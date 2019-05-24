 Медведчук заявил, что сам "не хочет представлять интересы команды Зеленского"

Об этом Медведчук заявил в интервью российскому изданию "Взгляд", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания. ... Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий", - сказал Медведчук.

"Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения", - добавил кум Путина.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Гордон уходит с телеканала "112 Украина": "Я не считаю возможным появляться на канале, где Медведчук несет враждебные идеи "русского мира". ВИДЕО

Ранее сегодня глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией. "Ни я, ни президент не знакомы с Виктором Медведчуком. Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит переговорщиком со своей, это их выбор", - сказал глава АП.

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

Также на Цензор.НЕТ: В СБУ заявили, что не работают с Медведчуком по вопросам освобождения заложников и политзаключенных

В апреле президент Петр Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.