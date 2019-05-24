 Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

Портнов обвиняет Порошенко в отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов. По его словам, экс-президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко.

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Также Портнов сообщил, что в пятницу, 24 мая, ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко доходов при "офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском".









Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

23 мая Портнов подал еще одно заявление на Порошенко.