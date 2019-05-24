 На Одесчине прошли заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун"

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил присутствовавший на испытаниях военный эксперт Сергей Згурец, информирует Цензор.НЕТ.

Ракета "Нептун" изменилась, в частности получила новый стартовый двигатель (ранее использовался от зенитной ракеты ЗРК С-125). Новый "стартовик" разработан и изготовлен украинскими предприятиями. Также ракета получила крылья и рули большей площади, которые обеспечивают лучшую управляемость и маневренность.

Среди обновлений также новый радиовысотомер, который обеспечивает полет ракеты над поверхностью земли или воды на значительно меньших высотах. Кроме того ракета получила усовершенствованный блок гироскопов и новые приемники системы спутниковой навигации, способны работать в более сложных условиях.

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В 2019 году ракетный комплекс "Нептун" должен выйти на государственные испытания.