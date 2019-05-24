 Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил сам лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко.
"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", - сказал Ляшко.
Видно он оборотень понял проблему вхождению " радикалов" в новую и скорее всего антиукраинскую Раду проблематично. И скоро мы его увидим его в бандитских рядах кремлёвских холуёв "Жоппозиции" Жыття сепаратистов" или в почти таких же "слуг народа", но как оказалось что слуг да не украинского.народа. ...
Все тече, все змінюється, навіть Мосійчук тече від радикалів!
Не лайте Ляшка, бо хто буде в новій раді радикальну правду говорити, як його там не буде!
Сумно без нього буде!
Неужели в группу продленного дня Зе?
Ще щось там про стан здоров'я.Може хворіє