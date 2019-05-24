 Против предприятия ведется спланированная информационная кампания, - адвокаты торгового центра "Барабашово"

Администрация торгового центра "Барабашово" 24 мая заявила о беспрецедентном количестве фейковых вбросов в средствах массовой информации и социальных сетях о работе торгового центра. Почти 20 фейковых информационных подач только за 4 месяца 2019 года – такие цифры озвучили участники пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре "Время".
В мероприятии также приняли участие независимые эксперты-адвокаты Иван Либерман и Дмитрий Ткаченко.
Участники пресс-конференции заявили, что все случаи неправдивых и манипулятивных публикаций фиксируются и обобщаются. На сегодняшний день, наиболее активными фейкмейкерами по отношению к "Барабашово" являются представители так называемых "инициативных групп" - малочисленных объединений арендаторов и бывших арендаторов торгового центра, проводящих дискредитирующую и дестабилизационную работу на "Барабашово". Харьковчане получат объективную информацию об авторах фейков и их методах. "Лучший способ борьбы с лжецами, - считают в пресс-службе торгового центра, - это сделать их известными. Таким провокаторам никто не подаст руки".
Как отметил Дмитрий Ткаченко, одним из этапов рейдерской атаки является информационная атака.
"Информационная атака направляется как на само предприятие, так и на юридическое лицо, на руководство, на сотрудников и на собственников компании. Таким образом задачей злоумышленников является информационная дискредитация", - отметил Ткаченко.
"Мы видим определенные сюжетные линии, которые развивают наши оппоненты. И это дает нам право говорить об определенной срежиссированности данного направления", - заявляет руководитель пресс-службы ТЦ Сергей Зайцев.
Команда адвоката Ивана Либермана уже присоединилась к работе по выявлению авторов и заказчиков фейков, которые распространяются в социальных сетях и месседжерах. Юрист считает, что есть все правовые основания для привлечения клеветников к ответу. Также будет проведена работа по блокированию страниц в соцсетях, поддерживающих распространение неправдивой информации.
"Есть все основания для открытия целого ряда уголовных производств относительно огромной группы людей, которые взбудоражили населения города Харькова, которые препятствуют свободной и нормальной жизни города, в частности, Киевского района. Создаются неблагоприятные условия для того, чтобы функционировали определенные юридические лица и чтобы был нормальный образ жизни", - заявил на пресс-конференции Иван Либерман.
Как стало известно, в последнее время резко участились случаи распространения манипулятивных информационных сообщений о деятельности ТЦ "Барабашово". По информации пресс-службы торгового центра, частота фейковых вбросов возросла в 3-4 раза. Изменился и характер неправдивой информации. Если ранее это были одиночные публикации, как правило, экономического и хозяйственного характера, то в последнее время недобросовестные оппоненты используют серии публикаций с социальной и политической риторикой. Все это позволяет говорить, считают в пресс-службе, о спланированных информационных атаках, цель которых уже вышла далеко за пределы попыток бизнес-дискредитации.
Активизация откровенно фейковых и клеветнических вбросов, уверены участники пресс-конференции, четко совпадает с приближением выборной гонки в Верховную Раду Украины. Используя позицию предпринимателей и руководства торгового центра "Барабашово" без политики", "инициативщики" намеренно взяли курс на политизацию противостояния, пытаясь манипулировать настроениями предпринимателей. Эти попытки неоднократно были осуждены предпринимателями.
Типовий лохокторат зе. Велика користь Україні...
А суть конфликта и правда таковы:
20 лет подряд предприниматели там изначально выкупали и строили за свои деньги магазины. Получав от фельдмана лишь пролонгируемые бумажки об аренде земли под их магазинами. Фельдман за эти годы наплодил фирм прокладок через которые собирал аренднуюю плату сотнями миллионов грн. Повторюсь - сотнями миллионов. И выводил бабки в оффшоры и на счета своего концерна авэк.
Треть земли под барабашово замозахвачена фельдманом, треть с истекшим сроком от города,,треть в законной пользовании фельмана.
Предприниматели объединились в инициативные группы и требуют перейти в законное русло в громаду города и заключать довора с городом. И платить в бюджет.
Фельдман решил что терятьдойную корову и начал с поджигания машин, избиения акьивистов и запугивания остальных. Попутно ввкидывая собственриков магазинов из их же помещений.
А суть вопроса что лучше напрямую в бюджет города кернесу платить 2-3тыс в месяц за аренду своего же магазина, чем сейчас фельдману 12 тыс.притом на бесправных условиях.
главный сепаратист, бандит и коррупционер харькова.
Гепа в действии!
знакомый почерк.
Наш неугомонный инвалид-колясочник опять решил пакостить.
Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес Работу всей исполнительной власти Харькова можно охарактеризовать одним словосочетанием - тотальная коррупция!
Для обеспечения жизнедеятельности города в Харькове работает около сотни коммунальных предприятий. Эти предприятия "обилечивают" харьковчан от рождения и до смерти.
При этом ни одно из этих предприятий не является прибыльным, а значит, и не платит никаких налогов в городскую казну. Более того, многие коммунальные предприятия-монополисты ежегодно дотируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен. В итоге городской бюджет ежегодно теряет 3-5 миллиардов гривен (годовой бюджет ~18 млрд грн).
А команда адвоката Ивана Либермана пусть лучше обнародует все документы, на основании которых сдирают аренду с предпринимателей.
Люди устали трудится под финансовым гнетом фирм-прокладок,собирающих черную аренду с предпринимателей от 500 до 900 грн за квадратный метр( этих фирм 154 ТОВ с уставным капиталом от 100 до 500грн и оформлены эти фирмы на 4 человек!!!!).Когда поднялось протестное движение, все продажные СМИ которые "администрациям" удалось купить, начали поливать активистов грязью( некоторые делают это по сей день) паралельно создаются невыносимые условия труда, постоянный пресинг, отключение объектов от электросети, угрозы, разворовывания магазинов, подпалы автомобилей и физическое устранение активистов членов инициативных групп. Полиция бездействует, уголовные дела по заявлениям активистов возбуждаются нехотя, после титанической работы по внесению заявлений в ЕРДР. Кто хочет узнать достоверную информацию по происходящему на Барабашова- заходите на официальные ресурсы ГО СИЛА В ЄДНОСТІ, это объединение инициативных групп. Каналы есть в Ютуб, телеграмм, Инстаграм, Фейсбук
telegram канал - @goSilavEdnosti
[YouTube канал](https://www.youtube.com/channel/UCpwC7Tsee1vCZokURH6jB9g)
1. [ГО "Сила - в єдності"](https://www.facebook.com/groups/1928088184165171)
2. [Предпринимателей ТЦ Барабашово.](https://www.facebook.com/groups/193230607933403)
3. [Instagram](https://www.instagram.com/invites/contact/?utm_medium=user_system_sheet&utm_campaign=default.ig_ci_landing_site_0621.control&utm_source=ig_contact_invite&utm_content=4v04pnh)