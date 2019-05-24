 На Закарпатье подтопленными остаются 288 домохозяйств и 1045 га сельхозугодий, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В течение 23-24 мая подразделения Управления ГСЧС Украины в Закарпатской области проводят откачку воды из подвальных помещений частных жилых домов, дворов и внутреннего стока - общим объемом 18 630 м3.
По состоянию на 15:00 24 мая остаются подтопленными 288 дворов, 37 жилых домов, 109 подвальных помещений жилых домов, 1094 га сельхозугодий и пастбищ, а также повреждены 15 мостовых переходов, разрушено и повреждено по одному мосту. Также разрушено 930 пог. м берегоукреплений.
Уровень воды постепенно спадает.
Напоминаем, вследствие значительного ухудшения погодных условий в виде ливневых дождей 22-23 мая, прохождения на реках области паводка, значительного повышения уровня грунтовых вод на территории Закарпатской области было подтоплено 585 домохозяйств из них 111 жилых домов, 484 подвальных помещений жилых домов, 1700 га сельхозугодий, 170 га пастбищ.
Зате потім на т.з. "протипаводкових роботах" грошей місцева влада намиє як вода намулу.
Ось яскравий приклад!