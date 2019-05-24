 Зеленский обсудил с главой НБУ Смолием сотрудничество с МВФ и ситуацию в банковской системе. ФОТО

Об этом Смолий сообщил в совем Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Имел первую встречу с Президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал глава НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются