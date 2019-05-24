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 С начала суток ранен один украинский воин. Враг 10 раз нарушил перемирие, применив минометы под населенным пунктом Шумы, - штаб ООС

С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов;

вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:

вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

у населенного пункта Майорское - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Источник: https://censor.net.ua/n3128800
 
 
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Новый президент Владимир Зеленский уволил главу Генштаба Украины Виктора Муженко, когда тот находился с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО. Внимание на скандальное увольнение Муженко обратил в Facebook известный украинский политолог и блогер Тарас Чорновил, передает "Диалог.UA". Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генштаба Украины через день после своей инаугурации - 21 мая. На этот момент главнокомандующий украинской армией находился с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО на переговорах с высокопоставленными зарубежными коллегами. Об отставке узнал из СМИ. "Реванш идет уже не по дням, а по часам... Незаконное увольнение начальника Генштаба произошло не просто в быстрые сроки - в Кремле же очень попросили. А еще и в очень показательный момент, когда действующий на тот момент главнокомандующий находился на важном для нас заседании в НАТО. Прибыл как полномочный представитель и вдруг без предупреждения узнал от организаторов встречи, а не от нашего Гидранта Конституции, что он уже ни одной страны не представляет", - отметил Чорновил. Он считает такой поступок Зеленского "диверсией против безопасности" Украины. Возмутился из-за истории с Муженко и известный волонтер Роман Доник. Он напомнил, что Муженко возглавлял Генштаб с 2014 года и фактически "вытащил войну на своих плечах". И то, как Зеленский с ним обошелся, просто возмутительно. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что уволенный Муженко предостерег Зеленского от большой ошибки: "Не подставляйте наших людей под огонь противника".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179508_1558708378
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Якнайшвидшого одужання та здоров'я пораненому захиснику України..
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Выздоравливай, родненький и скорее возвращайся в строй ипашить рассийских террорюг. Смерть рассиянам!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранен один украинский воин. Враг 10 раз нарушил перемирие, применив минометы под населенным пунктом Шумы, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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