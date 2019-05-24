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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1461) НБУ (4443) Смолий (48)

 Зеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Национального банка Украины Яковом Смолием.

Об этом Смолий сообщил в совем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе 01

"Имел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются

Зеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3128825
 
   
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Команду отдал и завтра доллар по 8?
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пояснить мені,можливо відстав від тренду! Чому воно вже 2 дні ходить як тракторист передового колгоспу в одній сорочці з закатаними по лікоть рукавами?
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Изучай лучше народную мудрость -"Встречают по одежке-провожают по уму"
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у вас немає ніякого народу, ви тупо кацапи. Тому іди ....
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Жена просто в хату не пускает переодецца. Опять зельо обнюхалось, ключи потеряло... Ну и пошло в прошлогодней сорочке, куда сказали. Не судите строго. Торчки - тоже люди. Особенные! Соблюдайте толерантность, товарисчи!
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не той випадок,там хат більше ніж у нас з вами штанів.
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Хорошо хоть не в рваных носках, мятом пиНджаке, заправленном в трусы, и под шафе.
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К сожалению, одноразовые и тем более использованные изделия назад не принимают. Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 4099
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Распространяется на целых пять лет петю задавить трактором а тебя стерилизовать чтобы дураки не рождались Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 9468 Сасака чоколадна
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- А ты правда президент?
- Да
- Тогда скажи что-нибудь на президентском?
- Чуваки, ,бла-бла-бла, f#cking отрасль...
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После того как на Коломойшу подали иск в американский суд, он прислал свою шестерку узнать позицию НБУ.
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А Додон у нас,намного выше плинтуса! Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 1704
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Долго он еще в таком потешном прикиде будет "щеголять"?) Ну чесслово, этот образ "слуги народа" уже начинает восприниматься откровенно по-клоунски.
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Ви нічого не розумієте в правилах шоу-бізнесу.
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Интересно... Сколько ж Смолий зплатил за фотку с зельоной макакой?! Квартал жеж дорого берьот со всех сторон, не?)
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Беріть вище: не макака, а ШанПанЗе (шановний пан Зе).
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Зашел прикинуть сумму, если учителям по 4000$ платить.
А то в команде никто посчитать не может.
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у Голобо... то есть у Зеленского достаточно поверхностное представление о МФВ, достаточно посмотреть фильм "Слуга народа".
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Вакансия.
Срочно требуется чувак для стартапа в факинг отрасли. Без факапов в резюме и с опытом вот в этом вот всем.
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....Зеленский обсудил с главой НБУ.....



и чем ентот глава нбу занимался 30-40-50 лет в своем банке,
если пришел артист пагаварил с ним ...что то ему указал какнада...
и усе - все прамблемы решены - судя по виду перегаворщиков.

нах нужны все иституты академики-праффесоры - учат учат
что то копошатся изучают 100 лет а результат такой, что пришел артист и всех убедил.

так может закрыть усе иституты-академии и открыть вместо них 100500 иститутов поплавскаго??



