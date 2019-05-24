 Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.
"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", - говорится в указе.
Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.
На фб сегодня прочёл ,, пишет одна ( из зебильных ) в истерике , дескать - порохоботы не только никуда не пропали , их даже больше стало . .
и еще - я понимаю, вы языкам не обучены по причине врожденного тупоумия но постарайся использовать любой проверщик орфографии. Глаза режет от вашей безграмотности. Или это выпячивание пролетарского происхождения и презрение к людям с образованием?
А чё ждешь до августа? Страдаешь инсинуациями относительно того, что Пеця пролезет в ВР и будет "премьером"? Смотри не упусти свой шанс. К августу в Польше клубнику уже соберут. Без тебя.
Разрывом твоего перд@ка удовлетворен. Вообще после 20 читаю тебя в удовольствием. Ты, главное, не бросай писать. А то нам скучно без тебя будет.
это его единственное эссе. в остальном - обычный вменяемый человек. он знает к чему приводят референдумы и попытки договориться с русней, он знает что такое война и он помнит что в стране она идет уже шестой год.. не любит идиотов в зеленом и ругает за дело пороха. в общем обычный нормальный человек
Если ты намекаешь на политику, то скажу тебе, что герой романа- благородный ОН- явно не лжец, барыга и мародер по имени Пепа. С ним эта история была бы совсем иной.
ОН забрал бы у Неё её несчастную хрущевку и выкинул на улицу вместе с тремя карапузами. Лишил средств к существованию. Уничтожил в ней остатки веры в людей- сделал то, что не удалось сделать даже её бывшим, "неудавшимся" мужьям. Он изменял ей и врал. Бесконечно врал, пытаясь заставить её поверить в то, что тот АД, который он ей "организовал"- и есть "счастье"- то, к чему она стремилась и о чем мечтала, наивно поверив его взгляду у супермаркета..... Её прозрение длилось пять лет и давалось ей очень тяжело. Не хотелось верить в то, что можно ТАК поступить с ней, потрепанной судьбой, но по-прежнему красивой. Верной женой, трудолюбивой хозяйкой, заботливой матерью..... Она никак не могла осознать, что человек, имеющий дом-дворец и миллиардные суммы на банковских счетах, не побрезговал отобрать то малое, что еще осталось у неё- двухкомнатную хрущевку, сервиз и.....ВЕРУ.
Но порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. И однажды она, выходя маленького магазинчика возле старого родительского дома, вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь. Бывший мальчишка, веселый и юморной, душа компании. Потом она долго не могла понять, как так получилось, что они расстались? И как вообще могли "случиться" в её жизни неудавшиеся мужья и ОН- лживый, циничный, алчный, богатый жлоб?......
С тех пор они вместе. Да, жизнь пестрая и в ней много полутонов. В ней бывают обиды, недопонимание, ошибки и прочая ерунда, которая никоим образом не затмевает счастье. Великое счастье обрести себя и БЫТЬ СОБОЙ!
Как тебе такой финал, унылая соя?
Нужно ли здесь оставлять комментарии, если порохоботы успели застать ветку шоколадным поносом?
Я, конечно, понимаю, жизнь такая у вас после выборов, но вы реально какие-то бешеные становитесь!