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 По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За время проведения выборов на пост Президента Украины в полицию поступило более 11 000 сообщений о нарушениях в избирательной сфере, открыто более 400 уголовных производств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция 01

В основном указанные факты были связаны с незаконной агитацией (3 444), подкупом избирателей (958), хулиганством (397) и фактам препятствования осуществлению избирательного права (323).

По 436 сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. В частности, 258 уголовных производств касались нарушений избирательного законодательства, а еще 178 уголовных производств - связаны с нарушениями при проведении предвыборной кампании. 90 уголовных производств были начаты по фактам подкупа избирателей, 64 уголовных производства - незаконное использование избирательного бюллетеня и 55 уголовных производств начаты за препятствование осуществлению избирательного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэра Василькова Сабадаша подозревают в подкупе избирателей и растрате госсредств, - Аваков

По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция 02

Следственными подразделениями в суд направлено 39 уголовных производств. О подозрении сообщено 53 лицам в рамках 48 уголовных производств.

По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция 03

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Кроме того, полицейские составили 915 административных протоколов. В частности, 647 протоколов направлено в суд, по 267 - принято решение и наложено штрафов на сумму 34,9 тыс. гривен. Больше всего правонарушений административного характера выявлено в Киеве (101), Днепропетровской (81) и Запорожской (58) областях.

Источник: https://censor.net.ua/n3128823
 
 
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Фальсификации пэте не помогли,да и отсечь всех гражданских не получилось ... По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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Хотел пэтя абынэюля,а получилось абынэпэтя
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Фальсификации пэте не помогли,да и отсечь всех гражданских не получилось ... По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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сопля нарушает...По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7807
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Хотел пэтя абынэюля,а получилось абынэпэтя
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абынеюля полюбому получилось За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7656.и вас с этим поздравили еще после 1 тура.
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Во забегали черти драповые, службу несут как в первый день! Как там Хлестаков в Ревизоре мульку пускал:*10 000 курьеров скачут по Петербургу*..... .
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більшість фальсифікацій-Донбас..1-й тур.
Другий-відносно чистий(всім вже стало все ясно)
Пєтя надіявся"під шумок " війни..
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а когда же фальсификаторов накажут? Что нам Зе козел отпущения?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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