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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Гройсман пойдет на выборы с партией "Украинская стратегия"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

Как апередает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года я не допустил ни одного экономического кризиса в стране, - Гройсман о результатах своей работы

Источник: https://censor.net.ua/n3128826
 
   
 Топ комментарии
 
От Пети уже шарахаются даже ближайшие подельники по воровству. Яркий показатель "успешности" всех реформ 5 последних лет.
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На зону он идти должен а не на выборы ... Гройсман пойдет на выборы с партией "Украинская стратегия" - Цензор.НЕТ 933
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Гройсман уходит в оппозицию, чтоб бороться за снижение тарифов которые он сам поднял
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думаю не будет полного мрака
и думаю что перевыборы могут быть еще и не раз
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в тому то і біда - є така версія , що взагалі вся ця історія з появою Зе і позачерговими виборами - всього лише спецоперація по перетворення України , фактично , в парламентську республіку - де депутати ВР підконтрольні олігархам будуть сами , у Раді , обирати підконтрольного їм президента .. .а народ остаточно відсунуть від усього !
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да фиг им
вынесут тогда вместе с трибунами и кнопками

все хорошо будет, это система просто не хочет сдаваться. Но сдастся, никуда не денется.
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В Польше нет у власти миллиардеров, у Польше всё больше,а миллиардеров нет Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 5619,потому Польша там ,а мы здесь на прежнем месте Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 8865
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в економіку Польщі ЄС вкинув кучу бабла!!! В Польщі НЕМАЄ війни!!! І в Польщі не було ЗЕКа на посаді преза, який вивіз кешем всі гроші з бюджету...не порівню хрін...з редькою...Не сміши своїми тупенькими "порівняннями" тих, хто може мислити, а не ляпати казна що...
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держи свій запис при собі, бо ти тільки обліковий... і з початку почитай, як Польща підіймалася... як до України їздила на закупи в 90тих, як і досі покупає сировину у нас. А твоє посилання - коню у дупу. Чим ******* - краще працюй в Україні та сплачуй податки, щоб потім не говорити про недостатність пенсій. Якось так...
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Сплачувати податки в Україні просто дурість - у нас податки не повертаються в вигляді доріг, освіти, пенсій або медицини для хворих. Зате 45% ВВП (2018) в чистому вигляді (без відкатів і корупції - тільки утримання!) іде на утримання держапарату. На науку 0,17%, на медицину 3%... Сама плати. Дурепа.
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Многие партий заходят с названием где присутствуют люди и народ, ,может правильно будет назвать партию.- "Украинская стратегия народа"?
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Страшная дилемма за кого голосовать теперь... За Мародера или за Гения тарифной политики?
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Гройсман і українська стратегія... нічо не наплутав ? Чомусь спав на думку анекдот радянських часів.

Звонить Мойша по телефону :
- Ало, скажитє єто база ?
-Так, це база.
-А хто дирекор єтой бази, Рабинович ?
-Ні.
-Лифшиц ?
-Ні.
-Фридман ?
-Та, ні, Петренко!!!
-Скажитє, єто што воєнная база ?
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"Гройсман мычал": Коломойский рассказал, как вскоре украинцам в 3 раза повысят цену за свет
"Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все", - рассказал бизнесмен.

"Антимонопольного, вы знаете, что у нас нет. Там 50% от Арсения Петровича и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал. Но у нас не запрещен монополизм. У нас в стране запрещено нарушать антимонопольное законодательство. Правильно? Поэтому если кто-то признан монополистом, то государство должно регулировать этот рынок, цены. А закон - я же понимаю, когда его готовили и почему его готовили, почему его на 2019 год наметили. Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭ этим не занимается. Все, завтра получите цену в 3 раза дороже… Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам "пять плюсов"", - добавил он.

По словам Коломойского, Гройсман в ответ "мычал".

"Сказал, что он не допустит и найдет множество моментов, как это затормозить. Надо подавать от правительства законопроект о переносе хотя бы, чтобы потом разобраться с антимонопольным, как у нас сложилась такая ситуация…. Говорил, а потом взял и подал в отставку. Теперь некому заниматься. Так что готовьтесь затягивать ремни. Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект", - рассказал бизнесмен.

"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - добавил Коломойский.
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Найкращий голова антимонопольного комітету - Коломойський. Пєця і Ахметка залишаться без штанів.
Нічого, я їм дам свої, в мене є дві пари зайві Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 2568
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Ваню у тебе на той час вже і труселей даже не буде! Яйцями своїми (однією парою) тільки зможеш побряцати.
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Прекрасно. Пусть Беня отменяет ввод третьего энергопакета по директивам ЕС и всё останется как прежде для Гудка и остальных. Только потом не волайте, что у нас монополия и они единственные продавцы на рынке для населения. Беня забыл упомянуть, что было принято решение компенсировать тарифы для населения за счет именно государственной атомной энергетики, себестоимость которой ниже, чем Гидро и ТЭС.
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И етот вслед за Барыгой Офшорным решил свою партию переименовать чтобы народ запутать. Ето же называется обман и мошенничество чистой воды когда старые воры прячутся за новыми масками.
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Во дурак. Ну если заела Гордыня объединяться с Порохом или Яценюком так уйдешь в политическое Небытие через 2 месяца.
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Володимере.., тобі не світить геть ніщо...(((
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Да пускай хоть лесом, на хутор бабочек ловить. Показал, как надо править, на рынке его уровень.
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- Роза, вы слышали, Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.
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Уже показал как управлять страной - чем беднее гои, тем эффективнее стратегия.
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Стратегия Гройсмана, а теперь и его партии с Коболевым ясна: "воровать надо так, чтобы все думали, что это реформы"
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В начале отчет и вернуть украденное.
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Где-то читал,что Слава не успевает зарегистрировать свой "Голос",а грося как успеть собирается?
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Ну и дурак, получит результат схожий с народным фронтом - -0.5%, лучше б шел с бпп
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- Мне нужна твоя одежда печень и твой мотоцикл диплом юрфака. )))
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НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК = Поворовал в министерстве -сняли-пошёл в депутаты-потом опять в министры -потом в замах пересидеть.ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК = Проворовался = И что б больше и духу твоего во власти не было .Только в тюрьму дорога .
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По количеству проголосовавших за Гройсмана можно определить часть населения Украины с IQ ниже 25 процентов.
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Уж назвал бы свою партию "Украинский облом" - было бы к лицу т.н. "политику".
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Он будет отбирать голоса у Порошенко.
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А у нас своя стратегія - сказав Гройсман, набиваючи кишені краденим баблом.
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Празднично одетые украинцы, с нетерпением ожидают на берегу "баржу с арбузами", которую представил бывший министр и Гройсман и его партия
"Украинская стратегия". Тесла кусает локти, глядя на передовые инновации украинских политиков.
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Гройсман пойдет В Ж*ПУ с партией "Украинская стратегия". Давайте называть вещи своими именами.
В Раду пройдут: "Слуга народа", ОПП "За життя", "Сила и честь" Смешко, "Голос" Вакарчука, БЮТ Тимошенко, ХЗ Гриценко. Вторая позиция мне очень не нравится, но в Харькове реально множество людей голосовали за Бойко, а в Луганске и Донецке он вообще победил.
В целом, прощай Порох, прощай Гройсман, прощай Аваков и Парубий.
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Реву возьми. Будет следить, чтобы твои партийцы не зажирались.
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Гройман ни одного дня в жизни толком не работал, диплом купил, всю жизнь дурака валял, покупая должности и грабя страну. Надеюсь новое правительство и президент проведут аудит и по достоинству оценят достижения этого Остапа Бендера.
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Теперь не до этого. Новая партия "гройсманов" на подходе.
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коломийський в інтервю розказував що він питав у гнойсмана чи він понімає що він натворив з тим запуском з 1 липня ринка електроенергії..
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
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Гнойсман пойдёт не на выборы.
Он пойдёт значительно дальше - там не ходят поезда и из Киева то место не видно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман пойдет на выборы с партией "Украинская стратегия"
 
 
 
 
 
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