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 На Одесчине прошли заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун"

Сегодня, 24 мая, на новом военном полигоне "Алибей" состоялся очередной этап заводских испытаний комплекса крылатых противокорабельных ракет РК-360МЦ "Нептун".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил присутствовавший на испытаниях военный эксперт Сергей Згурец, информирует Цензор.НЕТ.

Ракета "Нептун" изменилась, в частности получила новый стартовый двигатель (ранее использовался от зенитной ракеты ЗРК С-125). Новый "стартовик" разработан и изготовлен украинскими предприятиями. Также ракета получила крылья и рули большей площади, которые обеспечивают лучшую управляемость и маневренность.

Среди обновлений также новый радиовысотомер, который обеспечивает полет ракеты над поверхностью земли или воды на значительно меньших высотах. Кроме того ракета получила усовершенствованный блок гироскопов и новые приемники системы спутниковой навигации, способны работать в более сложных условиях.

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В 2019 году ракетный комплекс "Нептун" должен выйти на государственные испытания.

Источник: https://censor.net.ua/n3128830
 
   
 Топ комментарии
 
Не поверишь, Вернер, который фон Браун их придумал- а всё остальное это дешёвые понты.
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Все никак не успокоишься в отношении Украины и ее ракетных успехах!Ты просто чужой гражданин нашей страны
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Просто при Порошенко их не хотели делать, а всего-то нужна была политическая воля и не месяцы и годы на разработку, а, от силы, неделя...
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Совет форумчанПравила форума
 
От я уверен, это Зе придумал такие ракеты, чтобы чехлить москалей!!!
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Не зовсім так. Спочатку зЕлідер створив "Факап и бла-бла-бла", а потім із них народився РК-360МЦ "Нептун".
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Ну если Зеленский умеет путиним на рояле играть то представте какие у него золотые руки.
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Эти ракеты придумали советские инженеры очень много лет назад а всё остальное это дешёвые понты от пэти с подельниками..
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Не поверишь, Вернер, который фон Браун их придумал- а всё остальное это дешёвые понты.
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советские инженегры германского происхождения. вывезенные в качестве репараций.
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Все никак не успокоишься в отношении Украины и ее ракетных успехах!Ты просто чужой гражданин нашей страны
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Никаких ракетных успехов нет. Есть деградация от космических "Зенитов" к простенькой дозвуковой противокорабельной ракете.
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Важнее сейчас налаживать экономику. Враждебные эскадры не штурмуют Одессу.
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Кокда штурмовать будут- бум кричать "барыги усё просрали"? Хороший план.
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Кацапы наверное ждут пока эти ракеты доделают и тогда начнут штурмовать. Скорее на следующих выборах место клоуна займёт кум *****.
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Ну экономика не сильно от танков защитит, без армии. А кум ***** вполне с клоуном может скорешится- тут тебе и кредиты от рашки, и признание Крыма и домбабве...
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а оборонная промышленность это что не экономика ?
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Оборонная промышленность, в отличие от остальной, отнимает деньги, а не зарабатывает.
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та шо ты говоришь

ты бы прежде чем ерунду писать загуглил бы объемы продаж оружия в мире и прикинул кто и сколько на этом зарабатывает
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Зарабатывают оружейные фирмы, а тратятся бюджеты=налогоплательщики.
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Просто при Порошенко их не хотели делать, а всего-то нужна была политическая воля и не месяцы и годы на разработку, а, от силы, неделя...
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Колись бачив стрільби ПЛ крилатою ракетою з підводного положення по надводній цілі. Вражаюче видовище.
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найс!чем больше стрельб тем лучше.
кацапская падаль понимает только силу!
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ага, деякі дядьки годні лише на те, щоб бігати й безглуздо махати ракетами чи іншими залізяками, і так до самої смерті
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Ты статью читал? Никаких изменений не произошло?
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Это украденная у США в 70 м году документация Гарпуна ! Её в совке 20 лет доводили до ума, и основные части и производство делали у нас !
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Это всьо ПЭтя винават. Злочинна влада...
Надо рефендурум проводить о мире с ********** расисянов
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"Нептун" не доработанная х-55 80-х годов разработки. Чуть доработать, и догонит Украина совок.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииНа Одесчине прошли заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун"
 
 
 
 
 
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