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Я так вижу что свыни денег ботоферме решили отсыпать втрое больше....
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они уже в долг строчат, надеются что закрытая касса будет завтра работать
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Не согласен\! Лидеры ботоферм популярно объяснили Порошено что при отсутствии финансирования реактивные гомнометы могут и на петю слегка развернуться. Так что будут доить Пепе до окончания его активности в политике.
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петя страшный жлоб, между нами никого он не финансирует, порохоботы финансировались за счет госбюджета и минстеця, так что сейчас доедают последнее
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ну а злые они и "много" их - так и мухи злые осенью знают что последние дни у них
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Ух ты, сколько порохоботов. А шо ж вы не пришли под АП?
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Тоже обратили внимание? После пары дней неопределенности подтянули новые, увеличенные раза в три, гомномёты и льют вообще на все, на всё в Украине и на все действия Зеленского. Петя раза в 4 финансирование увеличил! Чем это кончится? Как обычно...
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по телевизору - и президент, и артист, разговаривающие с главой Нацбанка, выглядят одинаково)
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Зебиленок за кредиты МВФ называл Украину проституткой. А шо такое , прилетела камнем с неба эпоха ЗЕбрехуна?
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"Поскольку первая рабочая неделя нового президента подходит к финишу, то можно уже делать какие-то, пусть и совсем предварительные, выводы. Итак, 72% выбрали в президенты не экономиста, юриста (в хорошем смысле), дипломата или бог с ним - крепкого хозяйственника, они выбрали себе фигляра, кривляку, комика, клоуна, кем он и был всю свою взрослую жизнь. Ели они ожидали, что смена места его работы изменит и его самого - ошибаются. Он остался самим собой, просто на новом месте.
Но в отличие от клоунов или клоунов-солистов, он работал в коллективе клоунов, и теперь эти клоуны рассаживаются по ключевым креслам, где будут делать то, что умеют - шухарить, закидывая баблосы в свои карманы. Они просто ничего другого делать не умеют, и те, кто ожидал от них чего-то другого, должны задуматься о своих умственных способностях.
Помнится, Пороха купали в помоях за кадровую политику, упрекая за Гонтареву, Климкина, Полторака и прочих, и за то, что они что-то не то делали. Так вот, сейчас разворачивается кадровая политика другого типа. По креслам рассаживаются люди, которые вообще ничего не смыслят в том, куда их приткнули. Вы хотели другой кадровой политики? Так вот она! Глазки не отводите, смотрите, вы, лично вы этого хотели.
Теперь об ориентации первого лица в политическом и правовом пространстве и времени. Чтобы вы понимали, он уже полностью переобулся, как и надлежит комику, и от патетического «если я нарушу закон - сам уйду в отставку», он перешел к другому - «имел я в виду ваши законы, пока конституционный суд не подтвердит, что это - законы».
То есть, ему неведомо простое понятие «действующее законодательство». Если оно действующее, то выполняй его, пока оно не перестало действовать. Если же наоборот, то надо понимать, что это - разрушение не только устоев государства, а вообще - правового механизма, являющегося фундаментом любого государства со времен его первой формализации в Междуречье.
В общем, то, что и как он делает, очень похоже на действия абсолютного монарха, который исходит из постулата «я и есть - закон».
Эта неделя показала, что там нет никаких фундаментальных представлений о том, что и как нужно делать для того, чтобы оно хоть как-то работало. Но 72% хотели быстрых перемен - вот они уже наступили и дальше будет еще интереснее. Между прочим, даже совершенно упоротая публика, которая топила поочередно за Михо, Юллю и Зелю, уже стоит с разинутым хлебалом, чешет репу и мычит: «Я не это выбирал!». Нет, именно это! Предупреждали же.Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 3293
И в конце - нельзя обойти вниманием петицию за отставку президента. Некто Богдан, который в нарушение норм действующего законодательства, назначен главой АП, а не его спикером, уже фактически подменил президента в публичном пространстве и выдает вещи, которые отрезвят кого угодно. Так вот, сегодня он проговорил алгоритм отношения уже к собственному электорату, который начинает прозревать.
Как известно, петицию за отставку зе, поставившую рекорд в скорости набора необходимых голосов и абсолютный рекорд в наборе голосов вообще лишь за первый из 92 дней, он прокомментировал просто: «Мы считаем это шуткой». Пока он это сказал тем, кто не голосовал за зе, но когда начнет трезветь остальная публика, по разным причинам, и начнет возмущаться, то этот же деятель скажет о том, что шутку юмора оценили и с их протестов - поржали. Все. Другого не будет, ибо другого - нету."
anti-colorados Травень 24, 2019
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а когда там путеннападет? порохоботы обещали, им верят люди
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А хіба на Донбасі і в Криму не путінські терористи?
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видимо нет, они обещали что путиннападет когда Зеленский к власти придет
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А ви звідки, товаришу?
Чи не з під Пскова або Твері? Як там у вас робота ще є?
Ще не всі заводи закрилися?
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так нападет ***** или нет? может ты ответишь?
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я в курсе и не тупой, зачем же тогда сам порося рассказывал про "путиннападэ"? если 1. он уже напал 2. ничего сверх этого не происходит после выборов Зеленского?
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Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 639"...давайте быстрее,хозяин недоволен-верните ему банк...и 2 лярда зелени!..."
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Суцільний жах.
Як тепер спати після такого
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Після 28 років правління самих "найвумних" Президентів України, їх "команд" і "найекономічнених", "найгеніальніших" голів НБУ і членів його спостережної ради, в яких приймали безпосередню участь роками такі великі українські державні діячі як Ющенко, Яценюк, Порошенко й інші, економіка країни зараз в жопі, зовнішній борг країни більше 70 млрд.$... і тепер за все це ганебне попереднє правління країною і її економікою повинен віддуватися якийсь там "акторішка" розважального жанру, якому як тиждень-два український народ довірив посаду Президента України... і тепер "шавки" цих попередніх бездарних керівників країни волають у все горло, відмазуючи попередній бездарний "професіоналізм" своїх господарів...
Собаки лають, тобто гавкають, а караван продовжує свій рух...
Слава Україні і її героям!!!
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Схоже у вас невірна інформація:

"Правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова взяли 75% всех кредитов, которые когда-либо брала Украина.
Об этом в эфире "Прямого" заявил политолог Александр Палий.
"Мы знаем все, что во времена правительства Тимошенко долги страны выросли на 24 млрд долл, а во времена Азарова - на 33 млрд долл. Вместе Тимошенко и Азаров за шесть лет взяли 75% всех кредитов, которые когда-либо брала Украина. Эти кредиты давят, потому что часто брались под очень высокие проценты - значительно выше, чем те проценты, под которые сейчас берет Украина в МВФ", - рассказал он."
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Я думал порохоботской ферме заплатили только до инаугурации Президента Зеленского .Ан нет -- строчат .
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А вам хто платить? Пригожин або Коломойський?
Так цікаво просто, порівняти тарифи, у вас і у нас.
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Чтобы тебе кто то платил ,значит нужно чтобы ты на кого то работал .А так как я работаю сам на себя ,то мне никто не платит и я сам себе и начальник и директор и казначей Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 8297 ..
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Aфигеть... А в "Слуге народа" было не так !
Там Голобородько послал МВФ на хутор ёжиков пасти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе. ФОТО
 
 
 
 
 
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