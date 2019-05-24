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 Против предприятия ведется спланированная информационная кампания, - адвокаты торгового центра "Барабашово"

Администрация "Барабашово" пригрозила провокаторам ответственностью за распространение фейков.

Администрация торгового центра "Барабашово" 24 мая заявила о беспрецедентном количестве фейковых вбросов в средствах массовой информации и социальных сетях о работе торгового центра. Почти 20 фейковых информационных подач только за 4 месяца 2019 года – такие цифры озвучили участники пресс-конференции, состоявшейся в медиацентре "Время".

В мероприятии также приняли участие независимые эксперты-адвокаты Иван Либерман и Дмитрий Ткаченко.

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Участники пресс-конференции заявили, что все случаи неправдивых и манипулятивных публикаций фиксируются и обобщаются. На сегодняшний день, наиболее активными фейкмейкерами по отношению к "Барабашово" являются представители так называемых "инициативных групп" - малочисленных объединений арендаторов и бывших арендаторов торгового центра, проводящих дискредитирующую и дестабилизационную работу на "Барабашово". Харьковчане получат объективную информацию об авторах фейков и их методах. "Лучший способ борьбы с лжецами, - считают в пресс-службе торгового центра, - это сделать их известными. Таким провокаторам никто не подаст руки".

Как отметил Дмитрий Ткаченко, одним из этапов рейдерской атаки является информационная атака.

"Информационная атака направляется как на само предприятие, так и на юридическое лицо, на руководство, на сотрудников и на собственников компании. Таким образом задачей злоумышленников является информационная дискредитация", - отметил Ткаченко.

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"Мы видим определенные сюжетные линии, которые развивают наши оппоненты. И это дает нам право говорить об определенной срежиссированности данного направления", - заявляет руководитель пресс-службы ТЦ Сергей Зайцев.

Команда адвоката Ивана Либермана уже присоединилась к работе по выявлению авторов и заказчиков фейков, которые распространяются в социальных сетях и месседжерах. Юрист считает, что есть все правовые основания для привлечения клеветников к ответу. Также будет проведена работа по блокированию страниц в соцсетях, поддерживающих распространение неправдивой информации.

"Есть все основания для открытия целого ряда уголовных производств относительно огромной группы людей, которые взбудоражили населения города Харькова, которые препятствуют свободной и нормальной жизни города, в частности, Киевского района. Создаются неблагоприятные условия для того, чтобы функционировали определенные юридические лица и чтобы был нормальный образ жизни", - заявил на пресс-конференции Иван Либерман.

Как стало известно, в последнее время резко участились случаи распространения манипулятивных информационных сообщений о деятельности ТЦ "Барабашово". По информации пресс-службы торгового центра, частота фейковых вбросов возросла в 3-4 раза. Изменился и характер неправдивой информации. Если ранее это были одиночные публикации, как правило, экономического и хозяйственного характера, то в последнее время недобросовестные оппоненты используют серии публикаций с социальной и политической риторикой. Все это позволяет говорить, считают в пресс-службе, о спланированных информационных атаках, цель которых уже вышла далеко за пределы попыток бизнес-дискредитации.

Активизация откровенно фейковых и клеветнических вбросов, уверены участники пресс-конференции, четко совпадает с приближением выборной гонки в Верховную Раду Украины. Используя позицию предпринимателей и руководства торгового центра "Барабашово" без политики", "инициативщики" намеренно взяли курс на политизацию противостояния, пытаясь манипулировать настроениями предпринимателей. Эти попытки неоднократно были осуждены предпринимателями.

