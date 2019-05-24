 Налоговики ликвидировали на Харьковщине сеть нелегальных АЗС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове осуществлялась реализация незаконно изготовленного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,5 тонны бензина, 6,3 тонны дизельного топлива и 10,9 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 631 тыс. гривен.
Продолжается следствие.
Почему обязательно "ЛИКВИДИРОВАЛИ"?!
Когда податкивню реформировать будем, и законы податковые сделаем для народа, а не антинародные?
Интересно, когда уже.
Методы защиты от бандюг созреют в систему.
2. Люди торгуют бензином, люди вложили деньги в инфраструктуру, люди платят работникам зарплату. И шо, никаких документов у них не было? И не платили вообще никаких налогов?Не верю.
Может, документы были "не такие"? А это скорее всего.
Податкивня привыкла рвать бабло на каждом движении. Ради чего? Чтоб кормить паразитов.
Кормятся уже почти три десятка лет, убивая экономику Украины.
Ты мне про "налоги, которые надо платить". Типа проблемы в стране только из-за того что "налоги не платят".
Ты хоть можешь представить себе на секундочку сколько денег украла вся украйиньська дэржслужбовная сволота с 1991-го года?
Какими налогами можно накормить их прожорливые пасти?
Сколько каждый день и сегодня(!) воруется денег на строительстве и ремонте дорог?
3. Бороться с коррупцией это как раз не давать денег коррупционерам.
Как одна из крайних мер, а она уже необходима.