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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (885) суд (22157) Национальная гвардия (1183) Маркив (37)

 Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы

12 июля итальянский суд вынесет приговор по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого необосновано обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, во время которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли у Славянскае в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Он законно защищал свою родину", - МВД намерено сделать все для защиты в итальянском суде нацгвардейца Маркива. ВИДЕО

Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Также смотрите: Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде. ФОТОрепортаж

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128821
 
 
 Топ комментарии
 
Пристрелить бы нахер того подлеца прокурора! Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 6610
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Что за бред вообще
Нафига ему умышленно убивать этого итальяно-ватного любителя руцкава мира

Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут
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Раша сфабрикувала та проплатила це "діло", а в Італії в неї багато проплачених прихильників!
рАсійський слід, стовідсотково!
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Пристрелить бы нахер того подлеца прокурора! Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 6610
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итальянцев воюющих на стороне даунбасят тоже хватает.ССО за все это время могли бы одного и взять на обмен.
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ключевое слово "могли бы"
это Вам не паспортами в ООН размахивать ...
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ЭТИ СВОЛОЧНЫЕ МАКАРОННИКИ СКОРО САМИ БУДУТ ДЕРЖАТЬ ОТВЕТ--ЖДИТЕ СУКИ !!!!
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Non esiste nessuna prova da parte dell'accusa! Solamente una favola russa.
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доброго вечора , переадресую Вам питання -
Лалала Лалалала 8cf0faa3

Что за бред вообще
Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут ?

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добре
як раз до того часу і один ваш знайомий , як раз з бану звільниться ... Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 9907
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Бред какой то -- явная заказуха против Маркива . нашли кого нибудь что бы всю страну унизить и подставить Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 2300
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є у нас ССО.. ВИКРАСТИ КІЛЬКОХ СЕПАРІВ -ГРОМАДЯН ІТАЛІЇ І -В СУД.
варіант -вирахувати макаронників,котрі побували в Криму-і "пришити їм справу" Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7594
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У зели там вроде вилла в Италии, может вступится??? Хотя вилла в Италии...
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..оно почему-то вступается только в кое-что другое...
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...например в то место, где Петро чувствовал себя как рыба в воде...
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...это ты, типо, сострило? Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 8878 Продай свой "коммент" в квартал 95 - глядишь, пресс-секретарем вальдемара зелемойского возьмут... Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 408
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Ну да. Нацжёны уже готовятся вылетать. Токашо видел, в барбершопе экипируются Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7960
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Хряк там живет -- может замолвит словечко или шеколадом отсыпет !!!
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Именно. Будет зеля из-за какого-то атошника своей недвижимостью рисковать. Ждите. С большим будильником.
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PS В этом зеля ничем от Порошенка не отличается.
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Ага, итальяшек же хлебом не корми, только дай за недвижимость дело слить. Прям скоро в вышиванках начнут ходить...
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Дело защитнику Украины любители недоваренных макарон "шьют" (причём белыми нитками) на деньги путлеровских спецслужб. Макаронники за лиру маму продадут, а за рубль и в католическом храме вкакаются устроят политическую демонстрацию.
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Что за бред вообще
Нафига ему умышленно убивать этого итальяно-ватного любителя руцкава мира

Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут
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То же, что и в рашистской запоребриком, судя по всему.
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Итальяшки большие любители рублей и большие друзья рашки, как и все страны "Оси" - венгры,немцы и т.д.
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Лен а в обычной прессе что у вас пишут? из-за чего вообще это все возникло и зачем это раздувают
что за этим стоит
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Mass media russa. E' parte interessata. Nel tempo di guerra e' impossibile indicare un militare chi ha dato fuoco.
"Sabato 24 maggio 2014, quando nell'hotel dove alloggiano i giornalisti appresero la notizia dell'attacco all'automobile su cui viaggiavano Andy Rocchelli, Andrei Mironov e William Roguelon (l'unico sopravvissuto), due di loro, Marcello Fauci e Ilaria Morani chiamarono subito al telefono Markiv per avere informazioni sull'accaduto. Subito dopo, sulla base di quella telefonata, effettuata in vivavoce, Morani scrisse l'articolo che fu pubblicato poche ore dopo sul corriere.it con il titolo "Ucraina, il racconto del capitano, ecco come è morto Rocchelli". I testimoni hanno detto che quella telefonata fu concitata, durò pochi minuti, durante i quali Markiv disse: «Qui non si scherza, non bisogna avvicinarsi: questo è un luogo strategico per noi. Normalmente noi non spariamo in direzione della città e sui civili, ma appena vediamo un movimento carichiamo l'artiglieria pesante»."
Alla base della tale testimonianza non si fa mettere accusa. Inoltre sono intrighe russe.
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Украинский суд постановил "руцкий мир иц вери гуд"
Вы не чулы ? - а оно так !

Руцкий пропогандон Шарий, поиграл суд серьёзному украинскому изданию - именно по этой причине.
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Раша сфабрикувала та проплатила це "діло", а в Італії в неї багато проплачених прихильників!
рАсійський слід, стовідсотково!
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Да не, проплатила наврядли. А вот то что раздули и создали общественный резонанс это факт. И теперь общество требует наказание.
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Был в 2017 и 2016 году в италии,в Александрии около генуи и в бибионе около венеции. В отеле среди первых 15-20 каналов, штук 5 российских. При чем если первый канал и россия1 на русском, то RT и на итальянском и на английском и на французском. Сильно на общественное мнение влияет. Помню Украина тоже свой аналог RT запускала, знает кто что с тем каналом.
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Он работал, пока его финансировал Коломойский. Очевидно, делал он это в том числе и за счет вкладчиков Приватбанка Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7366
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Суспільний резонанс викликали якраз проплаченці з проросійських партій. А ініціювали діло явно з подачі раші.
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Да не, это перегиб. Хотя я помню как в том году, когда Россия победила Испанию на чемпионате мира по футболу, тоже были такие кто кричал, что кремль купил сборную Испании. Вы переоцениваете возможности кремля купить всех и всё. Там просто с подачи RT все местные каналы раздували эту тему. При этом почти всегда "убийство" преподносилось как доказанный факт.
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зелю они точно купили через яндекс...)))
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в самый раз гневно обвиняющим украинскую власть итальянским флажкам доложить о проделанной работе по освобождению украинского нацгвардейца Маркива. Два года тому они пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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У него гражданство Италии, это ограничивает работу дипломатов. Прокуроры бьют по юридическим терминам: в Украине официально была антитеррористическая операция, журналист погиб не при точечном обстреле базы террористов, значит, как они говорят, был умышленный обстрел жилого сектора в результате которого погибли мирные люди, включая иностранного журналиста. По их данным, Маркив был в составе части, которая вела тот обстрел. На этом они и строят дело. От Украины выступают свидетели, которые дают показания в его пользу, например, что его там в тот момент не было.
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И кто жил в поле возле поезда - базы террористов?
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Итальянские флажки гневно клеймят и разоблачают украинскую власть. Но не критикуют свою власть.Несмотря на то что Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией. /Тумбалалайки под германскими флажками гневно клемят и разоблачают украинскую власть и сидят здесь круглосуточно.Но испаряются под статьями о своей пропутинской антиукраинской власти и тоже её не критикуют . 24.05.2019 12:04
 / К сожалению, так -боязливо-ведут себя многие мигранты из Украины.
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Нацмужья не позволяют выходить гулять нацжонам)
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Ноту МИД, ноту в ПАСЕ, иск в Евро суд, второе, поймать в зоне нацика итальяшку (разведке под силу 100500%) и показательно с трансляцией на ютуб и распростронением через МИД на вышку осудить (на пожизненное) но по настоящему...
А лучше двух трех, заказать просто... дать боевикам простое предложение:
1. Как в джентельменах удачи, больше сдадим, больше скостят...
2. За кацо с документами"-5 лет".
3. За иностранца "-10 лет"
4 минус к сроку, плюс, для мало замазаных или кацов (с документами, готовые давать показания) полную защиту и амнистию.

