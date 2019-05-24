 Синод ПЦУ запретил духовенству баллотироваться в Верховную Раду

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу. В то же время им разрешено в исключительных случаях с благословения церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления с соблюдением соответственно определенных условий", - говорится в решении Синода ПЦУ.

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