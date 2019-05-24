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 Третейский суд в Гааге начнет рассматривать иск Украины против России о нарушении прав в Керченском проливе 10 июня

На первом этапе рассмотрения жалобы будет установлено, имеет ли Постоянный Третейский суд в Гааге право рассматривать это дело. Если суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

Постоянный Третейский суд в Гааге (Нидерланды) с 10 по 14 июня проведет первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении Москвой международного морского права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Соответствующий анонс распространила пресс-служба суда в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе слушаний будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Россией в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и в Керченском проливе.

Это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли Постоянный Третейский суд юрисдикцию рассматривать это дело. Если Суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

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В соответствии с графиком, установленным ПТС, слушания будут проводиться в два тура. В понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов. В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд устных аргументов.

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Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Российскую Федерацию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Источник: https://censor.net.ua/n3128791
 
 
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Зеленский заработал ПЕРВЫЙ уголовный срок.
Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей повлекшее тяжкие последствия и человеческие жертвы. Чистый криминал. Никакой политики.
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