 Зеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе. ФОТО

Об этом Смолий сообщил в совем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Имел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.
- Да
- Тогда скажи что-нибудь на президентском?
- Чуваки, ,бла-бла-бла, f#cking отрасль...
А то в команде никто посчитать не может.
Срочно требуется чувак для стартапа в факинг отрасли. Без факапов в резюме и с опытом вот в этом вот всем.
и чем ентот глава нбу занимался 30-40-50 лет в своем банке,
если пришел артист пагаварил с ним ...что то ему указал какнада...
и усе - все прамблемы решены - судя по виду перегаворщиков.
нах нужны все иституты академики-праффесоры - учат учат
что то копошатся изучают 100 лет а результат такой, что пришел артист и всех убедил.
так может закрыть усе иституты-академии и открыть вместо них 100500 иститутов поплавскаго??
Но в отличие от клоунов или клоунов-солистов, он работал в коллективе клоунов, и теперь эти клоуны рассаживаются по ключевым креслам, где будут делать то, что умеют - шухарить, закидывая баблосы в свои карманы. Они просто ничего другого делать не умеют, и те, кто ожидал от них чего-то другого, должны задуматься о своих умственных способностях.
Помнится, Пороха купали в помоях за кадровую политику, упрекая за Гонтареву, Климкина, Полторака и прочих, и за то, что они что-то не то делали. Так вот, сейчас разворачивается кадровая политика другого типа. По креслам рассаживаются люди, которые вообще ничего не смыслят в том, куда их приткнули. Вы хотели другой кадровой политики? Так вот она! Глазки не отводите, смотрите, вы, лично вы этого хотели.
Теперь об ориентации первого лица в политическом и правовом пространстве и времени. Чтобы вы понимали, он уже полностью переобулся, как и надлежит комику, и от патетического «если я нарушу закон - сам уйду в отставку», он перешел к другому - «имел я в виду ваши законы, пока конституционный суд не подтвердит, что это - законы».
То есть, ему неведомо простое понятие «действующее законодательство». Если оно действующее, то выполняй его, пока оно не перестало действовать. Если же наоборот, то надо понимать, что это - разрушение не только устоев государства, а вообще - правового механизма, являющегося фундаментом любого государства со времен его первой формализации в Междуречье.
В общем, то, что и как он делает, очень похоже на действия абсолютного монарха, который исходит из постулата «я и есть - закон».
Эта неделя показала, что там нет никаких фундаментальных представлений о том, что и как нужно делать для того, чтобы оно хоть как-то работало. Но 72% хотели быстрых перемен - вот они уже наступили и дальше будет еще интереснее. Между прочим, даже совершенно упоротая публика, которая топила поочередно за Михо, Юллю и Зелю, уже стоит с разинутым хлебалом, чешет репу и мычит: «Я не это выбирал!». Нет, именно это! Предупреждали же.
И в конце - нельзя обойти вниманием петицию за отставку президента. Некто Богдан, который в нарушение норм действующего законодательства, назначен главой АП, а не его спикером, уже фактически подменил президента в публичном пространстве и выдает вещи, которые отрезвят кого угодно. Так вот, сегодня он проговорил алгоритм отношения уже к собственному электорату, который начинает прозревать.
Как известно, петицию за отставку зе, поставившую рекорд в скорости набора необходимых голосов и абсолютный рекорд в наборе голосов вообще лишь за первый из 92 дней, он прокомментировал просто: «Мы считаем это шуткой». Пока он это сказал тем, кто не голосовал за зе, но когда начнет трезветь остальная публика, по разным причинам, и начнет возмущаться, то этот же деятель скажет о том, что шутку юмора оценили и с их протестов - поржали. Все. Другого не будет, ибо другого - нету."
anti-colorados Травень 24, 2019
Чи не з під Пскова або Твері? Як там у вас робота ще є?
Ще не всі заводи закрилися?
Як тепер спати після такого
Собаки лають, тобто гавкають, а караван продовжує свій рух...
Слава Україні і її героям!!!
"Правительства Юлии Тимошенко и Николая Азарова взяли 75% всех кредитов, которые когда-либо брала Украина.
Об этом в эфире "Прямого" заявил политолог Александр Палий.
"Мы знаем все, что во времена правительства Тимошенко долги страны выросли на 24 млрд долл, а во времена Азарова - на 33 млрд долл. Вместе Тимошенко и Азаров за шесть лет взяли 75% всех кредитов, которые когда-либо брала Украина. Эти кредиты давят, потому что часто брались под очень высокие проценты - значительно выше, чем те проценты, под которые сейчас берет Украина в МВФ", - рассказал он."
Так цікаво просто, порівняти тарифи, у вас і у нас.
Там Голобородько послал МВФ на хутор ёжиков пасти.