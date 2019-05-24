EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5548  175
Все про:Порошенко (17546) Портнов (384) ГБР (319)

 Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований очередное заявление относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

Портнов обвиняет Порошенко в отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов. По его словам, экс-президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.

Читайте также: ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Также Портнов сообщил, что в пятницу, 24 мая, ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко доходов при "офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".

Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства 01
Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства 02
Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства 03
Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства 04

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко.

Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства 05

Источник: https://censor.net.ua/n3128774
 
   
 Топ комментарии
 
Бені б про свою шкуру думати не завадило ,бо в США Трамп розійшовся не на жарт.
 показать весь комментарий
 
Тем временем петиция набрала больше 50000.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А точно відомо що тоі висери - кадирова? Де документ?
От зробила висер (брехню) ВВС - Порошенко пішов суд. Так то ж ВВС, а не якийсь левел-сайт, до був висер кадирова. Потім, подавати треба в суд по місцю (країні) реєстрації брехуна. Так шо, Порошенку на параші судитися?
 показать весь комментарий
 
 
Та Порох сидит себе и ржёт небось , с него , придурка . . ! Если бы он как то переживал то хотя бы , как то пытался оправдываться что ли . Видимо считает что на это рыгобыдло недобитое , не стоит тратить времени и внимания .
 показать весь комментарий
 
 
Смеется тот ,кто смеется последний,вряд ли ему до смеха,,такую бурную деятельность развил,форумы собирает, а перепелицу с приветом в президию посадили
 показать весь комментарий
 
 
Мені сьогодні молода дівчина років 25 розповідала що Порошенко здійснив переворот, скинув Президента, після чого продав Крим і розв'язав війну на Донбасі. Розповіла як ;нацики; відбирали у бідних донбасян все, включаючи дитячі коляки, а потім камазами везли все добро в Київ Порошенкові.
Я стояв, слухав і розумів що телевізор та однокласснікі- сама потужна в світі зброя.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю, є зброя потужніша... Наприклад, курс гривні до долара... Є й інші... Але така зброя не швидко заряджається, і не одразу стріляє...
 показать весь комментарий
 
 
Нда уж ,, и мне попадались такие " уникумы " . Я когда их слушал то думал что это беглецы из психбольницы . Встретил недавно одного дедулю ( проживает не где нибудь на востоке, а в Полтавской обл. ) который признался что уже лет 15 совсем не смотрит украинские каналы , только кацапские . Которые считает самыми честными .. .пц .. У меня чуть челюсть не упала .
 показать весь комментарий
 
 
Бывший министр экономики времён януковича,который пока в стеклянной клетке.
 показать весь комментарий
 
 
Никим не люстрованый президентил 5 рокив?Львив .як ты терпив нелюстрованого президента?
 показать весь комментарий
 
это тот чувак которыйй обещал всех. майдаунов передавить
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кому этот ходячий мармелад нужен?
У портянки личные счёты, которые создают волну возмущения у петьков.
 показать весь комментарий
 
Что там с кипрскими офшорами ЗЕ ? Уже все прояснилось ?
 показать весь комментарий
 
 
Если эти мрази рейдернут Ахметова и Пепе это будет хорошо, под конец нужно будет провести национализацию экспроприированого, что-бы решить все споры ))
 показать весь комментарий
 
 
Так вот почему порохоботские депутаты не хоять снимть неприкосновнность что бы шефа прикрыть от тюряги.
 показать весь комментарий
 
 
ст.383 УК Украины: 1. Заведомо ложное сообщение суду, прокурору, следователю или органу дознания о совершении преступления - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом сроком до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Те же действия, соединенные с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения, а также совершенные из корыстных побуждений, - наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. ﻿http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-383.htm

После закрытия уголовных "дел", пОрнов сядет ........
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Канал Кривой - мерзкая помойка. А Ганопольский и Вересень уже испоганили себе некролог. Киселев хоть как-то играет в журналистику, если бы еще не бекал, разговор идет дальше, уже все поняли мысль, а он не всё э-э-э
 показать весь комментарий
 
 
Совершенно в точку. Их троицу впору называть не МЕН, ТСП -- три старых ********.
 показать весь комментарий
 
 
Понятно теперь, почему так долго не возвращался - вдохновение искал.

Судя по графоманству - нашел.
 показать весь комментарий
 
 
глазьев хвастался, что портнов помог правильно оформить захват крыма
 показать весь комментарий
 
 
А что, блаЗЕнь уже отменил НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ Президента?

 показать весь комментарий
 
 
із втратою повноважень з Президента(вже екс)знімається і недоторканість.

пєтя"попав" Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження - Цензор.НЕТ 3097
 показать весь комментарий
 
 
А могла бы еще с 2015 в Интерполе висеть заявочка на международный розыск портнова, или хотя бы производство возбуждено за злоупотребление властью или госизмене (Крым). Что же мешало?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так Петро і до виборів не догуляє. Якщо Портнов нариє на Петра справ, то під ними буде похований весь його БПП. Нехай риє
 показать весь комментарий
 
 
Недобили ми регіоналів. Ну нічого, виправимо.
Хто на фото, Ваню?
Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження - Цензор.НЕТ 6825
 показать весь комментарий
 
 
Мені не соромно за мою громадянську позицію
 показать весь комментарий
 
 
Портнов решил бодаться с адвокатами Ernst & Young? Будет забавно на это посмотреть. То есть он открыто обвиняет всемирно известную юридическую контору в мошенничестве?
 показать весь комментарий
 
 
Що там з Торнадівцями? Може час витягувати їх з буцегарні? Нізащо ж вже четвертий рік сидять. Камінського "Жака" теж треба звільняти. Ще 8000 добровольців. Переважна більшість нізащо сидять
 показать весь комментарий
 
