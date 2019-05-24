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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (885) суд (22157) Национальная гвардия (1184) Маркив (37)

 Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца к 17 годам тюрьмы

12 июля итальянский суд вынесет приговор по делу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого необосновано обвиняют в смерти итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"24 мая в Павии состоялось очередное заседание по делу Маркива, во время которого прокурор попросил признать украинца виновным в соучастии в умышленном убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли у Славянскае в 2014 году с мерой наказания в виде 24 лет лишения свободы.

В то же время он предложил учесть отсутствие судимостей у Маркива и его хорошее поведение под арестом и сократить срок заключения до 16 лет, но добавить 1 год за посягательство на убийство французского репортера, который был в зоне боевых действий вместе с Роккелли", - говорится в сообщении.

Смотрите: "Он законно защищал свою родину", - МВД намерено сделать все для защиты в итальянском суде нацгвардейца Маркива. ВИДЕО

Следующее заседание по делу Маркива состоится 14 июня, на нем будут рассматриваться доводы гражданских истцов.

21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля, как ожидается, - вынесет приговор.

Напоминаем, 29-летний украинский нацгвардеец Виталий Маркив был арестован 30 июня 2017 г. в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в результате обстрела у Славянска 24 мая 2014 г.

Также смотрите: Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде. ФОТОрепортаж

Военный отвергает обвинения и отрицает свою причастность. Его адвокат Делла Валле считает обвинения против Маркива безосновательными, а следствие предвзятым. Украина также отрицает причастность бойца Национальной гвардии к смерти итальянского репортера.

Сторона обвинения - родители погибшего, журналистские организации Италии - настаивает на версии умышленного убийства фотокорреспондента во время войны в Донбассе. Общества журналистов Италии выдвинули иск против государства Украина в связи с гибелью их коллеги Андреа Роккелли. Обвинения против Маркива и государства Украина объединены в одно дело.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Итальянские прокуроры используют против Маркива фиктивное письмо якобы от Нацгвардии, - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128821
 
 
 Топ комментарии
 
Пристрелить бы нахер того подлеца прокурора! Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 6610
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Что за бред вообще
Нафига ему умышленно убивать этого итальяно-ватного любителя руцкава мира

Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут
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Раша сфабрикувала та проплатила це "діло", а в Італії в неї багато проплачених прихильників!
рАсійський слід, стовідсотково!
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заказ от террорестической *********..как она италия знала кто там воевал и кто служит в нгу вообще-чушь при чем так быстро оно их ****
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Потрібно заарештувати декілька гімнаталійців ідати їм максимальні сроки в українських тюрмах. Потім поговоримо. Сук..
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Судят в Италии за убийство РУСнЯВоГо журналиста на территории АТО...
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Смерлючі гроші кацапстану відробляє прокурор. Не розумію одного - не віриш в Бога і те, що доведеться відповідати за свої вчинки, то хоч карму не засмічуй.
Це не суд а посміховисько над здоровим глуздом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца к 17 годам тюрьмы
 
 
 
 
 
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