 Против предприятия ведется спланированная информационная компания, - адвокаты торгового центра "Барабашово"

Администрация торгового центра "Барабашово" 24 мая заявила о беспрецедентном количестве фейковых вбросов в средствах массовой информации и социальных сетях о работе торгового центра. Почти 20 фейковых информационных подач только за 4 месяца 2019 года – такие цифры озвучили участники пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре "Время".

В мероприятии также приняли участие независимые эксперты-адвокаты Иван Либерман и Дмитрий Ткаченко.

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Участники пресс-конференции заявили, что все случаи неправдивых и манипулятивных публикаций фиксируются и обобщаются. На сегодняшний день, наиболее активными фейкмейкерами по отношению к "Барабашово" являются представители так называемых "инициативных групп" - малочисленных объединений арендаторов и бывших арендаторов торгового центра, проводящих дискредитирующую и дестабилизационную работу на "Барабашово". Харьковчане получат объективную информацию об авторах фейков и их методах. "Лучший способ борьбы с лжецами, - считают в пресс-службе торгового центра, - это сделать их известными. Таким провокаторам никто не подаст руки".

Как отметил Дмитрий Ткаченко, одним из этапов рейдерской атаки является информационная атака.

"Информационная атака направляется как на само предприятие, так и на юридическое лицо, на руководство, на сотрудников и на собственников компании. Таким образом задачей злоумышленников является информационная дискредитация", - отметил Ткаченко.

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"Мы видим определенные сюжетные линии, которые развивают наши оппоненты. И это дает нам право говорить об определенной срежиссированности данного направления", - заявляет руководитель пресс-службы ТЦ Сергей Зайцев.

Команда адвоката Ивана Либермана уже присоединилась к работе по выявлению авторов и заказчиков фейков, которые распространяются в социальных сетях и месседжерах. Юрист считает, что есть все правовые основания для привлечения клеветников к ответу. Также будет проведена работа по блокированию страниц в соцсетях, поддерживающих распространение неправдивой информации.

"Есть все основания для открытия целого ряда уголовных производств относительно огромной группы людей, которые взбудоражили населения города Харькова, которые препятствуют свободной и нормальной жизни города, в частности, Киевского района. Создаются неблагоприятные условия для того, чтобы функционировали определенные юридические лица и чтобы был нормальный образ жизни", - заявил на пресс-конференции Иван Либерман.

Как стало известно, в последнее время резко участились случаи распространения манипулятивных информационных сообщений о деятельности ТЦ "Барабашово". По информации пресс-службы торгового центра, частота фейковых вбросов возросла в 3-4 раза. Изменился и характер неправдивой информации. Если ранее это были одиночные публикации, как правило, экономического и хозяйственного характера, то в последнее время недобросовестные оппоненты используют серии публикаций с социальной и политической риторикой. Все это позволяет говорить, считают в пресс-службе, о спланированных информационных атаках, цель которых уже вышла далеко за пределы попыток бизнес-дискредитации.

Активизация откровенно фейковых и клеветнических вбросов, уверены участники пресс-конференции, четко совпадает с приближением выборной гонки в Верховную Раду Украины. Используя позицию предпринимателей и руководства торгового центра "Барабашово" без политики", "инициативщики" намеренно взяли курс на политизацию противостояния, пытаясь манипулировать настроениями предпринимателей. тЭти попытки неоднократно были осуждены крупнейшими профсоюзными предпринимателями "Барабашово".