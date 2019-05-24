 Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, во время которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли у Славянскае в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.
В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли", - говорится в сообщении.
Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.
21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.
Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.
Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.
Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.
это Вам не паспортами в ООН размахивать ...
Лалала Лалалала 8cf0faa3
Что за бред вообще
Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут ?
як раз до того часу і один ваш знайомий , як раз з бану звільниться ...
варіант -вирахувати макаронників,котрі побували в Криму-і "пришити їм справу"
вкакаютсяустроят политическую демонстрацию.
Нафига ему умышленно убивать этого итальяно-ватного любителя руцкава мира
Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут
Расскажи что у вас пишут об этом
что за этим стоит
"Sabato 24 maggio 2014, quando nell'hotel dove alloggiano i giornalisti appresero la notizia dell'attacco all'automobile su cui viaggiavano Andy Rocchelli, Andrei Mironov e William Roguelon (l'unico sopravvissuto), due di loro, Marcello Fauci e Ilaria Morani chiamarono subito al telefono Markiv per avere informazioni sull'accaduto. Subito dopo, sulla base di quella telefonata, effettuata in vivavoce, Morani scrisse l'articolo che fu pubblicato poche ore dopo sul corriere.it con il titolo "Ucraina, il racconto del capitano, ecco come è morto Rocchelli". I testimoni hanno detto che quella telefonata fu concitata, durò pochi minuti, durante i quali Markiv disse: «Qui non si scherza, non bisogna avvicinarsi: questo è un luogo strategico per noi. Normalmente noi non spariamo in direzione della città e sui civili, ma appena vediamo un movimento carichiamo l'artiglieria pesante»."
Alla base della tale testimonianza non si fa mettere accusa. Inoltre sono intrighe russe.
Вы не чулы ? - а оно так !
Руцкий пропогандон Шарий, поиграл суд серьёзному украинскому изданию - именно по этой причине.
рАсійський слід, стовідсотково!
/ К сожалению, так -боязливо-ведут себя многие мигранты из Украины.
А лучше двух трех, заказать просто... дать боевикам простое предложение:
1. Как в джентельменах удачи, больше сдадим, больше скостят...
2. За кацо с документами"-5 лет".
3. За иностранца "-10 лет"
4 минус к сроку, плюс, для мало замазаных или кацов (с документами, готовые давать показания) полную защиту и амнистию.
Сложно? Я думаю, просто можно для начала захотеть!
Гниловат народец аппенинский(
Кстати, а Кремль то строили как раз итальянцы(!)
Наверное мокшане киданули с оплатой и те прокляли свою работу. Им пофиг, они далеко, а все дерьмо прет на нас. Хотя совок таки почти дотянулся до Италии. Жаль что не устроил им Барселону на пару лет, чтобы больше не заигрывали с упырями.
А как дышали как дышали.
По поводу пропаганды.
Это частный случай того, как ЕС в конечном итоге поступит и с Украиной.
А Рашу сюда приплетать, вообще глупо
Если не приедет попросить итальянцев допросить эту гниду с широким освещением в прессе по вопросам как они оказались на территории Украины и у кого получали ауредитацию.
И почему они предьявляют свои претензии государству Украина,а не ФСБ РФ,которая их акредитовала и несет оиветственность за их безопасность.
Тем более после скандала с сайтом "миротворец" гнидозам тяжело будет этот факт отрицать.
До тех пора пока государство Украина будет девать сопли об него будут вытирать ноги все кому это делать не лень.
Очевидно, что итальянский сенатор Луиджи Манкони (Luigi Manconi) и оперативная группа Милана, которая работает под руководством полковника Паоло Сторони (Paolo Storoni) при минимуме желания может легко понять размещённую здесь правду и инсинуации россиян, которые приобрели огромный опыт фальсификации своих военных преступлений и преступлений против человечности за последних 25 лет дискретно-непрерывных воен против соседей и террористических актов против руководителей соседних стран и своих граждан в России, Украине и за границей.
Нужно учитывать, что украинец Виталий Марков, арестованный в Италии и огульно обвинённый в убийстве итальянского журналиста и фоторепортера Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli) был не "свободным киллером" как преступники-россияне из ЧВК РФ на Донбассе (один из них был переводчиком Андреа Роккелли), а солдатом батальона имени генерала Кульчицкого в составе Нацгвардии и защищал свою страну от российской агрессии. Все военнослужащие этого батальйона носили украинскую военную форму, имели удостоверения от 14.03.2014 и были в командировке в зоне АТО. В день убийства россиянами итальянского фотокора, Виталий Маркив и его подразделение находилисьсь на горе Карачун в окружении ССО ВС РФ и подвергалось непрерывным российским обстрелам. Подразделение Виталия Маркова имело на вооружении только стрелковое оружие и ручные гранатомёты, которые не могли достать до места, где в составе российских оккупационных войск на территории Украины находились итальянский фотограф Андреа Роккелли (Andrea Rocchelli) и французский фотограф Уильям Рогулон (William Roguelon) под "крышей" агента ФСБ Андрея Миронова, который работал под прикрытием переводчика итальянца и сотрудника российской организации "Мемориал".
Отец Андреа, Рино Роккелли (Rino Rocchelli) и его родственники должны принять на себя свою долю ответственности за нахождение их сына вместе с агентом ФСБ гражданином РФ Андрея Миронова на территории, оккупированной российскими боевиками и на том, что их сын работал против Евросоюза, на российского агрессора, который в очередной раз нагло нарушил мировой правопорядок.
Акцент для La Repubblica и людей. Украинские военные, а тем более воины украинских добровольческих батальонов не могли даже случайно совершить 20..40 выстрелов из миномётов по укрытию, машине и журналистам, потому что минометов на вооружении украинских подразделений в тот период не было. Но, миномёты были и активно применялись ССО ВС РФ и применялись ими во время уличных боёв на Северном Кавказе, а позже на юго-востоке Украины.
Генерал Кульчицкий погиб в результате того, что российские военнослужащие ССО ВС РФ сбили его вертолёт с помощью ПЗРК в районе горы Карачун, после их вторжения на территорию украинского Донбасса. Весь интерент заполнет лживыми российскими роликами про "ополченцев", которые сбивают украинские вертолёты с помощью "гранатомётов".
P.S.Останніх десять років,до смерті,Рокеллі прожив в Росії і був акредитований в Чечню.Хто його зна,що то за фрукт був.