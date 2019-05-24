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Все про:Закарпатье (1568) паводок (126) потоп (284) ГСЧС (2060)

 На Закарпатье подтопленными остаются 288 домохозяйств и 1045 га сельхозугодий, - МВД

В Закарпатской области остаются подтопленными 288 дворов и 1045 гектаров сельхозугодий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В течение 23-24 мая подразделения Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области проводят откачку воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворов и внутреннего стока - общим объемом 18 630 ​​м3.

По состоянию на 15:00 24 мая остаются подтопленными 288 дворов, 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 1094 га сельхозугодий и пастбищ, а также повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту. Также разрушено 930 пог. м берегоукреплений.

Смотрите: Затопленные дома и гектары полей: кадры наводнения на Закарпатье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уровень воды постепенно спадает.

Напоминаем, вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая, прохождения на реках области паводка, значительного повышения уровня грунтовых вод на территории Закарпатской области было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. 

Также читайте: На Прикарпатье подтопленными остаются более 150 домохозяйств, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3128778
 
 
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президент владимир знает и без мвд...он сегодня наконец-то поинтересовался уровнем воды в закарпатской ода
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На Закарпатті ліси ріжуть навіть не квадратами, а вже суцільними пагорбами. Подивіть на гуглокарти. У нас на Івано-Франківщині також темпи зросли, але те що роблять на Закарпатті це взагалі якийсь жах.
Зате потім на т.з. "протипаводкових роботах" грошей місцева влада намиє як вода намулу.
Ось яскравий приклад!
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