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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:законопроект (2048) ЦИК (3085) закупки (169) Стефанчук Руслан (8)

 Возможно повторное рассмотрение Радой президентского законопроекта об осуществлении закупок ЦИК, - Стефанчук

Представитель президента в Верхоной Раде Руслан Стефанчук допускает рассмотрение Радой на следующей неделе президентского законопроекта об осуществлении закупок во время избирательного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я знаю, в понедельник на согласительном совете, возможно, будет повторное рассмотрение, возврат этого закона с тем, что бы он все-таки прошел в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.

По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона, основываясь на консультациях с Центральной избирательной комиссией, а также считает важным, что бы при подготовке выборов была соответствующая правовая основа.

Читайте: В Украине стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Верховную Раду

Напоминаем, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии президентский проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов считает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

Также читайте: Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3128827
 
 
 Топ комментарии
 
Какое одухотворенное лицо.. это сирота?
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А чого та, дядьку? Ви ж показали, що вам законів не треба. Ваші закони- це ваші хотєлки. Ви ж достроковими виборами хочете з віртуальної парії "Слуга народу" зробити український варіант "Єдиної росії". Чи на четвертий день безправового шабашу до вас починає доходити, що у цій країні все ще є закони?
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А когда будет внесён преЗЮдентский законопроект о снижениии услуг на ЖКХ?
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😄 😄 😄 Не в качестве троллинга, а просто вспомнил :
https://youtu.be/py-OnZev9P4
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У адвоката Бени самая козырная рожа. Там огромными красными буквами на лобешне написано - мама руская, папа бурят. Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7501
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гопнік.. напоминает по замашкам проФФесорского-того- чей любимый фильм про золотые яйца
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А фигура - зашибись какая утонченная. Жирный Порошенко рыдает в углу. Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6449
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А чого та, дядьку? Ви ж показали, що вам законів не треба. Ваші закони- це ваші хотєлки. Ви ж достроковими виборами хочете з віртуальної парії "Слуга народу" зробити український варіант "Єдиної росії". Чи на четвертий день безправового шабашу до вас починає доходити, що у цій країні все ще є закони?
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А когда будет внесён преЗЮдентский законопроект о снижениии услуг на ЖКХ?
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У Зе і Бєні вирішили нажитися на поставках паперу для бюлетенів без тендерів?))

От ні щоб сказати: ми внесемо в понеділок закон про відкриті списки (як обіцяв кандидат в президенти Зеленський), так їх держзакупки більше цікавлять...
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Там все сложнее: папа Иосиф, а бурятка очевидно мама Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1268
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Да нет,это конец эпохи бедности,правда только для них.Это яго скатина Порох до такого состояния довел,как хряка,сволочь,откармливал.
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У Богданчика такая харя шо как смотришь на неё, так сразу и понимаешь что такое настоящий русский Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8806
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це шо тіпа в обхід тендерів? Нє ну шо норм.
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Сегодня, на канале мертвечука, достаточно профессиональный на мой взгляд полит.эксперт Михаил Чаплыга, в деталях рассказал почему досрочные выборы не состоятся. Конечно, можно расчитывать на чудо, но лучше не стоит. Выборы состоятся осенью и всё это время, старая государственная машина, будет всячески гадить Украине и украинцам, для того что бы или сломать Зеленского и заставить подчиняться или убить рейтинг его партии на выборах.
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Убить рейтинг профессиональнее, чем он делает это сам, ни у кого не получится. Его просто не надо трогать, он всё сам сделает.
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Может быть и сделает.
Да есть вопросы, с назначением Богдана, но прошлая власть уже выработала у народа стойкий иммунитет, к разного рода назначениям.
А разного рода "шалости"пока прощаются, потому что Зеленский не из этого болота, где каждый похож на жирную пьявку - фу. Как можно это ещё хотеть видеть, не поедставляю.
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У меня больше вопросов с назначением руководителя Квартала на вторую по значимости позиции в СБУ. И если глава АП номинальная позиция, а делать своё чёрное дело он может и не будучи в АП, то клоун в СБУ еще отрыгнется всем. Насчет жирной пиявки....... Привыкайте Вот это теперь будете видеть постоянно. Красавец, не правда ли
https://censor.net.ua/news/3128827/vozmojno_povtornoe_rassmotrenie_radoyi_prezidentskogo_zakonoproekta_ob_osuschestvlenii_zakupok_tsik
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Буду видеть максимум 5лет(+-) - ни жалости, ни сожаленья если окажутся мразями. А терпеть 27 лет прЫнцев "красных директаров" и их престолонаследников - вот это реальное испытание.
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То есть если они окажутся еще большими мразями, то вот этот прЫнц для Вас будет не жирной пиявкой?
Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3737
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хтось там відоси записував шо друзів і кумів призначають на посади і скільки це можна терпіти. А як сам прийшов, почав наліво і направо призначати на посади друзів. Це тіпа нормально? Це тіпа справедливість?
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Васілій Іванич(Чапаєв), Бангладеш образовалсь! Нє трогай Пєтька, само пройдьот...
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а возможно и невозможно Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2128.вы бы там разобрались с крестиком и трусами...
а то вчера кричали,шо рада без полномочий,а сегодня просите ее какие то решения принимать.
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Что то соя больно тихо истерит... Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8769
Добавим маслеца: Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/305687-saakashvili_vernetsja_v_ukrainu_v_blihajshie_dni
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Антикор это чей сливной бачок, напомните пожалуйста?
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І викличе Авакяна на дуель. Беня буде секундантом
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Это уже не смешно. Есть действующий закон. Он работает - работает Прозоро. Ну сколько можно пыль в глаза пускать?) Зе-бенины выборы прошли в соответствии с этим законом. Или кому-то из его лохтората бумажки не хватило крестик поставить?
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Цензор нет - сайт упереджених новин. Лавиноподібна критика за попередників і повна відсутність критичних подій за зеленського. Об'єктивність? Ні, не чули
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Так расскажите как критиковать то, что делает Зеленский. Ну не поддается это критике. Над таким только смеяться можно.
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Новини стали вибірковими. Шукаю повноцінний новинарний сайт. Із цензор нет доведеться прощатись. На превеликий жаль
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Лучше не надо. Вы не объективны. Тут новости со всех сторон.
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На мій погляд, відбулася різка зміна після виборів. Болотце несуттєвих новин. Спостерігатиму ще деякий час(
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Не вижу никакой резкой смены, хотя являюсь постоянным участником форума.
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В Україні відбулась спроба рейдерського захоплення влади
https://www.youtube.com/watch?v=JGFcL7hIgQo
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Точніше годі описати дії гопоти ЗЄпрєза
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВозможно повторное рассмотрение Радой президентского законопроекта об осуществлении закупок ЦИК, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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