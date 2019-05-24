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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1461) наводнение (358) паводок (126) жертвы (851)

 Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский передал слова поддержки семье школьника Сергея Церуша, погибшего в поселке Воловец Закарпатской области. Тело мальчика спасатели обнаружили сегодня. Накануне он вышел посмотреть, как поднялась вода в реке Вича, и его понесло течение.

"Я сам отец и понимаю, какое это горе для семьи. Сочувствую родителям", - сказал Зеленский.

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Также Президент выразил соболезнования в связи с гибелью Бориса Когуча из Ивано-Франковской области. 20 мая 62-летний мужчина поскользнулся, расчищая канализацию к реке, упал в воду и пропал. Его тело нашли в Калуше, в реке Млинивка.

Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончарук и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128783
 
 
 Топ комментарии
 
Співчуття сім'ям загиблих.
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Хоть как-то рейтинг упавший нужно поднимать.А компенсацию за ущерб семьям не предложил ？
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Совет форумчанПравила форума
 
имейте совесть и знайте, где писать свой сарказм, убогий
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и подарил две контромарки на ближайший квартал 95
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Хоть как-то рейтинг упавший нужно поднимать.А компенсацию за ущерб семьям не предложил ？
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Щось я не пам"ятаю таких заяв від Петра?
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а від яника? юща пам'ятаєш? мабуть маленьким був
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Погода цього року взагалі..
В нас хмари не зникають. Тут сонце, а тут град з дощем.
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Эта за бурбака кара Божия на регион пролилась.
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Кто нибудь объясните это идиоту что там нужно объявлять режим ЧС !!!
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Ты про Порошенко, который ни разу за 5 лет не удосужился?
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Нахрена вот это писать? Значит ситуация не требует Если "Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончарук и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.Источник: https://censor.net.ua/n3128783"
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Ситуация требует не соболезнований а введения ЧС - это служебная халатность приведшая к человеческим жертвам !
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Лучше бы ввел запрет на вывоз леса из Украины. Или петицию нужно писать? Или рехверендум проводить?
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Сімям - щире співчуття.
Від паводків ніхто не застрахований, однак місцевим жителям слід задуматись. Погляньте на гуглокартах на місцевіть навколо Воловця. Воловецький район - це напевно найбільш безсліса частина українських карпат. Там на одну смереку - один лісоруб! Ще одні діячі на Прикарпатті "протипаводкові роботи" проводили. Допровадились до того, що захисна дамба тю-тю. - а отже можна попилити нові грошики.
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В нас в Івано-Франківській області вода лиха наробила багато і це ще Дністер не виходив з берегів, дякувати Богу. Калуш плавав, води по коліна і вище була на дорогах.
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Микуличин плавав, а це гори. Вода злітає з горів - дерева вирубані...
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мда, лило конкретно.
но от зеленого нам тут ничего не надо.
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"Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье" - таким образом все люди выражают соболезнование, а как Президент, он должен выделить бабло хотя бы на похорон, иначе не солидно.
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Пока что распорядок дня Зеленского это примерно:

Посетил книжный фестиваль
Поздравил с днем морского пехотинца
Выразил соболезнования погибшим
Толкнул речь о смартфоновом будущем

Владимир Александрович, там вам Михаил Николаевич интересный запрос послал. Неплохо бы ответ получить. Если Игорь Валерьевич и Арсен Борисович строго приказали не пущать - то вы так и скажите, а то как-то несолидно президенту бегать от ответов на прямые вопросы.
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Вот прямо сейчас у меня в ФБ вылезло фото Зеленского и сообщение что он обновил фото своего профиля. Я несказанно рад.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье
 
 
 
 
 
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