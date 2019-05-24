 "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LIGA.net, которое было опубликовано 24 мая.



"Я считаю себя эффективным генпрокурором. Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам подследственной ГПУ категории "Б": от председателя сельсовета до заместителя губернатора. Подчеркиваю: 2876. И вернули государству денег и активов на сумму 125 млрд грн. Это $4 млрд. Вернули мы и 240 тыс. га земли, в свое время украденных у военных и гражданских", – подчеркнул Луценко.



Он добавил, что с должности уйдет, но "но не из-за ультиматумов".



"Хочу, чтобы передача этих достижений состоялась в законный, спокойный способ, потому что любые революционные потрясения, как правило, уничтожают начатые процессы и уголовные производства", – отметил генпрокурор.



На вопрос, сравнивает ли он с революцией собственную отставку, Луценко заявил, что "скорее, с контрреволюцией".



"Потому что с отставкой генпрокурора важные производства часто "теряются". Первые полгода в этом кабинете я их искал", – объяснил он.





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