і ось через недільку після того собранія почалось вторженіє..
-і чомусь ніяк уже ніхто не напоминає про той -майдан у криму?
 показать весь комментарий
 
А смысл об этом разговаривать? Автомат татару в руки - и в партизанский отряд. Или мы боимси, лучше рузке паспорт взять на всякий случай?
 показать весь комментарий
 
 
Чем этот Меджлис реально там занимается кроме того что ждёт
 показать весь комментарий
 
 
Лалала Лалалала 8cf0faa3 - не нужно наезжать на Меджлис..

Они нужное дело делают.... - рассказывают нон-стоп во всех международных инстанциях, какое раше дерьмо....
 показать весь комментарий
 
 
Ага . Только сами эти рассказчики все с рускими паспортами.
 показать весь комментарий
 
 
эти ждут
когда вуйки с гор спустятся и пойдут ему Крым освободят

другие сидят в Киеве ждут, когда вуйки Донбасс освободят
 показать весь комментарий
 
Протяже кловуна в АП сказав шо це шютка.
 показать весь комментарий
 
 
Яка діаспора? Це зажравшаяся верхушка. Чекають, поки хтось їм Крим звільнить, шоб там поцарствувати.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так на коленях приползите за финасированием и решением вопросов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
За сигналами до Ахметова зверніться. І відзвітуйте, будьласка за сотні сотні мільйонів які при панові Петрові виділялися на Меджліс і татарське телебачення. (Яке навіть сам Чубаров не дивиться.)
 показать весь комментарий
 
 
Чувак пристроился причем ничего не делая грустно от этой картины что есть люди которые верят этим сказочникам...
 показать весь комментарий
 
 
Чубаров сразу сказал, что пойдет к Зеле в оппозицию, а теперь просит дать ему сигнал! Дулю тебе, а не сигнал! Продолжай получать сигналы от Петра! Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 154
 показать весь комментарий
 
 
А если две, то сигналов будет в два раза больше! Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1958
 показать весь комментарий
 
 
😁
Они поди ещё на свою «борьбу» деньги просят и получают
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть можно с этого Чубарова,вместо того,чтобы организовать в Крыму партизанское движение и массово глушить оккупантов его интересуют какие-то разговоры о Крыме , Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 4416 ну чудны дела твои Господи..
 показать весь комментарий
 
 
Эту картинку надо постить в темах о переговорах с роиссей
Под каждым соевым каментом
 показать весь комментарий
 
 
...считаешь ли ты себя психологически зрелым человеком?
 показать весь комментарий
 
 
Маєте рацію,таке враження що зелоботи не в Україні живуть, а в Смартфонії.
 показать весь комментарий
 
 
"мы сядем и поговорим", ага, на 6-м году оккупации просто сядьте и поговорите, это ж хоть какое-то, но дело
 показать весь комментарий
 
 
Вишенка на тортике - Петра сняли руководителя партии!
 показать весь комментарий
 
военная кафедра харьковского политеха
фото реальное. провисел портрет не долго, но ....

Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 624
 показать весь комментарий
 
 
Как там Макаревич пел: " ... и тянет поговорить..."
 показать весь комментарий
 
ЗЄпрєз, від невміння щось робити, зачепив, на свою голову, кримських татар...
 показать весь комментарий
 
 
Зато от прошлого президента и его команды сигналы были, правда, дальше сигналов к сожалению дело так и не пошло. Ахметов тоже давал сигналы, так гудел, и что с того?!
 показать весь комментарий
 
Похоже, шо с приходом 95-го квартала во власть вопрос "Чей Крым?" сделался бессмысленным.
 показать весь комментарий
 
 
До начала реванша промосковитской швали.
 показать весь комментарий
 
 
Ну если ты отстал от календаря на 5 лет, то я сочувствую
 показать весь комментарий
 
Чубаров тонко натякає, щоб Зеленський виділив гроші на утримання Меджелісу. Тільки для чого нам годувати цю шарагу?
 показать весь комментарий
 
 
А о чем зеленскому говорить с чубаровым?? Переживать из пустого в породнее.за 5 лет уже Педро много чего наговорил, а толку нет. От клики чубарова в вопросе Крыма зависит столько же как и в вопросе Каталонии. Так что и говорить не о чем. Разве только самолюбие этого ПЯТОГО КОЛЕСА потешить, но сейчас не время для этого.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСигналов от Зеленского и его команды по разговору с Меджлисом об оккупированном Крыме пока не было, - Чубаров
 
 
 
 
 
 вверх