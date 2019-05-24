 Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение.

"Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям", - сказал Зеленский.

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Также Президент выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и пропал. Его тело нашли в Калуше, в реке Млинивка.

Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончарук и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

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