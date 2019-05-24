EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5088  167
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9160) Луценко (7495)

 "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что считает себя эффективным главой Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 24 мая.

"Я считаю себя эффективным генпрокурором. Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам подследственной ГПУ категории "Б": от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю: 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд грн. Это $4 млрд. Вернули мы и 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских", – подчеркнул Луценко.

Он добавил, что с должности уйдет, но "но не из-за ультиматумов".

"Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный способ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", – отметил генпрокурор.

На вопрос, сравнивает ли он с революцией собственную отставку, Луценко заявил, что "скорее, с контрреволюцией".

"Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", – объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским

Источник: https://censor.net.ua/n3128820
 
   
 Топ комментарии
 
Югик, іди вже застрелись
 показать весь комментарий
 
Голова СБУ подав у відставку.
Міністр оборони подав у відставку.
Міністр закордонних справ подав у відставку.

І тільки Юрій Луценко утримує країну від падіння в прірву. Глиба - а не чоловік.
 показать весь комментарий
 
Твой дом - тюрьма! Ты там уже был, Зеленский обязан вернуть тебя домой!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А я считаю тебя, Югик, м**аком... Мнение на мнение... Но если еще людей спросить - плохо тебе , жулик, придется.
 показать весь комментарий
 
 
эффективным генпрокурором", - Луценко

А глазки маленькие, хитрые, бегают..
 показать весь комментарий
 
 
Після внесення в реєстр судових рішень для ознайомлення рішення Маріупольського судді по грошах Януковича, яке чомусь засекречене, можна говорити про ефективність.
 показать весь комментарий
 
 
после пару стаканов и с собакой потанцевать можно
 показать весь комментарий
 
 
це правда ... більше того - протягом наступних тижнів ми ТАКЕ про них дізнаємось ... при чому , запросто може бути так , що Луцик сам здасть своїх друзів вже новій владі .. .
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, сфабрикованное полностью дело Саакашаили он тоже посчитал с этими своими двумя тыщами?
 показать весь комментарий
 
 
а справа рубана-Гаді чого варта..

Так ,Гадя тупа солдафонка,але...
 показать весь комментарий
 
 
справа Савченко переконала владу , що народ України цілком керований і покірний - сьогодні вони кричать "волю Наді.." , а вже завтра кричать - "посадіть її " ...
 показать весь комментарий
 
 
а мне нравиться этот позывной "эффективный". эффективный то эффективный, но дурной, дурной....
 показать весь комментарий
 
 
І в чому полягає ця ефективність ? Здолав корупцію? Посадив впливових можновладців-мародерів? От Лаура Ковесі ефективна- посадила тисячі корупціонерів, в тому числі брата президента. "Тож Югко, випив чарку- будь людиною !"
 показать весь комментарий
 
 
він міряє свою ефективність кількістю купюр з мертвими президентами )))
 показать весь комментарий
 
 
його недоумкуватість не дозволила інстинкту самозбереження перемогти жагу до кривавих ***********
 показать весь комментарий
 
Смело , очень смело . Команда зе может оценить по достоинству .
 показать весь комментарий
 
Луценко оставили прикрывать отступление Порошенко , приказано сжигать и уничтожать улики . Зондеркоманда .
 показать весь комментарий
 
***
- а давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми....
- простите, а вы точно прокурор?
 показать весь комментарий
 
то шо считаешь ты не есть мнение остальных
 показать весь комментарий
 
его кум Пеца тоже считал себя самым эфективным президентом! видать их обоих что-то одно покусало! "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 7263
 показать весь комментарий
 
 
эффективно - ДЕфективный))))
Иди уже позорище.
 показать весь комментарий
 
 
А, як до того, що вважають податківці, з чиїх джерел ти пив, жрав, будувався, відпочивав, заощаджував? Податківці тебе разом з порохом-мародером викинули в помийний смітник. Як до того, щоб відповідати перед податківцями в суді за всі свої, ну абсолютно не "трудові")) доходи? Як до того, щоб пояснювати в суді навмисні затримки і нехтування очевидними справами в інтересах бувшої влади? Юга, стріляйся(( тричі, гів..ом зі свого "нагородного" пістіка. Від тебе вже смердить мертвичиної. Чи може - памперсами?))
 показать весь комментарий
 
