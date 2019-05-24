Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 24 мая.
"Я считаю себя эффективным генпрокурором. Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам подследственной ГПУ категории "Б": от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю: 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд грн. Это $4 млрд. Вернули мы и 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских", – подчеркнул Луценко.
Он добавил, что с должности уйдет, но "но не из-за ультиматумов".
"Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный способ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", – отметил генпрокурор.
На вопрос, сравнивает ли он с революцией собственную отставку, Луценко заявил, что "скорее, с контрреволюцией".
"Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", – объяснил он.
"Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что считает себя эффективным главой Генеральной прокуратуры (ГПУ).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 24 мая.
А глазки маленькие, хитрые, бегают..
Так ,Гадя тупа солдафонка,але...
- а давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми....
- простите, а вы точно прокурор?
Иди уже позорище.
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что достаточно тесно общается с генеральным прокурором нашей страны Юрием Луценко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «НВ».
Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.