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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Медведчук заявил, что сам "не хочет представлять интересы команды Зеленского"

Кум Путина, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что позиция президента Владимира Зеленского по вопросам будущего оккупированных районов Донбасса полностью противоположна его личной позиции.

Об этом Медведчук заявил в интервью российскому изданию "Взгляд", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания. ... Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - сказал Медведчук.

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения", - добавил кум Путина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гордон уходит с телеканала "112 Украина": "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира". ВИДЕО

Ранее сегодня глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. "Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

Также на Цензор.НЕТ: В СБУ заявили, что не работают с Медведчуком по вопросам освобождения заложников и политзаключенных

В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128780
 
 
 Топ комментарии
 
так никто и не просил, все видят его в петле.
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а не пошол бы он в дупу к своему куму в москве и бизнес партнеру из европейской солидарности
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Зато какой тандем был с прошлым президентом - просто вах,вах!
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Коли вже здохне ця потвора??? Або хоть арештуйте і швидко піде питання обмін полонених всіх на всіх.
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У Зе команди є можливість показати що у них є яйця і притягнути Медведчука за відкрите посягання на територіальну цілісність України, за розпалювання міжнаціональної ворожби, за ділення українців на сорти..... Або ж є можливість продемонструвати імпотентність яка нічим не відрізняється від попередників....
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Давайте проведем референдум, Медведчука обменять на заложников?
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хорошая идея.
но зеленые какбэ не понимают о чем идет речь... какие агенты фсб.... мы только на рояле половыми органами можем.

зеленые - это негодяи и предатели.
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Они больше граждане Украины, ну как советские,а сейчас российские и чё тут скрывать ,если будет прорыв многие станут под власовские знамёна,за Украинский народ я ничего не говорю Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського" - Цензор.НЕТ 22
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против Генерала Власова я ничего против не имею - он уничтожал красную чуму.
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Может пэдру в ткг.У него с мертвечуком партнёрские отношения."Семейный бизнесс",как-бы.Так,шо всё пучком будет, ещё лет пять народ "обувать" будут.
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пэдро, какбэ о референдуме за мирные переговоры с Фашистской россией никогда не говорил.

предательство и убожество оказалось сугубо зеленого цвета.
не правда ли? Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського" - Цензор.НЕТ 6213
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Он без референдумов обходился, и не тебе, соевый бот, говорить о чьем-то предательстве, если сейчас на порохатого одно из трех уголовных дел открыто именно за предательство!
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ты кто?
ты для меня как вот этот плевок .... тьфу. Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського" - Цензор.НЕТ 8255
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Что теперь будет? Мертвоточина отказалась сотрудничать. Удавить гада мало.
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только с педро мальдивским у мертвечука были одни интересы!мальдивский мародер с воплем "Слава Украине" в вышиванке потихонько сливал все !!!упоротые велись и ведутся на это!!!
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Петюню представлял, аж гай шумел...ублюдочні порохоботи, що на це скажете?
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Н* *** Мертвечук вообще в Украине в*рал*я ?!
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Не ругайтесь, скажите если завтра Хулио скажет что по обмену пленными договариваюсь только с медведчуком а если нет так нас там нет и гудбай, что делать будете? Медведчук это зло , это понятно но почему не использовать его в наших целях?
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И об этом....В России запретили показывать курс валют ,....у них там с деревянными деньгами, каждый день всё хуже и хуже
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Медведчук(Кум) - это связной Путлера(Х"йло). Геращенко(Соска) - это радистка. Щтирлиц(Лолита) на грани провала.
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То о чем говорят умные люди, такие как Медведчук надо читать между строк. Публично Медведчук и Коломойский дистанцируюся друг от друга. А на деле выполняют ранее принятые договоренности перед выборами. Не прокатит автономия,ну и ладно. Зато референдум об невступлении в НАТО, Право вето регионов на внешнюю политику.итд. итп. Думай-те.
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Глупый ты! Живешь рефлексами дальше своего носа не видишь!
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та давно надо поджопниками в кацапстан выгнать, пусть там скулит дальше!!! там есть соратники типа бимбы, царева, маркова, олийныка и тд вот с ними пусть и общаеться.....
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Що Цензор робить??? У стецьків тепер розрив шаблону станеться. Нанівець руйнується виплеканий ними штамп про "російського Зеленського"! Виявляється все навпаки! Це Порошенко проросійський!!!
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А шо скажет Рабинович по данному вопросу? Квартал может и засадить кодло Медвечука.Неплохой бы номер получится перед выборами
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Опасно, что Медведчук создает свои вооруженные охранные структуры. Плюс к этому бандитские структуры Кернеса и Труханова. Недаром и Королевская так орала, что не нужны блокпосты с Лугандоном, чтобы российские диверсанты расползлись по всей Украине.
Сейчас мы живем в тревожные времена контрреволюции, регионалы ждут реванша, Медведчук рвется в спикеры ВРУ, москва - поворота курса и капитуляции Украины на ее условиях, а в дальнейшем - уничтожения Украины и всех проукраинских сил.
Что им может помешать в час "Ч" начать вооруженные нападения, как это было в Славянске, Донецке, Харькове? На полицию и СБУ надежды мало. И есть ли чем оказать сопротивление добровольцам, ветеранам АТО?
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