Сложно? Я думаю, просто можно для начала захотеть!
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Оце новий президент тобі нот якинакидає зараз. Хоча, швидше всього він знає їх лише сім - тих, що у гамі.
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А кто макароннику доктор? Сам поехал к террористам. Че, солдат должен был удостовериться что среди них нету какого-то говна, которому не жрется пасту дома и хочется "романтики"?
Гниловат народец аппенинский(

Кстати, а Кремль то строили как раз итальянцы(!)
Наверное мокшане киданули с оплатой и те прокляли свою работу. Им пофиг, они далеко, а все дерьмо прет на нас. Хотя совок таки почти дотянулся до Италии. Жаль что не устроил им Барселону на пару лет, чтобы больше не заигрывали с упырями.
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Рокеллі знімав на окупованій території. Самогубство.
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пару троек итальянцев взятых в зоне ООС, воевавших на стороне НВФ, могли бы помочь в решении этого дела ...
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Крайнему справа сама Италия должна бы дать пожизненное. Додумался - на фоне флага с дырявыми брязкальцами.
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Разве в Италии наемничество не наказуется?
А как дышали как дышали.
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І що макаронників на обмін немає? Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7627
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а хто в суді свідки шо так впевнено показали на Марківа . невже сепари насвідчили Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7812
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Так, не зврозуміло, як на Марківа могли показувати свідки - якщо то був бій і самого Марківа там точно ніхто не бачив.
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Якщо Марківа засудять до 17 років, необхідно розривати дипломатичні відносини з Італією
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Все, что украинцам нужно знать о Европе, и давно пора снять розовые очки "вся Европа за Украину".
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Какое-то запутинское Мудачелло, хочет посадить украинского бойца, за то что он защищал Украину от запоребриков! И это итальянский суд?!
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_О правосудии в Италеи говорить просто глупо и нелепо, учитывая, что у них премьером был мафиози (т. е. бандит и убийца) берлускони, лепший кореш людоеда путлера. У этих подлецов в глазу не бревно, но целый лес!
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Как там у пеце партия называется европейская солидарность Авакову респект, что лично выехал защищать Маркова. Макаронник. Слегла ох.. пора их ставить на место
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Муссолини рулит.А где Матиос с его доказательствами невиновности парня???А еще вся эта зу.ня,потому что ******* порох не газвал войну войной, вот в чем главная проблема. Иначе,даже если бы этот парень убил жтих тварей,то это были бы военные потери.
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надо было подать встречный иск к государству Италия, чьи граждане шастают по территории другого государства без разрешения, когда там проводится антитеррористическая операция и при этом дружат с террористами...
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Иск нужно подавать не к государству,а к информационному агентству или к выжившим журнаглистам,если они фрилансили.
По поводу пропаганды.
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Как символично и ожидаемо, Маркив защищал евроценности ЕС в Украине, а теперь его в ЕС хотят посадить за это на 17 лет.
Это частный случай того, как ЕС в конечном итоге поступит и с Украиной.
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ТАК У НАС ЧТО ИТАЛЬЯНЦЕВ МАЛО В УКРАИНЕ !?)
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Вот жеж ***** уроды,гребанные макаронники совсем ахринели!...
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Надо вспомнить с чего все началось. Маркив, в соц сетях, хвастался, что подразделение, где от был зам командира, обстреляло журналистов. После этого у него взяли два интервью, разным журналистам, и он это подтвердил. Ему некого винить, сам себя посадит. И еще, в Италии беспристрастное правосудие, не виноват, отпустят, виноват, то посадят Никто из здесь постящих, там не были, а рассуждают. А кто там был с Маркивым, молчал, чтобы за хобот не схватили. Кстати Италия уже требует выдачу командира Маркива.
А Рашу сюда приплетать, вообще глупо
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Простий факт: журналіста вбило осколками міни, в підрозділі Марківа мінометів не було! Це підтвердили наші Міноборони і МВС. Все, уже цього достатньо, щоб прокурор закрив справу і навіть не передавав її до суду!
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Простой факт, там еще был один журналист из Франции, и от обстрела он бежал к сепарам, а не к гвардейцам, он понимал откуда стреляли. Он был ранен, и ранения осколочные, минометные. И не надо ерундой трясти, если бы на Карачуне было только стрелковое оружие, то его захватили бы одной БМП.
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Ned Stark В Италии прокуроры поверят показаниям представителям минобороны Украины?))) Да они скорее на них дело откроют. И понимать надо, что судят Маркива не за то, что он мину запустил, а за то, что это сделали его подчиненные.
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Ned Stark И еще Маркив по итальянским законам -наемник (4 года тюрьмы) Гражданин Италии не имеет права принимать участие в вооруженных конфликтах, без разрешения правительства страны
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Нужно бы было Украине возбудить какое то дело по следам деятельности этих журнаглистов и вызввть Рогелона на допрос.
Если не приедет попросить итальянцев допросить эту гниду с широким освещением в прессе по вопросам как они оказались на территории Украины и у кого получали ауредитацию.
И почему они предьявляют свои претензии государству Украина,а не ФСБ РФ,которая их акредитовала и несет оиветственность за их безопасность.
Тем более после скандала с сайтом "миротворец" гнидозам тяжело будет этот факт отрицать.
До тех пора пока государство Украина будет девать сопли об него будут вытирать ноги все кому это делать не лень.
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Сейчас очень тяжело официально установить обстоятельства убийства Andrea Rocchelli и россиянина Андрея Миронова, которые незаконно находились на территории Украины с российскими оккупационными силами, но врали всему миру, что это были «сепаратисты», а на Донбассе идёт «гражданская война». Похоже когда-то врала кореспондентка российского BBC, находящаяся среди группы полковника ФСБ Гиркина (Стрелкова), но называвшая их «донецкими сепаратистами»…

