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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Закарпатье (1568) Зеленский (1461) наводнение (358) паводок (130) Ивано-Франковская область (362)

 Зеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Кабмин вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской ОГА должен обеспечить ликвидацию последствий ЧС, в том числе, проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский позвонил главе ОГА из-за подтоплений на Закарпатье

"Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности", - говорится в указе.

Органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей предложено решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.

Также читайте: Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье

Источник: https://censor.net.ua/n3128829
 
 
 Топ комментарии
 
Люди топляться, а ;народний; преЗЕдент сидить в Києві і і ділить між друзями та своїми працівниками з Кварталу-95 міністерські крісла?
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А утром обещал что лично с лопатой прибудет и всех спасет...
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та ну, а кто конкретный бене-фициар того указа...надо знать кого называть "патриотом и рышучим рыформатором"
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Тебе не фиолетово кто издал указ?Понимаю,что тролль-просто интересно.
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зачем?это зебеням надо знать....пусть узнают...
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Почитать каждую ветку- у сои истерика. Причем галлопирующая и непрекращающаяся. А ведь от корыта их только начали отстранять. И пока еще не в тюрьмы. Даже боюсь представить, что будет с ними дальше. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9632
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какая тюрьма зебеня..? Все уже в ростове..еще с 21 апреля..😀
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Ну, в ростове, похоже, их не очень ждут. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 4969 Приходится выбирать между чужими и родными стенами. Тюремными.
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Да какая разница...ждут-не ждут....все уже там...с 21 апреля...😀
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Вот и славно. А тех, что еще не там, будут "греть родные стены". Тюремные. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 7514
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Главное что на Цензоре , после 21 апреля не стало порохоботов , как и предрекали зебилушки . Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9961 .

На фб сегодня прочёл ,, пишет одна ( из зебильных ) в истерике , дескать - порохоботы не только никуда не пропали , их даже больше стало . Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9961 .
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не надоело заниматься аутофелляцией? кроме вас никто не истерит. вообще. и не истерил. я понимаю что у вас в голову не умещается этот факт но так и есть. угомонись.
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Та ты истерил тут больше всех! Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 1687 Вопел, что собираешь манатки и валишь в Европу. Ну и? Чумуданы спаковал? Или там боты не нужны? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9747
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А ты вопел благим матом о том что 21 апреля я сбегу в ростов...и что ?
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Не факт что ты вообще не оттуда строчишь. Судя по текстам....
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Ага. а убежали антикоррупционеры, расследователи и носители плакатов про ганзюк.
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ну зачем врать то как шибзик? я понимаю - каков поп таков и приход. но я не говорил что собираю манатки и валю в Европу. я говорил что начинаю пробивать открытие бизнеса в Польше. и я делаю это. Я жду до августа. Потом буду принимать решение.

и еще - я понимаю, вы языкам не обучены по причине врожденного тупоумия но постарайся использовать любой проверщик орфографии. Глаза режет от вашей безграмотности. Или это выпячивание пролетарского происхождения и презрение к людям с образованием?
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Ну, да, у нас только порохоботы "с высшим образованием". "Ылита"! Жаль только, что "ылите" ума не хватило понять, что на этот БРЕД, который вы тут строчите ДНЯМИ, ДАВНО никто не ведется. Подтверждение тому- результаты выборов.

А чё ждешь до августа? Страдаешь инсинуациями относительно того, что Пеця пролезет в ВР и будет "премьером"? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 7290 Смотри не упусти свой шанс. К августу в Польше клубнику уже соберут. Без тебя.
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ты тупой дебил. все что я могу тебе сказать из того что до тебя дойдет.
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Узнаю "слог образованной ЫЛИТЫ"! Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 8112
Разрывом твоего перд@ка удовлетворен. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 6623 Вообще после 20 читаю тебя в удовольствием. Ты, главное, не бросай писать. А то нам скучно без тебя будет. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9165
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ну хоть читать научился и удовольствие после 20 получать.
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Что это за произведение,кто автор ?
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автор эссе - переселенец беженец с Донецка. в твиттере. просто человек. умный.
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В твиттере меня нет,но попробую поискать.
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не найдешь по тексту. он выложен в виде скринов.
это его единственное эссе. в остальном - обычный вменяемый человек. он знает к чему приводят референдумы и попытки договориться с русней, он знает что такое война и он помнит что в стране она идет уже шестой год.. не любит идиотов в зеленом и ругает за дело пороха. в общем обычный нормальный человек
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Оууу! Да ты, как я посмотрю, "романтик"? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 6602 С большой дороги. Женскими романами увлекся? Похвально! Это с безнадёги или как? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 349
Если ты намекаешь на политику, то скажу тебе, что герой романа- благородный ОН- явно не лжец, барыга и мародер по имени Пепа. С ним эта история была бы совсем иной.
ОН забрал бы у Неё её несчастную хрущевку и выкинул на улицу вместе с тремя карапузами. Лишил средств к существованию. Уничтожил в ней остатки веры в людей- сделал то, что не удалось сделать даже её бывшим, "неудавшимся" мужьям. Он изменял ей и врал. Бесконечно врал, пытаясь заставить её поверить в то, что тот АД, который он ей "организовал"- и есть "счастье"- то, к чему она стремилась и о чем мечтала, наивно поверив его взгляду у супермаркета..... Её прозрение длилось пять лет и давалось ей очень тяжело. Не хотелось верить в то, что можно ТАК поступить с ней, потрепанной судьбой, но по-прежнему красивой. Верной женой, трудолюбивой хозяйкой, заботливой матерью..... Она никак не могла осознать, что человек, имеющий дом-дворец и миллиардные суммы на банковских счетах, не побрезговал отобрать то малое, что еще осталось у неё- двухкомнатную хрущевку, сервиз и.....ВЕРУ.
Но порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. И однажды она, выходя маленького магазинчика возле старого родительского дома, вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь. Бывший мальчишка, веселый и юморной, душа компании. Потом она долго не могла понять, как так получилось, что они расстались? И как вообще могли "случиться" в её жизни неудавшиеся мужья и ОН- лживый, циничный, алчный, богатый жлоб?......
С тех пор они вместе. Да, жизнь пестрая и в ней много полутонов. В ней бывают обиды, недопонимание, ошибки и прочая ерунда, которая никоим образом не затмевает счастье. Великое счастье обрести себя и БЫТЬ СОБОЙ!
Как тебе такой финал, унылая соя? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 349
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Просто вопрос:
Нужно ли здесь оставлять комментарии, если порохоботы успели застать ветку шоколадным поносом?
Я, конечно, понимаю, жизнь такая у вас после выборов, но вы реально какие-то бешеные становитесь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подписал указ о мерах по преодолению последствий паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях
 
 
 
 
 
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