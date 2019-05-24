 С начала суток ранен один украинский воин. Враг 10 аз нарушил перемирие, применив минометы под населенным пунктом Шумы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил:
трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - со станковых противотанковых гранатометов;
вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Пески - с автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:
вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
у населенного пункта Майорское - из ручных противотанковых гранатометов;
в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один украинский защитник получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.