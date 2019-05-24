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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (297) налоговая милиция (1661) Харьковщина (1314) ГФС (3280)

 Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры области ликвидировали сеть незаконных АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове осуществлялась реализация незаконно изготовленного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.

Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС 02

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,5 тонны бензина, 6,3 тонны дизельного топлива и 10,9 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 631 тыс. гривен.

Смотрите: Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине. ФОТО

Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС 03

Продолжается следствие.

Смотрите также: Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине сеть нелегальных АЗС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128812
 
 
 Топ комментарии
 
А почему не преобразовать нелегальный бизнес в легальный?
Почему обязательно "ЛИКВИДИРОВАЛИ"?!
Когда податкивню реформировать будем, и законы податковые сделаем для народа, а не антинародные?
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налогову буду поважати коли вони перестануть кошмарить малий бізнес простих підприємців,а повернуть вкрадені гроші які покрали наші "олігархи" які збагатились за рахунок Народу України
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На всякий случай по стране попёрло служение закону и даже соблюдение обязанностей почти целый день. Мол мы тут фронт держим, службу несём---готовы и дали, царь ты наш новый! Там в Одессе 40 бочек арестантов нашли, конверт-центр на лярд словили, вагоны считают и по ходу в 3-литровые банки в погреба дальних родичей закапывают. Одно плохо было у нас всегда по Украине---как только каждый из нас попадает на харчи---сразу забывает скромное прошлое. Даже при гетманах так было. Тут дрова на веки!
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ФИГАСЕ! Это - победа!!! Сеть АЗС - это не сперматозоид, чтобы увидеть - микроскоп не нужен! Раньше - "заносили" и "налоговики" - не видели???
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Не видят и до сих пор не хрена они. Это просто бородатый бензинщик и это его тема.
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Начиная с инаугурации они должны были начать платить налоги и жить с эпохой богатства!
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Не смешите. Та кто крышевал---тот и нашёл. Ну пока на время.
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незаконные, потому что не под медведчуком?!!! всю эту фискальную свору нужно пропустить через полиграф и 90% посадить!!!!
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А почему не преобразовать нелегальный бизнес в легальный?
Почему обязательно "ЛИКВИДИРОВАЛИ"?!
Когда податкивню реформировать будем, и законы податковые сделаем для народа, а не антинародные?
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Ха! А бабки покосить на стадии регистрации предприятия? На халяву захотели бизнес открыть, в обход чиновников , бюрократов-рэкетеров?
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Таки да.
Интересно, когда уже.
Методы защиты от бандюг созреют в систему.
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А когда убийства и насилие оправдаем? Почему сразу "запрещать"? Вы с дуба упали? Люди в наглую под пиратским флагом торгуют бензином, а государство должно им дорожку красную постелить? Больное общество какое-то... Все хотят борьбы с коррупцией, но когда касается их, то кричат о произволе власти.
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1. Уже оправдали. Мусоров-убийц с Майдана всех не посадили, лишь нескольких козлов отпущения.
2. Люди торгуют бензином, люди вложили деньги в инфраструктуру, люди платят работникам зарплату. И шо, никаких документов у них не было? И не платили вообще никаких налогов?Не верю.
Может, документы были "не такие"? А это скорее всего.
Податкивня привыкла рвать бабло на каждом движении. Ради чего? Чтоб кормить паразитов.
Кормятся уже почти три десятка лет, убивая экономику Украины.
Ты мне про "налоги, которые надо платить". Типа проблемы в стране только из-за того что "налоги не платят".
Ты хоть можешь представить себе на секундочку сколько денег украла вся украйиньська дэржслужбовная сволота с 1991-го года?
Какими налогами можно накормить их прожорливые пасти?
Сколько каждый день и сегодня(!) воруется денег на строительстве и ремонте дорог?
3. Бороться с коррупцией это как раз не давать денег коррупционерам.
Как одна из крайних мер, а она уже необходима.
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налогову буду поважати коли вони перестануть кошмарить малий бізнес простих підприємців,а повернуть вкрадені гроші які покрали наші "олігархи" які збагатились за рахунок Народу України
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На всякий случай по стране попёрло служение закону и даже соблюдение обязанностей почти целый день. Мол мы тут фронт держим, службу несём---готовы и дали, царь ты наш новый! Там в Одессе 40 бочек арестантов нашли, конверт-центр на лярд словили, вагоны считают и по ходу в 3-литровые банки в погреба дальних родичей закапывают. Одно плохо было у нас всегда по Украине---как только каждый из нас попадает на харчи---сразу забывает скромное прошлое. Даже при гетманах так было. Тут дрова на веки!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС. ФОТО
 
 
 
 
 
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