 
Зато голубан прекрасно себя чувствует со штэпой.
 показать весь комментарий
 
 
Меняю прозрачный офис на офис в Лукьяновском СИЗО. Петр Дякула
 показать весь комментарий
 
 
Портнов у нас спец творити "діла". Спочатку допомагав Юлі подавати на Яника за фальсифікацію. Перше засідання провів, а на другий день Юля чомусь відмовилась від позову. А вже через два місяці Портнов стає заступником глави Адміністрації Яника - керівником Головного управлінні з питань судової реформи та судоустрою.. Совпадєніє.
Спочатку допомагав Юлі складати газову угоду з Кацапстаном, був особисто присутнім при підписанні, а потім уже в команді Яника склав позов і допоіг посадити Юлю. Совпадєніє.
 показать весь комментарий
 
 
Одним словом, человек на своем месте.
 показать весь комментарий
 
 

Спочатку допомагав Юлі складати газову угоду з Кацапстаном, був особисто присутнім при підписанні, а потім уже в команді Яника склав позов і допоіг посадити Юлю. Совпадєніє.



Юлєчка сама "засвітила" на телекамеру "директиви уряду".Як виявилось,підроблені.
і сіла.
Портнов лише оформив документи Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження - Цензор.НЕТ 7088
 показать весь комментарий
 
Ці "підроблені директиви" - повна фігня. Якщо Юля визнала, що давала директиви, то значить давала. Вона могла і в усной формі їх давати, яка нафіг різниця. Важливо, що Юлю посадили на сім років за те, що всі західні уряди робили. Юлін контракт був і залишається типовим контрактом, який підписували всі європейці. Юліна справа була на 100% політичною, тому її відразу було звільнено, коли Янек втік.
 показать весь комментарий
 
юлєботи продовжують розповідати казки...

решті-відчуйте цифри.

Пєтя(капіталізація до одного лярда долара),вкрадене ще треба довести_припустимо 1 млрд. в офшорах.
Бєня спиз*ив 5,5 лярда з Привату(підкупивши Гонтарєву)


Тимошенко завдала збитків Україні на 30-90 млрд доларів(за різними оцінками)
 показать весь комментарий
 
Портнов- нужный человек в данный момент.После посадки ПОПа ЮВТ за Портнова возьмётся.Садить ПОПа будут по ускоренной процедуре.
 показать весь комментарий
 
наглая рожа, его убить мало, подонка.. и это результат имитации работы рошена.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
это хорошо что свинью берут в оборот причем по самому свежему кго реформизму по делу о соевой свинонаковальне.
 показать весь комментарий
 
 
Доведе "баригу" гра в "демократію" до цугундера. Ядовиту змію, маю на увазі ригонутих виродків, треба було разом з комуняками добивати насмерть весною 14-го року. Головне - було за що. Пеця - пожалів в надії на те, що коли, в майбутньому, він втратить владу, ті пожаліють його. А хрін в ніс! Риги в "демократію" грати не будуть. Посадять, або "видоять" так, що мама не горюй.
 показать весь комментарий
 
Он не играл в демократию,он просто боялся,чтобы не выйти на самого себя,так как был министром в уряде азарова,хвосты были.
 показать весь комментарий
 
 
боялся, но воровал. воровал и боялся.
 показать весь комментарий
 
 
Ви такі смішні стецькі. Петро сам - перший риг! Самого себе добивати? Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження - Цензор.НЕТ 2650
 показать весь комментарий
 
 
кацап, всё в этой жизни течёт, меняется..
например Сахаров - отец водородной бомбы, впоследствии общественный деятель, диссидент и правозащитник, очень скоро стал выступать против своего детища, за прекращение испытаний ядерного оружия..
Порох, конечно, не Сахаров.. но пока что из шести президентов, включая Владимира Александровича Хунту, он для Украины сделал больше всех.. задача "шестёрки" - хотя бы не уронить то, что ему досталось от "пятёрки"..
 показать весь комментарий
 
почти согласен..
но скорее - Порох не пожалел украинофобов, а не захотел воевать сразу на два фронта: против кацапов на Донбассе и против всех рыго-комуняк-феодалов по всей Украине..
в принципе он поступил правильно и поэтому за пять лет кое-что успел сделать, несмотря на войну и падение экономики в 2014, убитой рыгоаналами..
 показать весь комментарий
 
 
пєтя-Бізнесмен.
звик"домовлятись"
А ,оскільки ВИНЯТКОВИЙ ЖЛОБ,ТО І З ОБМЕЖЕНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ.
ЗАКІНЧИЛАСЬ ВЛАДА-ВСЕ У НЬОГО ПОЧАЛОСЬ"СИПАТИСЬ"
 показать весь комментарий
 
Тролль Януковича 80-го левела никак не уймется))
 показать весь комментарий
 
 
Канал Кривой - мерзкая помойка. А Ганопольский и Вересень уже испоганили себе некролог. Киселев хоть как-то играет в журналистику, если бы еще не бекал, разговор идет дальше, уже все поняли мысль, а он не всё э-э-э
 показать весь комментарий
 
" ....завладел телеканалом "Прямой", оформив..."
А можно поподробней?
 показать весь комментарий
 
Я думал, что что-то будет действительно интересное. С этого дела будет пшик. И он это прекрасно знает. Похоже они занимаются отвлечением внимания народа от чего-то существенного. И пытается обратить внимание на себя. Наверно в депутаты подастся.
 показать весь комментарий
 
Видно Портнов соскучился по Порошенко. Прям как дембель своей подружке по возвращению три пистона вставил без передыху))))
А вобще Петя сам виноват. Нехер было рыгов обвинять и не судить. Надо было либо до конца доводить, либо не пистеть вообще.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх