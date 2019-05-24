 Денисова просит Москалькову срочно проверить информацию об объявлении голодовки украинским политзаключенным Клыхом

"Вчера от мамы украинского политзаключенного Станислава Клыха стало известно, что ее сын начал голодовку. Станислав содержится в тюрьме Челябинской области. Условия содержания там невыносимые: в камере очень холодно, а пищу невозможно есть", - написала Денисова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Она проинформировала, что украинский консул в г.Екатеринбург (РФ) связался с руководителем пенитенциарного учреждения, и руководитель тюрьмы не подтвердил информацию о голодовке Клыха.

"В свою очередь консул собирается посетить Станислава Клыха в июне. Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она срочно проверила информацию об объявлении голодовки Станиславом, а также приняла меры по обеспечению надлежащих условий содержания и оказания медицинской помощи", - указала Денисова.

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Ранее правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на мать украинца сообщила, что Клых объявил голодовку,

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.