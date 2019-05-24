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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 ЦИК ждет решение КС о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рады, - секретарь комиссии Бернацкая

В Центральной избирательной комиссии ожидают вынесения Конституционным судом (КС) решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Принятие решения ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат (КС) может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая в интервью ТСН в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Она также отметила, что для ЦИК очень важно, чтобы КС как можно скорее рассмотрел представление народных депутатов.

"В любом случае, данное решение (КС) мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и с этим связаны его (решения КС о конституционности указа о роспуске Рады) правовые последствия. Но для нас они станут понятны, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит: действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность указа. И, возможно, будут какие-то дальнейшие шаги (предписанные)", - сказала Бернацкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одно решение суда не может остановить процесс выборов в Раду, - секретарь ЦИК Бернацкая

Как сообщалось, 24 мая в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в КС соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ".

По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.

Источник: https://censor.net.ua/n3128822
 
   
 Топ комментарии
 
если ты не в курсе...
сбитые летчики после реабилитации и лечения вновь становились в строй и продолжали бить врага...в любой армии.
вот ,кстати,один из них...

ЦИК ждет решение КС о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рдаы, - секретарь комиссии Бернацкая - Цензор.НЕТ 5267
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Бабці дивляться телевізор, канал Україна, і думають що Ахметов Моісей який заробляє своїм футбольним клубом і дає гроші на благочинність, це я не придумав моя сусідка розповідала таке. А я пам'ятаю саме як Ахметов овоща підтримував.
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ДА этот КС суд может принять ВСЁ, что угодно - ОПЫТ У НИХ УЖЕ ЕСТЬ. А насчёт коалиции!?, ТАК тут больше вопрос, чем ОТВЕТОВ от Парубия - ПОЧЕМУ он ПО настоящее время НЕ предоставил список депутатов с коалиции??? А ПОТОМУ, что 226 голосов уже давным давно НЕт.
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ЗЄпрєз із своїм розпуском, достроковими виборами та грою на роялі нагадав анекдот: " ... Іване, я йду на здибанку, але чомусь такий не впевнений... Василю, прийми віагру і все буде ОК. Привіт, Василю. Ну як? Іване, дякую, було фантастично! А чого такий сумний? Бо вона не прийшла..."
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Цитата: Гаюлий Серега: Пока в коалиции есть 226 голосов!

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Ерунда. Нигде в мире не проводят ежедневные коалиционные переклички.
Недостаток голосов в коалиции не является основанием для роспуска парламента.
Есть страны, где годами страной МОЖЕТ править правительство меньшинства.
И с точки зрения жизни - это очень хорошие страны.
Шотландия, Канада, Новая Зеландия...
Желаете изменить правительство или состав парламента - пожалуйста,
вотум недоверия - и ВНЕочередные выборы.
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18 высокоповажных высокоинтеллектуальных толстозадых рыл могут рассматривать этот вопрос до 6 месяцев?
По-моему, это вредная организация в Украине. И нагрузка для бюджета.
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Ничего не меняет. Представьте картину. Все уже настроились на выборы 21 июля. В том числе и народ. А тут бац скажем 21 июня говорят что никаких выборов не будет. Конечно это вызовет гнев в том числе и избирателей, которым сразу же начнут лить в ушки что это злачинна банда трымаетьця за кармушку. И в итоге ну посидит Народный Фронт еще +3 месяца в Раде, но 27 октября у них не будет даже 1%.Да и БПП наберет гораздо меньше, потому что глупый обыватель не будет разбираться кто виноват в срыве выборов, ему скажут что Свынарчуки не хотят отдавать власть, он и побежит голосовать за Зэ послушно. Вот так НФ рубит и свой сук и БПП. А в итоге будет страдать Украина.
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Какой может быть гнев у народа? Наоборот-новый гарант с первых дней нарушил Конституцию на которой давал клятву! А это через 3 мес. рейтинг его может быть ближе к 5% ,а у других будет повышен !!!
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Никто разбиратся не будет. НФ и БПП писта - причем сразу!
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воші ніяк не хотіли покидати теплого кожуха )))
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Що трапилось? ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька - Цензор.НЕТ 6624
Вчора головна повія ЦВК сказала що вибори будуть полюбасу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК ждет решение КС о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рады, - секретарь комиссии Бернацкая
 
 
 
 
 
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