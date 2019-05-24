 Гладковский просит суд быстрее рассмотреть его дело

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладковского.

По мнению Гладковского, журналисты "сфабриковали ложные обвинения против него".

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники злоупотребляя намеренно затягивают рассмотрение дела", - говорится в заявлении.

Так, по его словам, ответчики неоднократно заявляют о переносах судебных заседаний "по надуманным поводам, загромождают дело разными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".

"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суду расставить точки над "і", - заявил Гладковский.

По его мнению, создав громкий скандал из "искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели в виду ничего другого, чем пятиминутного пребывания на олимпе в качестве расследователей".

"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений они "прячутся в кусты", - добавил Гладковский.

Напомним, 4 марта текущего года Игорь Гладковский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналистов одного из украинских телеканалов.