Очевидно, что итальянский сенатор Луиджи Манкони (Luigi Manconi) и оперативная группа Милана, которая работает под руководством полковника Паоло Сторони (Paolo Storoni) при минимуме желания может легко понять размещённую здесь правду и инсинуации россиян, которые приобрели огромный опыт фальсификации своих военных преступлений и преступлений против человечности за последних 25 лет дискретно-непрерывных воен против соседей и террористических актов против руководителей соседних стран и своих граждан в России, Украине и за границей.

Нужно учитывать, что украинец Виталий Марков, арестованный в Италии и огульно обвинённый в убийстве итальянского журналиста и фоторепортера Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli) был не "свободным киллером" как преступники-россияне из ЧВК РФ на Донбассе (один из них был переводчиком Андреа Роккелли), а солдатом батальона имени генерала Кульчицкого в составе Нацгвардии и защищал свою страну от российской агрессии. Все военнослужащие этого батальйона носили украинскую военную форму, имели удостоверения от 14.03.2014 и были в командировке в зоне АТО. В день убийства россиянами итальянского фотокора, Виталий Маркив и его подразделение находилисьсь на горе Карачун в окружении ССО ВС РФ и подвергалось непрерывным российским обстрелам. Подразделение Виталия Маркова имело на вооружении только стрелковое оружие и ручные гранатомёты, которые не могли достать до места, где в составе российских оккупационных войск на территории Украины находились итальянский фотограф Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli) и французский фотограф Уильям Рогулон (William Roguelon) под "крышей" агента ФСБ Андрея Миронова, который работал под прикрытием переводчика итальянца и сотрудника российской организации "Мемориал".
Отец Андреа, Рино Роккелли (Rino Rocchelli) и его родственники должны принять на себя свою долю ответственности за нахождение их сына вместе с агентом ФСБ гражданином РФ Андрея Миронова на территории, оккупированной российскими боевиками и на том, что их сын работал против Евросоюза, на российского агрессора, который в очередной раз нагло нарушил мировой правопорядок.

