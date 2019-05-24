 Гройсман пойдет на выборы с партией "Украинская стратегия"

Как апередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.
"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - сказал он.
и думаю что перевыборы могут быть еще и не раз
вынесут тогда вместе с трибунами и кнопками
все хорошо будет, это система просто не хочет сдаваться. Но сдастся, никуда не денется.
Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, - Світовий банк
Звонить Мойша по телефону :
- Ало, скажитє єто база ?
-Так, це база.
-А хто дирекор єтой бази, Рабинович ?
-Ні.
-Лифшиц ?
-Ні.
-Фридман ?
-Та, ні, Петренко!!!
-Скажитє, єто што воєнная база ?
"Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все", - рассказал бизнесмен.
"Антимонопольного, вы знаете, что у нас нет. Там 50% от Арсения Петровича и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал. Но у нас не запрещен монополизм. У нас в стране запрещено нарушать антимонопольное законодательство. Правильно? Поэтому если кто-то признан монополистом, то государство должно регулировать этот рынок, цены. А закон - я же понимаю, когда его готовили и почему его готовили, почему его на 2019 год наметили. Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭ этим не занимается. Все, завтра получите цену в 3 раза дороже… Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам "пять плюсов"", - добавил он.
По словам Коломойского, Гройсман в ответ "мычал".
"Сказал, что он не допустит и найдет множество моментов, как это затормозить. Надо подавать от правительства законопроект о переносе хотя бы, чтобы потом разобраться с антимонопольным, как у нас сложилась такая ситуация…. Говорил, а потом взял и подал в отставку. Теперь некому заниматься. Так что готовьтесь затягивать ремни. Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект", - рассказал бизнесмен.
"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - добавил Коломойский.
Нічого, я їм дам свої, в мене є дві пари зайві
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.
одеждапечень и твой мотоциклдиплом юрфака. )))
"Украинская стратегия". Тесла кусает локти, глядя на передовые инновации украинских политиков.
В Раду пройдут: "Слуга народа", ОПП "За життя", "Сила и честь" Смешко, "Голос" Вакарчука, БЮТ Тимошенко, ХЗ Гриценко. Вторая позиция мне очень не нравится, но в Харькове реально множество людей голосовали за Бойко, а в Луганске и Донецке он вообще победил.
В целом, прощай Порох, прощай Гройсман, прощай Аваков и Парубий.
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
Он пойдёт значительно дальше - там не ходят поезда и из Киева то место не видно.