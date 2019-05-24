 Зеленский встретился с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске

На встрече также присутствовало руководство СБУ и Объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая ранее выполняла функции представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике", - написала Геращенко.

"Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, которых мы искренне боролись все эти годы - это будет важно", - добавила нардеп.

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За несколько часов до встречи Ирина Геращенко заявляла на форуме общественной организации "Солидарна справа громад", что уже несколько раз предлагала команде Зеленского поделиться опытом по освобождению пленных, но еще не получила ответного сигнала.