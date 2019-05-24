 Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение.
"Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям", - сказал Зеленский.
Также Президент выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и пропал. Его тело нашли в Калуше, в реке Млинивка.
Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончарук и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.
В нас хмари не зникають. Тут сонце, а тут град з дощем.
Від паводків ніхто не застрахований, однак місцевим жителям слід задуматись. Погляньте на гуглокартах на місцевіть навколо Воловця. Воловецький район - це напевно найбільш безсліса частина українських карпат. Там на одну смереку - один лісоруб! Ще одні діячі на Прикарпатті "протипаводкові роботи" проводили. Допровадились до того, що захисна дамба тю-тю. - а отже можна попилити нові грошики.
но от зеленого нам тут ничего не надо.
Посетил книжный фестиваль
Поздравил с днем морского пехотинца
Выразил соболезнования погибшим
Толкнул речь о смартфоновом будущем
Владимир Александрович, там вам Михаил Николаевич интересный запрос послал. Неплохо бы ответ получить. Если Игорь Валерьевич и Арсен Борисович строго приказали не пущать - то вы так и скажите, а то как-то несолидно президенту бегать от ответов на прямые вопросы.