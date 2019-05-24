 Возможно повторное рассмотрение Радой президентского законопроекта об осуществлении закупок ЦИК, - Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Насколько я знаю, в понедельник на согласительном совете, возможно, будет повторное рассмотрение, возврат этого закона с тем, что бы он все-таки прошел в Верховную Раду", - сказал Стефанчук.
По его словам, команда президента видит необходимость принятия такого закона, основываясь на консультациях с Центральной избирательной комиссией, а также считает важным, что бы при подготовке выборов была соответствующая правовая основа.
Напоминаем, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии президентский проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".
Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.
В то же время, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов считает, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.
https://youtu.be/py-OnZev9P4
От ні щоб сказати: ми внесемо в понеділок закон про відкриті списки (як обіцяв кандидат в президенти Зеленський), так їх держзакупки більше цікавлять...
Да есть вопросы, с назначением Богдана, но прошлая власть уже выработала у народа стойкий иммунитет, к разного рода назначениям.
А разного рода "шалости"пока прощаются, потому что Зеленский не из этого болота, где каждый похож на жирную пьявку - фу. Как можно это ещё хотеть видеть, не поедставляю.
https://censor.net.ua/news/3128827/vozmojno_povtornoe_rassmotrenie_radoyi_prezidentskogo_zakonoproekta_ob_osuschestvlenii_zakupok_tsik
а то вчера кричали,шо рада без полномочий,а сегодня просите ее какие то решения принимать.
Добавим маслеца: Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/305687-saakashvili_vernetsja_v_ukrainu_v_blihajshie_dni
https://www.youtube.com/watch?v=JGFcL7hIgQo