 
вот млять, чмо картавое с бляхой-мухой и не избавишься
 показать весь комментарий
 
 
Правее висит картинка с темой про генерала СБУ Кмита =Тоже тварь ублюдочная считает себя афигенным героем и прахфесианалом .А по факту тварей надо в топку .
 показать весь комментарий
 
Пациенту надо принять лекарство от эффективности


 показать весь комментарий
 
 
Юфективный генопрокурюр??? я тебе лично звонил ., ты паскуда не одного дела не открыл по поводу двига в 2014г в Луганске. Гандон Гундосый ... иди на свалку, и не забудь вернуть варованые деньги вернуть.
 показать весь комментарий
 
 
Эффективный способный красавец спортсмен ! Только иди с богом иди..
 показать весь комментарий
 
ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫЙ ДУРАК САМ СЕБЯ ХВАЛИТ.
 показать весь комментарий
 
 
_А... ну да. А ещё один - в ростове околачивается - считает себя легитимным. Чмо ты, юра. И мразь!
 показать весь комментарий
 
Тоесть за все не раскрытые убийства ты ответственность не чувствуешь, не чувствуешь ответственность за всех кто должен сидеть в тюрьме ,а спокойно гуляет по Украине. Не чувствуешь за все свои расследования которые отмени суд. Какой ты нахер прокурор,крыса да и только.
 показать весь комментарий
 
Раз никто не похвалит, так хоть сам себя похвалит...
 показать весь комментарий
 
Эффективно ты шмурдяк локать умеешь, вот это насмешил. До сегодняшнего дня он себя считал прокурором успешным, растёт на глазах бу га га га га
 показать весь комментарий
 
юГа, якби ти був ефективним, то зараз в адміністрації не було б КВН, а так кожному по заслугам...
 показать весь комментарий
 
 
Чувак неспособен даже свою должность внятно произнести, о какой эффективности оно еще мычит?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, себя и трех зеленых чертиков.
 показать весь комментарий
 
А где прежний прокурор которому в окно стреляли? Говорили что он на фронте воюет "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 8641
 показать весь комментарий
 
Это похоже на идиотизм. Обычно идиоты считают себя самыми лучшими.
 показать весь комментарий
 
 
Юра, не красиво, будь мужиком, прокуроры умирают стоя....
 показать весь комментарий
 
В натуре конченый типок .Он нас просто троллит с будуна
 показать весь комментарий
 
стопудово ефективний, - брильянтові колеги підтвердять )))
 показать весь комментарий
 
 
Ефективний гівнюк ти, а не прокурор, тьфу.
 показать весь комментарий
 
Чого в коментаг зразу регіт підняли? Ну, помилилась людина або від хвилювання..та й пропустив чи проковтнув букву "Д" в слові, а ви зразу обсміювати.. )))
 показать весь комментарий
 
Это ты по принципу - сам себя не похвалишь, никто не похвалит? Ты бы из вежливости людей спросил, кем они тебя считают. Скромняга.
 показать весь комментарий
 
В наш вже були випадки,коли за крісло генпрокурора тримались зубами,руками і ногами.А хвалити самого себе не доречно.
 показать весь комментарий
 
Коломойский о Луценко: Он профессиональный человек
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что достаточно тесно общается с генеральным прокурором нашей страны Юрием Луценко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «НВ».

Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.
 показать весь комментарий
 
Прямо страсть какой акой эффективный, в осостоянии эффекта чистит морду женщине 3го тысячелетия.
 показать весь комментарий
 
главное себя успакаивать-я легетимный мего прокурор черной чернющей подпольной мафии))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко
 
 
 
 
 
 вверх