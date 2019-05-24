EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика, Фоторепортаж
  798  6
Все про:Ивано-Франковск (569) налоговая милиция (1661) сигареты (615) ГФС (3280)

 В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота табачных изделий на 3,2 млн. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 01
В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 02

В рамках проведения операции "Акциз-2019" была установлена гражданка, которая в одном из магазинов Ивано-Франковска осуществляла реализацию табачных изделий без каких-либо разрешительных документов.

Смотрите: Налоговая милиция ликвидировала центр, занимавшийся незаконным оборотом контрабандных сигарет. Изъято ценностей на 16 млн грн. ФОТО

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 102 тыс. пачек табачных изделий общей ориентировочной стоимостью более 3,2 млн грн.

В Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн 04

В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

Смотрите: Налоговой милицией ликвидирована схема ввоза контрафактных сигарет с оккупированных территорий Донецкой области. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3128819
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда уже изымут из незаконного оборота самих взяточников-налоговиков.
 показать весь комментарий
 
 
Так у нас вся система на этом построена. "Силовик-смотрящий" на место ставится старшими крышевать точки и отправлять мзду наверх, когда время приходит он часть точек режет под раскрываемость-премии-погоны. После этого уже он повышается в должности и берут молодого кто будет бегать по точкам и дань заносить наверх помня что через какоето время и он повысится на место начальника будет также командовать своим молодым. круговорот.
 показать весь комментарий
 
поповнення конфіскатів в магазінах страни
 показать весь комментарий
 
Скажите, а киевская фирма МИРАНА, что сейчас и уже 3 года на миллиарды без налогов продает сигареты, в этом замешана ?
Или то так, для охлоса результаты ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Ивано-Франковске налоговики изъяли из незаконного оборота сигарет на 3,2 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх