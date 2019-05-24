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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1387) Зеленский (1461) пленные (428) Трехсторонняя контактная группа (91)

 Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске

Представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске проинформировали президента Владимира Зеленского о деталях переговоров и передали списки заложников и пропавших без вести.

На встрече также присутствовало руководство СБУ и Объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая ранее выполняла функции представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике", - написала Геращенко.

"Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, которых мы искренне боролись все эти годы - это будет важно", - добавила нардеп.

Также на Цензор.НЕТ: Предлагая менять "всех на всех" Россия "не нашла" 80 пленных украинцев, - Марчук

За несколько часов до встречи Ирина Геращенко заявляла на форуме общественной организации "Солидарна справа громад", что уже несколько раз предлагала команде Зеленского поделиться опытом по освобождению пленных, но еще не получила ответного сигнала.

Источник: https://censor.net.ua/n3128784
 
 
 Топ комментарии
 
Спочатку прочитав ТГК.
І в контексті Зеленського це було якось органічніше... Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске - Цензор.НЕТ 2246
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Если бы был опыт в этой дамы, то до сих пор не было бы заложников в лнр/днр, а так прошло уже 5 лет...
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??? Пуйло би відпустив військовополонених заради неї?

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так у нее ж опыт
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как бы сказал зеля, "старушка оля". Что ты с неё возьмёшь?
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У неё такой опыт, что я бы вам точно не посоветовал приобретать аналогичный Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 2854
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.......ну так пойди и поделись опытом, Оля, или подскажи нам того, кто сделал бы лучше......или ты только здесь хаить?......
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Опыт простой
Когда идет война
Президент и народ снимает последние трусы и покупает новейшее оружие
Мяч еще пока на стороне народа
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......Leo Tess, ты конечно извини, но вопрошал я Олю по сути её поста выше......и хотелось бы услышать от неё конкретики........а ля ля ля -не катит......
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А це вже серйозно.
Схоже, таки наближається якась жесть.
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Обычная оцинковка. Парубий некоторое время будет исполнять функции президента.
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Неплохая мысль. Главное, чтобы его могли понять без присутствия логопеда в зале Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 8899
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та ничего, благодаря прямому все кому надо уже освоили язык жестов.
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Спочатку прочитав ТГК.
І в контексті Зеленського це було якось органічніше...
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Тільки Тимошенко в Мінськ не призначайте.
Бо вже завтра можемо прокинутися жителями РФ.
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І цей мьіролюбно-безальтернативний? Шило на мило.
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Ну і як,було весело?Насміялась Іринка?))
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А ти, коли твої земляки в донецьку ;парад; проводили насміявся?
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В мене таке відчуття,що на тому "параді" ти був,і не серед полонених Українців,в разом з Голубаном.
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А я впевнений що твій близький родич там був з автоматом. Я правий?
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Ще пак,таких родичів мати,так ліпше бути сиротою.
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Крот, а що з твоєю квартирою в Горлівці? Продав, чи порожня стоїть?
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Стоїть без вікон,сусіди кажуть що двері ще є))Купиш?
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Денисова написала на ФБ, что сегодня передали 60 человек.
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Досижувати термін,будуть в Україні.А потім отримають Українські паспорти.
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если зеленскому хоть однго украинца с кацапии вытянуть удастся,
не за счет интересов Украины, - первый поаплодирую..
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если оплатит дорогу и з\п за пару лет, то сможет вытянуть бригаду вахтовиков из Сургута.
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я не о зарабитчанах вроде - тем господь простит предательство...

а може и нет.
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НЕ НАДО БЫТЬ НАИВНЫМИ Не для того пацаки пленных держат подставляясь под санкции что бы просто на своих утырков обменять Зная ' сердобольность' Украинцев обменяют на какие то политические уступки ......... И ВСЕ БУДУТ РАДОСТНО ПРЫГАТЬ и в жопу пленных целовать большая часть которых просто сложила оружие и не оказывала сопротивление
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да Украина в военном плане слабее кацапни - но ето означает тока одно - сопротивлятся еще сильнее...
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кацап с винтовкой в Украине должен быть дохлым.
есть ножи, вилы та много чего есть...
кацап с винтовкой в Украине должен быть дохлым!
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Какая-то абсолютно непонятная новость....
Кто формирует эту "группу"? Кому она подчиняется?
Какой статус этой "группы" СЕЙЧАС?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске
 
 
 
 
 
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