Источник: https://censor.net.ua/n3128796
 
 
 Топ комментарии
 
Проплаченная статейка.
А суть конфликта и правда таковы:
20 лет подряд предприниматели там изначально выкупали и строили за свои деньги магазины. Получав от фельдмана лишь пролонгируемые бумажки об аренде земли под их магазинами. Фельдман за эти годы наплодил фирм прокладок через которые собирал аренднуюю плату сотнями миллионов грн. Повторюсь - сотнями миллионов. И выводил бабки в оффшоры и на счета своего концерна авэк.
Треть земли под барабашово замозахвачена фельдманом, треть с истекшим сроком от города,,треть в законной пользовании фельмана.
Предприниматели объединились в инициативные группы и требуют перейти в законное русло в громаду города и заключать довора с городом. И платить в бюджет.
Фельдман решил что терятьдойную корову и начал с поджигания машин, избиения акьивистов и запугивания остальных. Попутно ввкидывая собственриков магазинов из их же помещений.
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Барабашово это свалка, пережиток 90-х, я и сам там покупал вещи в свое время, когда не было нормальных магазинов и гипермаркетов.
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Все что принадлежит городу, подконтрольно Кернесу.
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в суд подавайте, как никак в Европу стремимся
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Нацкорпус Фельдману сделал сегодня замечание за калицтво члена Нацкорпуса,торговца с Барабашово.Фельдману будет очень плохо..
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Барабашово это свалка, пережиток 90-х, я и сам там покупал вещи в свое время, когда не было нормальных магазинов и гипермаркетов.
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Рынки обдирают бедных торговцев до липки Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово" - Цензор.НЕТ 8200
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Та этот гадюшник уже давно спалить надо
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Нельзя так.Куча фабрик в Харькове,Днепре ,возможно и других городов работают на барабашку.Село и малые города покупают тутошний товар.Пока тока через них цеховикам можно реализовать свой товар.Малый бизнес,а не Ахметка кормит украинцев.Поэтому любой киоск на улице ,бабушка на остановке со своим товаром- благо для Украины и украинцев.Сети и супермаркеты- самое большое зло.Они лишают работы Фермеров и цеховиков и простых сельских молодых ребят,что-то вырастивших.Бахматюки и Косюки нас грабят.
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у США у деяких містах взагалі заборонено будувати гіпермаркети - бо вони вбивають мале підприємництво!
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є логіка в твоїх словах, але торгівля має бути впорядкована, бабулі на зупинках/переходах всетаки не дуже гарно, їм мають бути місця на ринках, міні ринках.
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Есть в Харькове Благ База.И Другие рынки.Лучшие места - у перекупщиков.Продать свой товар -нереально.Я сам живу в ЧС.За домом расцвела куча пионов.Бомжи обносят и продают на стихийных рынка.Жена всё срезала,что расцвело и вынесла вчера у метро после 18-00 расхватали мгновенно.Сегодня у украинской детворы -последний звонок.Помимо этого лучок,салатик ,укропчик,лишний и начинающий перерастать.Худо -бедно 300гр вторговала. Хороший приварок к пенсии 1497гр.А так бы просто выбросили. В начале июня будет ранняя шелковица.Детвора её обожает больше клубники.Тоже приварок.А самое главное в жисни пенсионера -движение.Пережили Сралина,Пораженко ,и ёще многим паршивым президентам дули скрутим!
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>>бабушка на остановке со своим товаром- благо для Украины и украинцев<<
Типовий лохокторат зе. Велика користь Україні...
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Барабашово переживает трудные времена. Т к потенциальные потребители контрафакта ( хотя в редких случаях и неплохого качества) и остального барахла - есть РФ ( Белгород там тарился ветошью) и территория лднр. Рынки закрылись.
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Курские машины на барабашке видел на прошлой неделе.
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Проплаченная статейка.
А суть конфликта и правда таковы:
20 лет подряд предприниматели там изначально выкупали и строили за свои деньги магазины. Получав от фельдмана лишь пролонгируемые бумажки об аренде земли под их магазинами. Фельдман за эти годы наплодил фирм прокладок через которые собирал аренднуюю плату сотнями миллионов грн. Повторюсь - сотнями миллионов. И выводил бабки в оффшоры и на счета своего концерна авэк.
Треть земли под барабашово замозахвачена фельдманом, треть с истекшим сроком от города,,треть в законной пользовании фельмана.
Предприниматели объединились в инициативные группы и требуют перейти в законное русло в громаду города и заключать довора с городом. И платить в бюджет.
Фельдман решил что терятьдойную корову и начал с поджигания машин, избиения акьивистов и запугивания остальных. Попутно ввкидывая собственриков магазинов из их же помещений.
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Все что принадлежит городу, подконтрольно Кернесу.
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Гепа не вечный, через год его не будет.
А суть вопроса что лучше напрямую в бюджет города кернесу платить 2-3тыс в месяц за аренду своего же магазина, чем сейчас фельдману 12 тыс.притом на бесправных условиях.
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и при перезаключении договора по 100$ и более за каждый квадратный метр.
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о запугиваниях и безпределе в этом гепа в харькове известен и по клочковской и по геповозах возивших в 2014 гопоту с мордора, ..и как автор конкурентов титушкакми зеленкой кропить.........
главный сепаратист, бандит и коррупционер харькова.
Гепа в действии!
знакомый почерк.
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Вьетнамцев пусть подпрягают на разборки.. Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово" - Цензор.НЕТ 5311
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Просто знову вибори і потрібні вже не лимони, а лярди, інфляція, а де їх взяти, якщо не на базарі, адже більше нічого не працює.
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Наш неугомонный инвалид-колясочник опять решил пакостить.

Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес Работу всей исполнительной власти Харькова можно охарактеризовать одним словосочетанием - тотальная коррупция!
Для обеспечения жизнедеятельности города в Харькове работает около сотни коммунальных предприятий. Эти предприятия "обилечивают" харьковчан от рождения и до смерти.
При этом ни одно из этих предприятий не является прибыльным, а значит, и не платит никаких налогов в городскую казну. Более того, многие коммунальные предприятия-монополисты ежегодно дотируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен. В итоге городской бюджет ежегодно теряет 3-5 миллиардов гривен (годовой бюджет ~18 млрд грн).
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БАРАБАШОВО гор. власти хотят забрать под застройку, как наш боксёр радиорынок на Харьковском массиве .
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БАРАБАШОВО -- дно. Даже немцы в 1942-43 года туда не совались.
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А зря. Глядишь, война бы быстрее закончилась.
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Сравнять Барабашово вместе с Фельдманом и его помощниками-взяточниками, вместе с деньгами, которые они напдзли и навымогали.
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Все кто хотят знать правду, а не читать заказные статьи сюда --->[Предпринимателей ТЦ Барабашово.](h. ps://www.facebook.com/groups/193230607933403)

А команда адвоката Ивана Либермана пусть лучше обнародует все документы, на основании которых сдирают аренду с предпринимателей.
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Очередная бочка говна вылитая так называемой администрацией Барабашова на предпринимателей-членов инициативных групп по защите конституционных прав предпринимателей, ведущих всою законную предпринимательскую деятельность на стихийной торговой площадке возле ст.м.Барабашова.
Люди устали трудится под финансовым гнетом фирм-прокладок,собирающих черную аренду с предпринимателей от 500 до 900 грн за квадратный метр( этих фирм 154 ТОВ с уставным капиталом от 100 до 500грн и оформлены эти фирмы на 4 человек!!!!).Когда поднялось протестное движение, все продажные СМИ которые "администрациям" удалось купить, начали поливать активистов грязью( некоторые делают это по сей день) паралельно создаются невыносимые условия труда, постоянный пресинг, отключение объектов от электросети, угрозы, разворовывания магазинов, подпалы автомобилей и физическое устранение активистов членов инициативных групп. Полиция бездействует, уголовные дела по заявлениям активистов возбуждаются нехотя, после титанической работы по внесению заявлений в ЕРДР. Кто хочет узнать достоверную информацию по происходящему на Барабашова- заходите на официальные ресурсы ГО СИЛА В ЄДНОСТІ, это объединение инициативных групп. Каналы есть в Ютуб, телеграмм, Инстаграм, Фейсбук
telegram канал - @goSilavEdnosti
[YouTube канал](https://www.youtube.com/channel/UCpwC7Tsee1vCZokURH6jB9g)

Facebook
1. [ГО "Сила - в єдності"](https://www.facebook.com/groups/1928088184165171)
2. [Предпринимателей ТЦ Барабашово.](https://www.facebook.com/groups/193230607933403)

3. [Instagram](https://www.instagram.com/invites/contact/?utm_medium=user_system_sheet&utm_campaign=default.ig_ci_landing_site_0621.control&utm_source=ig_contact_invite&utm_content=4v04pnh)
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Я довольно часто читаю материалы Цензора, и считал редакцию честной и профессиональной , поэтому был сильно удивлен, прочитав перепечатку этой насквозь лжывой статейки .Неплохо бы корреспондентам Цензора самим разобраться в сути конфликта на так называемом рынке Барабашево , а не перепечатывать чужое вранье . Я думаю материал получился бы довольно резонансным , открыли бы глаза на деятельность некоего депутата Фельдмана .
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Опа-опа, Гепа у Фельдмана таки решил окончательно отжать рынок?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПротив предприятия ведется спланированная информационная кампания, - адвокаты торгового центра "Барабашово"
 
 
 
 
 
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