 Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил сам лидер радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком, он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с воза – кобыле легче", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжим добиваться увольнения Супрун и прекращения медреформы, - Мосийчук