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Все про:суд (22157) Гладковский (93)

 Гладковский просит суд быстрее рассмотреть его дело

Игорь Гладковский, который подал иск против журналистов о защите чести и достоинства, обращается в суд с просьбой наконец уже перейти к рассмотрению дела по существу.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гладковского.

По мнению Гладковского, журналисты "сфабриковали ложные обвинения против него".

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники злоупотребляя намеренно затягивают рассмотрение дела", - говорится в заявлении.

Так, по его словам, ответчики неоднократно заявляют о переносах судебных заседаний "по надуманным поводам, загромождают дело разными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".

"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суду расставить точки над "і", - заявил Гладковский.

По его мнению, создав громкий скандал из "искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели в виду ничего другого, чем пятиминутного пребывания на олимпе в качестве расследователей".

"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений они "прячутся в кусты", - добавил Гладковский.

Напомним, 4 марта текущего года Игорь Гладковский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналистов одного из украинских телеканалов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128814
 
   
 Топ комментарии
 
А зачем торопиться? Пожизненное - это недолго
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за брехню ДА за пропаганду по Геббельсу ДА За нарушение Конституции Украины в первый день ДА
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"Суд" не может рассмотреть дело, потому, что еще Парламентские выборы предстоят!
А блаЗЕневскому стаду же надо еще впаривать "мародеров" и "свинарчукив", что бы они себя лохами не считали.
Гладковський просить суд швидше розглянути його справу - Цензор.НЕТ 7165
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Ігор Гладковський звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності і ділової репутації

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Відновлюю цнотливість,честь та гідність депутатам та чиновникам автогеном через задній прохід
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Вы немного перепутали. Он сбежал в Ростов еще 20 мая
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