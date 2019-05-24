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 Политика Украины
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 Я был удивлен: он задавал вопросы с пониманием дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак уверяет, что не был знаком с президентом Владимиром Зеленским до выборов.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я познакомился с сегодняшним президентом после его победы во втором туре, дату не помню. Мне позвонили с незнакомого номера (я не беру трубку от незнакомых номеров), после чего сбросили СМС, что это помощница президента и можно со мной как-то связаться. Я ей перезвонил. Она спросила, мог бы я прибыть, если в Киеве, на встречу с президентом, что он меня хочет пригласить и пообщаться. На следующий день была назначена встреча, я на нее прибыл", - рассказал Хомчак.

"Это было до инаугурации, за несколько дней. Мы встретились и так я познакомился с президентом лично. Знали мы его как человека, который много лет точно умел находить проблемы власти и остро их освещать. Когда мы сели общаться, мне было сказано, что он еще не имеет никаких полномочий, поэтому никаких обещаний, ничего не предлагалось, это было просто общение. Был поставлен вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке и мы общались на украинском языке, причем нормально. То, что я слышал во время избирательной кампании, оказалось совсем не таким. Президент меня изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит - это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который все изучает, заглядывает внутрь тебя. Мы говорили о жизни, президент меня расспрашивал об Иловайске. Он хотел услышать, потому что много есть инсинуаций по этому поводу, много ложной информации. Самое главное, что за те 5 лет, которые прошли, одни и те же люди по-разному выдают информацию, выдумывают чушь. Я ему вкратце рассказал (ведь даже если просто обрисовать всю картину надо не 5 и не 10 минут), затем мы пообщались о том, какую должность я занимаю, кем я был. Я так понимаю, это и было знакомство", - добавил он.

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"Я был очень удивлен тому, что он задавал вопросы с пониманием дела. Когда человек, в военной сфере не является специалистом, но задает вопрос с пониманием, то появляется диалог. То есть я был приятно удивлен, что он настолько понимает, что он хочет. Когда я пообщался с Владимиром Александровичем, я увидел цепкого человека, который интересуется, не просто задает вопрос ради того, чтобы их поставить. Был живой процесс. Интерес, энергия, к чему ведет. Это очень большая сила, когда у человека есть энергия, и когда он чего-то хочет. Таким было мое впечатление. Следует понимать, что Верховный главнокомандующий - это, в первую очередь, ответственность, но это не значит, что это царь, который один определяет, как все будет. Для этого есть еще очень много чиновников, которые подготовлены, которые знают, принимают участие и коллегиально принимаются решения, которые затем выполняются. У президента есть совещательный орган - СНБО", - резюмировал Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3128776
 
   
 Топ комментарии
 
Он все типа понимал но делал ужастные гримасы и кривлялся в зеркало....
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Я был удивлен: он задавал вопросы с пониманием дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским - Цензор.НЕТ 4720Військові вже чіпляють патрети з гамнокомандувачем))).
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Я давным-давно прокомандовал два года танковым взводом в КСАВО. Однако, могу сказать, что я ничего не понимаю в организации современной армии. А там ведь вопросов - тьма! Это огромный и сложнейший организм. Как же мог чувак, даже присягу не принимавший так поразить , типа боевого генерала????? Ответ прост - генерал этот просто "лизун". Такой и солдат на смерть глупую пошлет и сам от врага побежит!
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- Ви знаити, наш маленький Изечка такой музыкальный! С рояля на пол упали ноты и Изечка сказал "Бах!"
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Через недолгое время, все украинцы сделают свои выводы. Возможно он нас тоже удивит, в хорошем смысле этого слова
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Господи, дякую що я не встиг контракт підписати!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ был удивлен: он задавал вопросы с пониманием дела, - Хомчак о знакомстве с Зеленским
 
 
 
 
 
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