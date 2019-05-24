 Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.
Портнов обвиняет Порошенко в отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов. По его словам, экс-президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.
Также Портнов сообщил, что в пятницу, 24 мая, ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко доходов при "офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".
Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.
23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко.
От зробила висер (брехню) ВВС - Порошенко пішов суд. Так то ж ВВС, а не якийсь левел-сайт, до був висер кадирова. Потім, подавати треба в суд по місцю (країні) реєстрації брехуна. Так шо, Порошенку на параші судитися?
Я стояв, слухав і розумів що телевізор та однокласснікі- сама потужна в світі зброя.
У портянки личные счёты, которые создают волну возмущения у петьков.
После закрытия уголовных "дел", пОрнов сядет ........
Судя по графоманству - нашел.
пєтя"попав"
Хто на фото, Ваню?
Спочатку допомагав Юлі складати газову угоду з Кацапстаном, був особисто присутнім при підписанні, а потім уже в команді Яника склав позов і допоіг посадити Юлю. Совпадєніє.
Спочатку допомагав Юлі складати газову угоду з Кацапстаном, був особисто присутнім при підписанні, а потім уже в команді Яника склав позов і допоіг посадити Юлю. Совпадєніє.
Юлєчка сама "засвітила" на телекамеру "директиви уряду".Як виявилось,підроблені.
і сіла.
Портнов лише оформив документи
решті-відчуйте цифри.
Пєтя(капіталізація до одного лярда долара),вкрадене ще треба довести_припустимо 1 млрд. в офшорах.
Бєня спиз*ив 5,5 лярда з Привату(підкупивши Гонтарєву)
Тимошенко завдала збитків Україні на 30-90 млрд доларів(за різними оцінками)
например Сахаров - отец водородной бомбы, впоследствии общественный деятель, диссидент и правозащитник, очень скоро стал выступать против своего детища, за прекращение испытаний ядерного оружия..
Порох, конечно, не Сахаров.. но пока что из шести президентов, включая Владимира Александровича Хунту, он для Украины сделал больше всех.. задача "шестёрки" - хотя бы не уронить то, что ему досталось от "пятёрки"..
но скорее - Порох не пожалел украинофобов, а не захотел воевать сразу на два фронта: против кацапов на Донбассе и против всех рыго-комуняк-феодалов по всей Украине..
в принципе он поступил правильно и поэтому за пять лет кое-что успел сделать, несмотря на войну и падение экономики в 2014, убитой рыгоаналами..
звик"домовлятись"
А ,оскільки ВИНЯТКОВИЙ ЖЛОБ,ТО І З ОБМЕЖЕНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ.
ЗАКІНЧИЛАСЬ ВЛАДА-ВСЕ У НЬОГО ПОЧАЛОСЬ"СИПАТИСЬ"
А можно поподробней?
А вобще Петя сам виноват. Нехер было рыгов обвинять и не судить. Надо было либо до конца доводить, либо не пистеть вообще.