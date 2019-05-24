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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1531) Мосийчук (330)

 Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из партии.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил сам лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко. 

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук

Источник: https://censor.net.ua/n3128818
 
   
 Топ комментарии
 
Ляшко подставил Ахметова - взял деньги и всё просрал
,то есть кинул пахана .
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Під АП Зеленського відбувся мочнєйший протєст илітних 25% чекушників під проводом олєшка та борова полтави.Навіть за 360 грн підтримати цих лузерів прийшло менше чим журналістів

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 392Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6772
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Решил слезть с кобылы,чтобы пересесть на коня? После выборов посмотрим,чьих этот конь Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7650
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Мосейка ... резко поменял свои политические взгляды. он постоянно безвылазно присутствовал в Медвидчуковом логове сепаратистов на антиукраинском телеканала NewsOne .И то что он с пеной на губах вовсю клял Порхатого это нормально привычно Пороха.. поносили все кому не лень. Но этот хамелеон -оборотень мосейка в унисон с вражеским фашистским кремлём вовсю лаял ЕС,США, НАТО.. И маниакально требовал вне блоковый статус для Украины.
Видно он оборотень понял проблему вхождению " радикалов" в новую и скорее всего антиукраинскую Раду проблематично. И скоро мы его увидим его в бандитских рядах кремлёвских холуёв "Жоппозиции" Жыття сепаратистов" или в почти таких же "слуг народа", но как оказалось что слуг да не украинского.народа. ...
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Це велике Ніхто, цей мосейчук. Просто чмо
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Ніщо не постійно під сонцем!
Все тече, все змінюється, навіть Мосійчук тече від радикалів!
Не лайте Ляшка, бо хто буде в новій раді радикальну правду говорити, як його там не буде!
Сумно без нього буде!
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ТовариЩ ляшкин шото вас понесло не по детски , окрылённый вы наш !
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Ляшко сказал, что баба с возу кабыле легче... Ну, я не знаю, капець...)))
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схоже - Олэжка всіх свої\х "членів партії" вважає бабами ..)0
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Все понятно, Радикальная не проходит в Раду, надо менять хозяина.
Неужели в группу продленного дня Зе?
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Мосійчук в фб пише,що через ідеологічні розбіжності пішов.Як це зрозуміти?Ляшко радикально проти зебені,то виходить,що Мосійчук таки "позеленів"?
Ще щось там про стан здоров'я.Може хворіє
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Схоже на те, що молодята не зійшлися хараХтерами... Нічого дивного, в кожній сйм"ї таке може статися... Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7341
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блатной- в попу заводной, а мосийчуку еще и на лифчик останется...
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А хто Ляжку в лоба дав? Це часом не від тростини відбиток?
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гы гы гы мосийчук выходить ван нужно не из партии а из ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ куда вы и такие как вы попали по ошибке
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Жаль, благодаря этому депутату я узнал какие расценки на депутатский запрос. А впрочем о чем я, это же был монтаж))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко
 
 
 
 
 
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