Акцент для La Repubblica и людей. Украинские военные, а тем более воины украинских добровольческих батальонов не могли даже случайно совершить 20..40 выстрелов из миномётов по укрытию, машине и журналистам, потому что минометов на вооружении украинских подразделений в тот период не было. Но, миномёты были и активно применялись ССО ВС РФ и применялись ими во время уличных боёв на Северном Кавказе, а позже на юго-востоке Украины.
Генерал Кульчицкий погиб в результате того, что российские военнослужащие ССО ВС РФ сбили его вертолёт с помощью ПЗРК в районе горы Карачун, после их вторжения на территорию украинского Донбасса. Весь интерент заполнет лживыми российскими роликами про "ополченцев", которые сбивают украинские вертолёты с помощью "гранатомётов".
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Після першого вироку,справу передадуть в апеляційний суд.А це вже Мілан,а не Павія,звідки походив небіжчик.Остаточний вирок винесе третій,касаційний суд(Рим).Правда,касаційний суд не буде розглядати позов.Він оцінить роботу апеляційного судді і,або підтвердить його вирок,або зобов'яже все почати з нуля.Те,що прокурор вимагає такий дикий вирок для Марківа,так він мусе якось вийти з сутуації,чому не маючи ніяких доказів,він протримав людину два роки в тюрьмі.Це мало бути судилище.По телеку це не показують.Це мав бути тихий процес,а публіку мали просто ознайомити з результатом.Як на мене,власне,засудити тихенько вони його не зможуть після того,як вмішався Аваков.Він їм,карти,таки змішав.
P.S.Останніх десять років,до смерті,Рокеллі прожив в Росії і був акредитований в Чечню.Хто його зна,що то за фрукт був.
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Самый брыхлывый народ из народов ето италия -так обесчают так. Брешуть -уму непостежимо -я на своей шкуре испытал -казалось бы солидный человек доктор -(можете зайти на сайт _allesandro di grehorio-) aоказалосьбрехло ха -ето продажный ибрыхлввый народ
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Маркив сам заявил итальянской журналистке Иларии Моране, которая собиралась ехать на Донбасс и позвонила ему: "«Обычно мы не стреляем в направлении города и по гражданским, однако когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и переводчика». Именно эти слова стали основанием для его ареста. Типа ты сюда не едь, мы тут уже двоих завалили. Он хотел таким образом предупредить Илирию и других журналистов, чтобы они не ехали. Но фактически получилось, что он сам признался в том, что принимал участие в обстреле. Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 838 Илария опубликовала его слова в Corriere della Sera, и когда Маркив приехал с Донбасса к матери, его сразу же арестовали.
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Самі розумієте,що досвідчений адвокат тут придреться до кожного слова.Все таки «ми»,але не-«я».Так само з «тяжкою артилерією»:так Марків міг називати все,що є більше за пістолет.А журналістка могла нафантазувати все,що завгодно.В даному випадку,є факт,що Рокеллі загинув від мінометних осколків(соррі,за термінологію),але доказів,що з цього міномету стріляв Марків-нема.
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Дай бог им побильше имигрантив из африкки
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за что за то что журналист поперся к террористам нелегально..макаронники сосалки путлера как обычно фашик фашика видит из далека
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заказ от террорестической *********..как она италия знала кто там воевал и кто служит в нгу вообще-чушь при чем так быстро оно их ****
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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